Ne gördüğünüzden eminseniz bir daha bakın!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Tavuk yemeklerinde farklı bir alternatif arayanlar için farklı bir o kadar da şık sunumlu önerimiz var: Pekmezli lahanalı tavuk bonfile. Pekmezle marine edilen tavuk bonfile parçaları, lahanayla buluşuyor tadına doyum olmuyor. Peki, pekmezli lahanalı tavuk bonfile nasıl yapılır?
Lahana yemeği denilince ilk olarak onun adı akla geliyor: Kapuska. Kış mevsiminde sık sık sofralarımızda yer verdiğimiz kapuska, farklı şekillerde tüketilebiliyor: Etli, tavuklu, kıymalı veya sade. İşte, B, C, E vitaminlerini içeren lahananın faydalarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için kapuska tarifi ve bu yemeğin ortaya çıkışıyla ilgili kısa bir bilgi.