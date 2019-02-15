Bu baklavanın lezzetinin sırrı '11S 1G'de saklı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yurt içi ve dışından pasta ustalarının katılacağı 3. Uluslararası Master Of Cake Samsun Pasta Yarışması-Pastacılık ve Çikolata Festivali, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla nisan ayında Samsun'da düzenlenecek.
Ekşi maya ve ekşi mayalı ekmek son dönemin en popüler beslenme trendlerinde başı çekiyor. Çok daha sağlıklı ve lezzetli ekmekler yapmanın en önemli kurallarından biri olan ekşi maya genellikle ekmek yapanlar arasında paylaşılarak çoğalsa da kendi ekşi mayanızı sıfırdan kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olanlar sadece temiz su ve organik un. Peki ekşi maya nasıl yapılır, ekşi mayalı ekmek yaparken nelere dikkat edilmelidir? İşte bütün merak ettikleriniz…