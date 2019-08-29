Bu domatesler için aylar önceden sıraya girip o ilçeye akın ediyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Buğdayın atası olarak nitelendirilen siyez bulguru, son yıllarda oldukça revaçta. Siyez buğdayının kaynatıldıktan sonra kurutulması ve kırılmasıyla elde edilen siyez bulguru, özellikle pilav tariflerinde kullanılıyor. Sıradan bulgur pilavı tariflerini unutturacak bir önerimiz var: Mantarlı siyez bulguru pilavı. Peki, mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?
Beş çayı sofralarını şenlendirecek yeni bir önerimiz var: Kremalı ıspanaklı börek. Kış sebzesi denildiğinde ilk akla gelenlerinden biri olan ıspanakla yapılan bu börekle, hem karnınızı doyacak hem de ıspanağın tüm faydalarından faydalanacaksınız. Peki, kremalı ıspanaklı börek nasıl yapılır? İşte, adım adım kremalı börek tarifi