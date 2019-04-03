Bu dondurmayı yiyenlerin ağızlarından dumanlar çıkıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Az malzemeyle yapılan, çok lezzetli tatlılardan biri de un helvasıdır. Ancak az malzemeyle hazırlanıyor diye hafife almayın, lezzetli bir un helvası yapmak ustalık ister, deneyim ister. Elbette buradaki püf noktalarını kullanarak ustalara taş çıkartan un helvaları yapmanız mümkün. Peki özel günlerin vazgeçilmezi olan un helvasını yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Un helvası nasıl yapılır? Un helvası nasıl pişirilir? Un helvasının kıvamı nasıl olmalıdır? Bu soruların bütün cevapları ve un helvası tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Aslen Arap mutfağına ait olan içli köftenin tarifi Türkiye’nin farklı yörelerine göre farklılık gösteriyor. Kimileri kızartmayı tercih ederken; kimileri suda haşlayıp, sarımsaklı yoğurt ile servis ediyor. Haşlama içli köfte kızartmaya kıyasla daha hafif bir lezzet. Peki, haşlama içli köfte nasıl yapılır? İşte haşlama içli köfte tarifi...