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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
11 Ağustos 2019 - 13:43,

Bu bayram geleneğini asırlardır yaşatıyorlar

Gölpazarı ilçesinde kadınlar, dini bayramlarda evlerinde hazırladıkları lokma ve keşkeği, ihtiyaç sahiplerine ve misafirlerine ikram ediyor

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Bilecik'te kadınlar, dini bayramlarda evlerinde lokma ve keşkek hazırlama geleneğini asırlardır sürdürüyor.

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Gölpazarı ilçesine 26 kilometre uzaktaki 70 haneli Üyük köyünde kadınlar, Kurban Bayramı öncesinde evlerinin bahçesine kurdukları tezgahlarda lokma ve keşkek hazırlıyor.

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Köy muhtarı Emin Üyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramlarda ve kandillerde bu asırlık geleneği sürdürdüklerini söyledi.

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Lokma ve keşkeğin ihtiyaç sahiplerine, misafirlere ve komşulara ikram edildiğini belirten Üyük, "Özellikle lokma komşulara dağıtılır. Ben de anneannemden, babaannemden gördüm. Bu gelenek yüzyıllar boyu yaşayacak. Lokmanın ve keşkeğin ayrı bir lezzeti vardır" dedi.

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Evinin bahçesinde lokma pişiren Nezihan Ayhan da geleneğin uzun yıllardır sürdürüldüğünü anlatarak, "Küçüklüğümüzde bu kadar malzeme yoktu. Gittikçe güzel şeyler çıkıyor. Susamlı lokumlarımız var. Geleneği biz devam ettiriyoruz" diye konuştu.

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Köy sakinlerinden Sadife Yaman da bayram neşesini ve sevincini şimdiden yaşamaya başladıklarını anlattı.

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