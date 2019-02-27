'Bu da olur mu?' demeyin, 65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Ağızda dağılan, yumuşacık ciğer sote yapmak isterken, etleriniz hep sert mi kalıyor? Buradaki püf noktalarına dikkat ederek siz de yumuşacık ciğerler pişirebilirsiniz. Ciğer pişirirken nelere dikkat edilmeli? Ciğer pişirmenin püf noktaları nelerdir? Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer kavururken nelere dikkat edilmeli? Bu soruların cevapları bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Et ve sebze yemeklerinin lezzetine lezzet katan beşamel sosu yeni bir tarifte uygulamaya ne dersiniz? Beşamel soslu sebzeli mantar sote tarifiyle özellikle sebze tüketmeme konusunda inatçı olan miniklerin kalbini fethedebilirsiniz. Peki, beşamel soslu sebzeli mantar sote nasıl yapılır?