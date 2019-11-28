Bolu mutfağından lezzet şöleni yaşatacak tarifler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bolu, iyi aşçıların yanı sıra eşsiz lezzetleriyle de dikkat çeken bir mutfağa sahip. Yemekleri şahane olmakla kalmayıp özenli sunumlarla da gönlümüzü fethediyor. Pilavından tatlısına pek çok lezzetiyle meşhur olan Bolu mutfağından sofralarınızda şölen yaşatacak tarifleri sizin için derledik...
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Kara kabak tatlısı tarifi
Bolu mutfağının en lezzetli tatlılarından biri olan kara kabak tatlısı adeta bir damak şöleni yaşatacak. Taze kabaklarla yapabileceğiniz bu enfes tatlının üzerine ceviz içi eklediğiniz de ağzınız sulanacak. Çok fazla uzatmadan kabak tatlısının tarifine geçelim... Şimdiden afiyet olsun...
Bolu usulü keşli cevizli erişte... Klasik erişte tariflerine nazaran, üzerine ceviz ve rendelenmiş keş peyniri eklenerek hem göze hem de damağımıza hitap ediyor. Ayrıca, hem sağlıklı hem de doyurucu olmasıyla da faydalı bir tat halini alıyor. Şimdiden afiyet olsun.
Her yörenin kendi mutfağına özgü helvası vardır. Kimi irmikli kimi de unlu... Biz de bu tarifimizde Bolu mutfağına has Saray helvasını anlatacağız. Depme helva olarak da bilinen bu enfes tatlıyı misafirlerinize de zevkle ikram edebilirsiniz. Denemek isteyenler için işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Bolu mutfağının en eski lezzetlerinden biri, kedi batmaz. Hamurdan yapılan bu yemek tatlı ve tuzlu olarak hazırlanabiliyor. Farklı yöresel tatlar denemek isteyenler için işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Çorbalar, her daim vazgeçilmez lezzetlerimizden biridir. İçimizi ısıtacak sıcacık enfes bir çorba, hazır kış ayları da kapıdayken en ihtiyaç duyulan tatlardandır. Bolu'nun yöresel mutfağından patates çorbasının da bu ihtiyacınızı karşılayacağına eminiz. Ayrıca, bu tarifin lezzeti ve vitamin deposu olması mutfağa girmek için başlıca nedenlerden. Denemek isteyenler için tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
"Bolu mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri nedir" diye soracak olursanız mengen pilavı diyebiliriz. Şehrin hemen hemen her restoranının menüsünde yer alan bu enfes yöresel tarif sizi asla pişman etmeyecek. Sofralarınızı şenlendirecek mengen pilavını mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun...
Bolu mutfağından çok beğeneceğiniz bir tarifimiz var. Gırma börek... Hem pratik hem de tadıyla hayran bırakan bu börek kahvaltılarınızın ve çay saatlerinizn baş tacı haline gelecek. Karşı koyamayacağınız bu nefis tarifi keşfetmek isterseniz işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Oldukça besleyici ve doyurucu olan bakla, daha çok zeytinyağlı tariflerde kullanılır ama mercimek gibi çorbası da yapılıyor. Bolu mutfağına özgü bakla çorbası, tam da farklı yemek arayanlar için... Misafir sofralarınızda bakla çorbasının da size eşlik etmesini isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Kaygana... Karadeniz mutfağının muhteşem tatlarından biri. Omlet olarak da tanımlayabileceğimiz bu güzel lezzeti bir de Bolu usulü deneyin. Bolu mutfağından enfes tarif, hem sağlıklı hem de çok pratik. Denemek isteyenler için işte kaygananın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Hazır kış ayları da kapıdayken Bolu mutfağından yöresel bir tarifle karşınızdayız. Paşa pilavı... Adı her ne kadar pilav olsa da aslında oldukça doyurucu bir patates salatası. İster kalabalık aile sofralarınızı, isterseniz de sohbeti bol arkadaş sofralarınızı süsleyecek paşa pilavının tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...