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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
27 Şubat 2019 - 10:03,

'Bu da olur mu?' demeyin, 65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdu

Samsun’da bir turşucu nar, muz, çilek ve kavunun da bulunduğu 65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdu.

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Karadeniz halkı tarafından oldukça sevilen ve tüketilen turşu, yeni çeşitlerle ilgi çekiyor. Genellikle lahana, biber ve salatan yapılan turşulara alışkın olan vatandaşlar muz, nar, çilek ve kavun gibi meyvelerin turşusunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşlar, hayatlarında ilk kez gördükleri meyve turşularını tatmak istediklerini söyledi.

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15'i meyveden 65 çeşit turşu yaptıklarını belirten işletme sahibi Zakir Tozlu, “Tezgahımızda 15’i meyve olmak üzere toplam 65 çeşit turşumuz var. Turşuları sirke ile yapıyoruz. Meyvelerden muz, kamkat, çilek, ayva, nar, mandalina, hurma, kuşburnu, elma, kavun, armut ve daha birçok meyveden turşu yaptık. Daha fazla çeşit için üstünde çalışıyoruz. Vatandaşlar meyve turşularını görünce şoke oluyorlar. Karadeniz halkı turşuyu seviyor. Meyve turşularına da ilgi gösteriyorlar. En çok limon, ayva ve kamkata ilgi gösteriyorlar" dedi.

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Turşu fiyatlarının 10 ile 40 TL arasında değiştiğini belirten Tozlu, "Büyük kavanoz halinde muzu 50’den, kamkatı da 100 liradan satıyoruz. Fiyatlar meyvelerin pahalılık oranlarına göre değişiyor. Normal lahana turşusu nasıl yeniyorsa, meyve turşuları da aynı şekilde yeniyor. Turşularda koruyucu madde ya da kimyasal koruyucu bulunmuyor. Hangi kültür ve geleneklerle turşularımızı yapıyorsak, meyvelerimizi de o şekilde turşu yapıyoruz. Bu turşular hamileler, hastalar ya da meraktan dolayı ilgi görüyor” diye konuştu.

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İlk defa bazı meyvelerin turşusunu gördüklerini belirten vatandaşlar ise “Muzun, mandalinanın, çileğin ve narın turşusunu ilk defa gördük. Bunların da turşusu olur mu dedik. Bu lezzetleri tatmakta fayda var” şeklinde konuştu.

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