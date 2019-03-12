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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Instagram
12 Mart 2019 - 00:29,

Bu bahar mutlaka keşfetmeniz gereken 20 yeni mekan

İstanbul'un gözde semtlerinde yeni açılan ve mutlaka keşfetmeniz gereken adresleri derledik.

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1/21

İstanbul, yeme içme söz konusu olduğunda dünyanın en önde gelen şehirlerinden biri. Şehrin dört bir yanında çeşit çeşit mekanlar, her zevke hitap eden restoranlar mevcut. Özellikle Nişantaşı, Moda, Arnavutköy, Karaköy gibi semtlerde sık sık yeni yerler açılıyor. Bugün sizin için 2018 sonundan bu yana açılan ve çok geç kalmadan mutlaka keşfetmeniz gereken 20 yeni adresi listeledik.

2/21Bottega Delicatezza

Bottega Delicatezza

Adından bile İtalyanlık fışkıran Bottega Delicatezza, Bağdat Caddesi’nde bahçeli mekan arayanlara ilaç gibi gelecek. Caprese salatası, makarna çeşitleri ve İtalyan usulü sütlü ekmeğiyle bol peynirli burgeri menüde öne çıkanlar arasında.

3/21Voi

Voi

İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra Alaçatı’da yıllardır hizmet veren Voi, şimdi de Etiler’in ara sokaklarında bahçe içindeki Voi Central’da misafirlerini bekliyor. Menüdeki smoothie bowl’lar tam fotoğraflamalık.

4/21Azur Yeniköy

Azur Yeniköy

Yeniköy ve çevresindeki deniz mahsulleri restoranlarının en yenisi Azur Yeniköy. Üstelik menüsü de çok zengin. Örneğin “ızgara ananas eşliğinde çilek ve mango soslu havyarlı ıstakoz” desek, Azur’un yemeklerinin seviyesini anlayabilirsiniz. Tabii Ayvalık kalamarı gibi geleneksel lezzetler de mevcut.

5/21Fika

Fika

Adını İsveç’te çalışanların günde iki kere verdikleri kahve molalarından alan Fika Moda’nın sloganı “İki tramvay durağı arası, kahve molası!” Fika’nın menüsünde de Semla, Kladdkaka, Kanelbullar gibi kahvenin yanına çok iyi gidecek İsveç lezzetleri bulunuyor.

6/21Rita Moda

Rita Moda

Anadolu Yakası’nın yenilerinden Rita Moda, adından da anlayabileceğiniz gibi Kadıköy’de açıldı. Tarihi bir köşkte açılan Rita Moda, özellikle kahvaltı seçenekleriyle ve tatlılarıyla göz dolduruyor.

7/21Tas Ramen Bar

Tas Ramen Bar

“Türkiye’nin ilk ramen restoranı” diye tanınan Tas’ta her şey kaselerin içinde. Teşvikiye’de bulunan Tas Ramen Bar’ın zengin menüsü, Asya mutfağı meraklılarına farklı seçenekler sunacak. Menüde ramen’ın yanı sıra pirinç yufkasına sarılı malzemelerden oluşan rice rolls ve matcha çaylı tiramisu da var.

8/21Melina Kantina

Melina Kantina

Arnavutköy’ün bir diğer yenisi de Melina Kantina. Özellikle kahvaltı denince benzersiz seçenekleri misafirlerine sunan Melina Kantina’nın tostları da denemeye değer. Özellikle Melina Kantina’nın biscuit’lerini mutlaka denemeniz gerek.

9/21Just BBQ

Just BBQ

Akaretler’de açılan Just BBQ, ABD’de çok sık karşılaştığımız barbekü restoranlarının Türkiye’deki ilk örneklerinden. 12 saat boyunca kiraz odununda tütsülenen döş (brisket) ve kaburga (rib) etleri burger olarak da yenebiliyor. Tatlı olarak da Meksikalıların kızarmış hamur tatlısı churro menüde mevcut.

10/21Mika Lokanta

Mika Lokanta

Birkaç yıldır Maslak’ta çalışanların öğle yemeği favorilerinden biri olan Mika Lokanta, artık Teşvikiye Mahallesi’nde misafirlerini bekliyor. Yerel malzemelerle oluşturulan menüsünde ekşili köfte, pazı sarma gibi Mika klasikleri de yer alıyor.

