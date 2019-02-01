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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
01 Şubat 2019 - 00:45,

Ne gördüğünüzden eminseniz bir daha bakın!

İtalyan pasta ustası Matteo Stucchi'nin Instagram'da paylaştığı tatlı fotoğrafları dünyanın dört bir yanından yüz binlerce insanın beğenisini topluyor.

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Bu fotoğrafa bakanlar bir daha bakıyor. Çünkü bu karede çok tatlı bir detay gizli.

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Fotoğraflar Matreo Stucchi'nin Instagram hesabından...

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Stucchi İtalya'nın Monza şehrinde yaşayan bir pasta ustası.

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25 yılı aşkın süredir bu işi yapan Stucchi'nin Instagram'da @idolcidigulliver (Gulliver'ın tatlıları) hesabında şu an 204 bin takipçisi var.

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Ve bu takipçi sayısı günden güne hızla artıyor.

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Bunun sebebi de Stucchi'nin tatlılarla yarattığı bu tablolar.

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Hesap adından da anlaşılabileceği gibi Stucchi ilhamını Jonathan Swift'in ünlü romanı Gulliver'ın Gezileri'nden alıyor.

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Stucchi'ye bu muhteşem tatlıları yaparken Gulliver'in Gezileri'nde bahsi geçen ülkelerden biri olan Lilliput'ta yaşayan minik insanlar eşlik ediyor.

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Pastalarda sık sık karşımıza çıkan o minik insanların yapmadıkları şey yok.

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Stucchi'nin elinde bir tepsi tiramisu minik insanların harıl harıl çalıştıkları bir şantiye alanına dönüşebiliyor.

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Ya da sufleden akan erimiş çikolata minik insanların üzerinde rafting yaptığı bir nehir haline geliyor.

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"Bir tatlının görüntüsü de lezzeti kadar önemli" diyen Stucchi için yaratıcılığın sınırı yok.

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Kendisine engel olan tek şeyin sabırsızlığı olduğunu ifade eden Stucchi, yaptığı tatlıların çok fazla detay gerektirdiğini belirtiyor.

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