Bu bahar mutlaka keşfetmeniz gereken 20 yeni mekan

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için kış mevsiminin en sevilen meyvesi portakalın da dahil olduğu bir önerimiz var: Portakallı tavuk. ‘Yanına ne yapsak?’ diye düşünenler için ise sebzeli kuskus. İşte, portakallı tavuk ve sebzeli kuskus için gerekli malzemeler ve iki farklı tarifin yapılışı...
Diyetisyen Nurdan Balakçı, ofis çalışanlarının daha az hareket ettiklerini daha çok beyin enerjilerini kullandıklarını belirterek, "Akşam eve döndüğünüzde dolabınızda mutlaka haşlama sebze bulunsun. Örneğin karnabahar, brokoli, kabak, taze fasulye vb. Sebzeler hazır olduğu takdirde ister sade halde ister salata sosu ekleyerek tüketebilirsiniz" dedi.