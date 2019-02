Bu baklavanın lezzetinin sırrı '11S 1G'de saklı

Her şeyin para olmadığını belirten Güllü, "Çok büyük para teklif ediyorlar ama asla bizde gazlı içecek satılmaz, sudan para alınmaz. Bayrak sevgisi, vatan sevgisi ile büyüdük. Her şey para değil. Gastronomi turizmi yapıyoruz, gelen yabancıları karşılıyoruz. Gelen turistler 'Oh my God' (Aman Tanrım) diyor, bu kadar zor bir meslek. Bu meslekler yaşasın çünkü bir ülkenin mutfağı, o ülkenin kültürünün parçasıdır. Baklava da kültürümüzün bir parçası, ben de bunu yaşatmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.