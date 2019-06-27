Bol sulu yaz şeftalileriyle yapabileceğiniz çeşit çeşit lezzetler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yazın ağır yemekler yerine çok daha hafif yemeklere yöneliyoruz, yaz yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Sebzeli yaz tavuğu. Mevsim sebzeleri, kuşbaşı tavuk eti ile buluşuyor, ister makarna isterseniz de pilavla sunulacak bir tavuk yemeği ortaya çıkıyor. Peki, sebzeli yaz tavuğu nasıl yapılıyor? İşte, adım adım yaz tavuğu tarifi
Çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiğine inanılan kantaron yağı, sarı kantaron çiçeğinden elde ediliyor. Birçok kişi son dönemde popülerliği artan kantaron yağını evde yapıp kullanmak istiyor. Bunun için kantaron yağının yapılışını ve püf noktalarını arama motorlarında arayanların sayısı günden güne artıyor. Siz de bu gruptaysanız ve kantaron yağı yapmak istiyorsanız, püf noktalarımızı gözden geçirmelisiniz.