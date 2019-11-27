Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Böylesini hiç yememiş olabilirsiniz... Hafta sonu yer bulmak mümkün değil
İşte Türkiye'nin dört bir yanında lezzetli mantılar yiyebileceğiniz mekanlar...
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1
Mantı, çoğu kişinin en sevdiği yemeklerin başında geliyor. Akla da mantı deyince ilk Kayseri geliyor. Ancak iyi mantı yemek için ille de Sinop'a ya da Kayseri’ye gitmenize gerek yok. İşte Türkiye'nin dört bir yanında lezzetli mantılar yiyebileceğiniz mekanlar...
2
Meşhur Kayseri Tepsi Mantıcı - Ankara
Ankara'da çok meşhur olan bu Meşhur Kayseri Tepsi Mantıcı’da, klasik kıymalı mantının haricinde bir de tepsi mantısı var. Tepsi mantısı o kadar lezzetli ki sadece Ankara’da değil, Türkiye çapında da meşhur olması gereken bir lezzet.
3
Yeni Lokanta - İstanbul
Yeni Anadolu mutfağının en iyi temsilcilerinden Yeni Lokanta’da, mantı çeşitleri de bulunuyor. Çoğunlukla kıymalı mantısı tercih edilse de et yemeyenler için kuru patlıcanlı vejetaryen mantı da bulunuyor.
4
Aşkana Mantı - İstanbul
Ulus’ta ve Göktürk’te şubeleri bulunan Aşkana Mantı’nın ürünleri günlük olarak hazırlanıp sunuluyor. En çok klasik kıymalı mantı tercih ediliyor. Ayrıca çi börek çeşitleri de bulunuyor.
5
Bal Mantı - Ankara
Bal Mantı’nın modern bir dekoru var. Mantı çeşitleri arasında klasik mantı, tepsi mantısı, kıtır mantı ve hingel yer alıyor. Yemeğin üzerine de Bal Mantı Tatlısı var. O da dillere destan.
6
Elmacıoğlu İskender - Kayseri
Mantının başkentine listede yer verilmezse olmazdı. Adında İskender olması sizi şaşırtmasın, burası Kayseri'de mantı deyince akla ilk gelen yerlerden. Mantıları o kadar lezzetli ki yiyenler yemeye doyamıyor.
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İdil Mantı Evi - İzmir
İzmir'in en iyi mantıcıları arasında başı İdil Mantı Evi çekiyor. Hatta belki de en iyisi denilebilir. Klasik mantının yanı sıra vejetaryenler için mercimekli mantı da bulunuyor burada. İzmir'de mantıcı arıyorsanız hiç düşünmeden buraya gitmelisiniz.
8
Sinop Mantı - İstanbul
“Ben klasik mantı severim” diyenlerdenseniz sizi Beşiktaş’ta adeta bir mantı fabrikası gibi çalışan Sinop Mantı Evi’ne alalım. Kendi üretimleri mantıları bol kepçe önümüze koyan bu işletme değişik lezzetleriyle de göz dolduruyor. Özellikle cevizli mantısını denemenizi tavsiye ederiz.
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Bade Mantı Evi - Bursa
Bade Mantı Evi de Bursa'nın en iyi mantıcısı. Yıllardır değişmeyen lezzetiyle müşteriler burada mantı yemeye doyamıyor. Özellikle klasik kıymalı mantısı en sevileni.
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Bodrum Mantı & Cafe - İstanbul
Hem Boğaz manzarası hem de eşsiz bir mantı yemek isteyenler, Arnavutköy’de bulunan Bodrum Mantı Cafe'yi mutlaka denemeli. Çıtır Bihter mantısı lezzeti ile bağımlılık yaratıyor. Yemekten sonra yenen dondurmalı helva tatlısı keyifleri katbekat artırıyor.
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Emek Mantı - İstanbul
Avrupa yakasında sahil şeridinin en ünlü mantıcılarından biri olan Emek Mantı, şanını ve şöhretini hak eden bir lezzet sunuyor. Yeniköy’e gittiğinizde kıtır saray mantısını bir deneyin. Mantının hafif çıtır halinin bile ne kadar güzel olduğuna inanamayacaksınız.
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Sayla Mantı - İstanbul
Sayla Mantı Kadıköy’ün en eski lezzetlerinden biri. Tam 40 yıldır mantı severlerin gözü kapalı karnı aç uğradıkları bir mekân. Üstelik 40 yıldır da aynı lezzeti gram sekmeden sevenlerine sunmayı başarmış bir işletme. Mantı peşinde Fizan’a gidenler Sayla’ya uğramayı unutmasın.
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Guşef Mantı Evi - İstanbul
Anadolu yakası kesinlikle mantı yönünden çok şanslı bir yaka. Bu yakadaki birbirinden ünlü mantıcılardan biri de Guşef Mantı Evi. Üsküdar’ın uğrak mekânlarından biri olan Guşef’te, Kayseri mantısı, patatesli mantı ve peynirli Çerkes mantısı gibi çeşitleri de bulmak mümkün.
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Casita - İstanbul
“Mutfağımızın klasik bir lezzeti de olsa mantıyı şık bir ortamda yemek isterim” diyorsanız sizi Etiler’in en köklü mekânlarından olan Casita’ya davet ediyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir müşterilerine hizmet veren Casita’da mantınızı afiyetle yiyebilir, birkaç ünlü görmenin heyecanını yaşayabilirsiniz.
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Teyzenin Yeri Mantı Salonu - Sinop
Sinop küçük bir şehir olmasına rağmen çevre kentlerden çok ziyaretçi alıyor. Bunda lezzetli mantılarının payı büyük. Sinop'a gidip de Teyzenin Yeri Mantı Salonu’nda mantı yemeden dönmeyin. Klasik mantının yanı sıra cevizli mantısı da oldukça popüler. Mantı, gözünüzün önünde hazırlandığı için güvenle tüketebilirsiniz.
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Sizin için bir de farklı bir mantı tarifimiz var...