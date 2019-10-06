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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06 Ekim 2019 - 13:21,

Bu dönerin içinde 1 gram bile et yok

Sağlıklı beslenmek ve hayvanları korumak adına harekete geçen Miray Yerliyurt, Bursa’nın ilk yüzde 100 vegan kafesini açtı. Dönerinden tatlısına, kekinden pastasına kadar hiçbir üründe hayvani gıda kullanılmazken, ilk kez tadanlar ise lezzeti karşısında şaşırıyor.

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Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünden mezun olan Miray Yerliyurt, yaklaşık on yıl uluslararası şirketlerde dijital pazarlama alanında çalıştı. Yoğun iş temposu sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla birleşince sık hasta olmaya ve kendini yorgun hissetmeye başlayan Yerliyurt, sağlığını geri kazanmak için araştırmalar yaparken vegan beslenmeyle tanıştı. Türkiye’nin meyve, sebze çeşitliliği, yemek kültürümüzde büyük bir yere sahip olan baklagiller ve kuru yemişler de vegan olmasına imkân sağladı.

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Vegan olan veya olmayan herkesin sevgiyle karşılanacağı, lezzetli yemeklerin yendiği bir buluşma noktası oluşturmak için harekete geçen Yerliyurt, Good Call Cafe’yi açarak Bursa’da bir ilke imza attı.

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Yerliyurt, menüsünü oluştururken alıştığımız tatlardan uzaklaşmadan besleyici ve lezzetli tarifler kullanarak misafirlerin gönlünü kazandı. Hayvani ürünler kullanmadan lezzetli ve sağlıklı yiyecekler hazırlayan Yerliyurt, kahvelerinde badem, fındık ya da Hindistan cevizi sütü kullanırken, tatlılarda yumurta yerine muz, köfte, burger ve dönerinde ise et yerine sebze ve baklagiller kullanıyor.

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Veganlığın bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Yerliyurt, “Veganlar, hem yediklerinde, hem kozmetik ürünlerinde hem de giydiklerinde hayvani ürün kullanmamaktadır. Bizim yaptığımız da insanlara bunun kolay bir alışkanlık olabileceğini aşılamaktır. Keklerimizde yumurta yerine muz, süt yerine ise kendi hazırladığımız yulaf sütünü kullanıyoruz. Ortaya çıkan lezzet ise, alışık olduğumuz lezzetten farklı olmuyor. Daha hafif ve daha sağlıklı bir kek hazırlamış oluyoruz. Bizim vegan bir kafe olduğumuzu bilmeden gelenler çoğunlukta. Yedikten sonra kekimizin tarifini isteyen çok fazla misafirimiz oluyor” dedi.

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İskender döneri ile ünlü Bursa’da hayvani gıda tüketmeyenleri de düşündüklerini belirten Yerliyurt, “Vegan dönerimiz buğdaydan oluşmaktadır. Hamur gibi yoğurduğumuz yüksek proteinli karışımımızı, daha sonra pişiriyoruz. Pişirdiklerimizi de döner gibi keserek servis ediyoruz. Bilindiği gibi fazla et tüketimi kalp hastalıklarına ve damar tıkanıklarına sebep oluyor. Bunun için de sağlığına özen gösterenlere alternatif bir yemek sunmuş oluyoruz. Lezzet olarak hiçbir farkının olmadığını her tadan gözleriyle bizlere hissettiriyor” diye konuştu.

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