11/21Arada

Arada

İstanbul’da sayısı gittikçe artan Ortadoğu mutfağı restoranlarından biri de Lübnan yemeklerine odaklanan Arada. Kebapları, Beyrut pidesi, falafeli ve ızgara kıbbeh’si ile klasik Lübnan lezzetlerinin keyfini burada çıkarabilirsiniz.

12/21Meat Chef Steak House

Meat Chef Steak House

İstanbul’un en yeni steak house’larından biri Anadolu Yakası’nda İst Marina AVM’de açılan Meat Chef. Lokumu mutlaka tadılmalı. Beyaz çikolata ve kadayıftan oluşan özel tatlısı kadaşarm da illa ki denenmesi gerekenlerden.

13/21Vor Klein

Vor Klein

İstanbul’un yeni mekanlarından bahsederken Karaköy’e değinmeden olmaz tabii. Kemankeş Caddesi’nde açılan Vor Klein, sahnede keyifli canlı performanslar seyredebileceğiniz bir mekan aynı zamanda. Önce yemeğinizi yiyip sonra dansa da geçebilirsiniz.

14/21 Mundo Novo

Mundo Novo

Galata’nın bir diğer yenisi de Mundo Novo. Son dönemlerin en popüler tatlısı yanık cheesecake’i şekersiz ve glutensiz yapan Mundo Novo, lezzetten ödün vermeden sağlıklı beslenmek isteyenler için doğru adres.

15/21Madre Street Food

Madre Street Food

Geldik Arnavutköy’e… Adından da anlaşılabileceği gibi kokoreç, nohutlu pilav, turşu suyu gibi sokak lezzetlerinin rafine hallerinin yanı sıra patates oturtma, falafel gibi geleneksel lezzetlere de farklı yorumlar da Madre’de bulunabiliyor.

16/21Galvin Ristorante

Galvin Ristorante

Türkiye’nin dört bir yanında restoranları bulunan Jupiter Group’un Nişantaşı’ndaki son yeri Galvin, İtalyan mutfağının en şık lezzetlerini sunuyor. Taze makarnaları, deniz ürünleri bir yana, safranlı risotto’yla servis edilen dana inciği bir yana. İddialı lezzetler arayanlar buyursun Galvin’e…

17/21Tünel Buselik

Tünel Buselik

Beykoz’daki Hisar Buselik’in yakın zamanda açılan Tünel’de açılan kardeşi Tünel Buselik, Tünel Residence’ın en üst katında 360 derecelik manzarasıyla misafirlerini bekliyor. Soğuk mezeleri kadar güveçte pişen sıcak deniz ürünleri de tadılması gerekenlerden.

18/21Sam Kitchen

Sam Kitchen

Nişantaşı’nda Milli Reasürans Çarşısı’nda Kantin’den boşalan yere Sam Kitchen açıldı. Göz dolduran porsiyonları, çeşit çeşit tatlıları, patlıcan kumpir gibi geleneksel lezzetlere getirilen yeni bakış açılarıyla Sam Kitchen’da herkesin zevkle yiyebileceği bir şeyler var.

19/21Lokanta Kru

Lokanta Kru

Nişantaşı’nda günlük kruvasanlarıyla dikkat çeken ve hamur işi sevenler için cennet niteliğinde bir mekan olan Kruvasan’ın tam karşısına açıldı Lokanta Kru. Osmanlı saray yemeklerine Ege’den bir bakış diyebileceğimiz Kru’da çok sağlıklı seçenekler bulabilirsiniz.

20/21Markus Tavern

Markus Tavern

Kardeş mekanlarla devam edelim… Maslak’ta bulunan Markus Prime Ribs Society’nin kardeşi Markus Tavern da Çukurcuma’da merhaba dedi. Kaburga etlerine hayran olduğumuz Markus’un corndog’u (dışı mısır unuyla kaplı kızarmış sosis) da öne çıkan lezzetlerden.

21/21Bronwyn

Bronwyn

Nişantaşı’nda hızlı yemek arayanların vazgeçilmezleri arasına girmesi muhtemel Bronwyn,’in menüsünde vegan ve glutensiz çok sayıda seçenek var. Soğuk sıkım meyve ve sebze suları da çok beğenilen Bronwyn’e gitmişken balon koltuklarında da bir fotoğraf çektirmezseniz olmaz.

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İHA /

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