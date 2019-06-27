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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
27 Haziran 2019 - 15:18,

Bol sulu yaz şeftalileriyle yapabileceğiniz çeşit çeşit lezzetler

Yaz aylarında yemeye doyamadığımız bir meyve varsa o da şeftali. Bol lifli, mis kokulu, lezzetli şeftaliyi tek başına yiyebileceğiniz gibi birçok tatlıda malzeme olarak da kullanabilirsiniz. İşte nefis şeftalili tarifler...

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1/14Peşmelba tarifi

Peşmelba tarifi

Adını Fransızca şeftali anlamına gelen "peche" kelimesi ile ünlü opera şarkıcısı Nellie Melba'dan alan peşmelba, meyveli tatlı sevenlerin gözdeleri arasında. Şeftalinin dondurmayla karşı koyulmaz bir uyumu olan peşmelbanın yapılışı da çok kolay. Denemek isteyenler için peşmelba tarifi hemen aşağıda...

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2/14Şeftalili roka salatası tarifi

Şeftalili roka salatası tarifi

Şeftali ve roka birbirine çok yakışıyor. Yaz ayları için hem hafif hem de nefis bir salata arıyorsanız içinde peyniriyle, ceviziyle de oldukça doyurucu bir hale gelen şeftalili roka salatasını kesinlikle kaçırmayın. Tek başına da bir yemek olabilecek bu nefis yaz salatasının tarifini karşınızda...

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3/14Şeftali reçeli tarifi

Şeftali reçeli tarifi

Kahvaltı sofralarımızın baş ucunda yer alan reçel, farklı meyvelerle ve kıvamlara Türk muftağının eşsiz lezzetleri arasında yer tutuyor. Hemen hemen her marketin raflarında bulunan reçel, evde yapılan doğal reçel gibi olmuyor. Reçel sevenler yaz ayları ile beraber pazar tezgahlarına çıkan şeftaliyle beraber, şeftali reçeli ile ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, şeftali reçeli nasıl yapılır? İşte cevabı...

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4/14Zencefilli şeftali turşusu tarifi

Zencefilli şeftali turşusu tarifi

Turşu denince aklımıza genelde sebzeler ya da ekşi meyveler gelse de şeftaliyle de nefis bir turşu yapabilirsiniz. Köri ve zencefil gibi baharatların desteğiyle bambaşka bir lezzete kavuşan şeftali turşusunu yedikten sonra, "Bu tarif bugüne kadar neredeymiş?" diye hayıflanacağınızı garanti edebiliriz.

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5/14Ev yapımı şeftalili soğuk çay tarifi

Ev yapımı şeftalili soğuk çay tarifi

Çay geçmişten bugüne sıcak içilen bir içecekti ama artık soğuk çayı da en az sıcak çay kadar zevkle tüketir olduk. Özellikle limon, şeftali gibi meyvelerle tatlandırılmış soğuk çaylara bayılıyoruz. Peki bu çayları evinizde yapmaya ne dersiniz? İşte buz gibi lezzetli ev yapımı şeftalili soğuk çay tarifi...

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6/14Şeftali soslu revani tarifi

Şeftali soslu revani tarifi

Sizin ve sevdiklerinizin tadına doyamayacağı nefis bir tatlı tarifimiz var: Şeftali soslu revani. Revaninin lezzeti hepimizin malumu ona diyecek bir şey zaten yok da bu tatlıya hafif bir şeftali sosu ilave edince ortaya çıkan lezzeti anlatmaya söz bulamıyoruz. Siz de şeftali soslu revaniyi şeftalinin bol olduğu sıcak yaz günlerinde mutlaka denemelisiniz.

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7/14Soğuk şeftali çorbası tarifi

Soğuk şeftali çorbası tarifi

Şeftali yaz aylarının en güzel meyvelerinden biri. Tek başına da tatlıların içinde de nefis oluyor. Peki bu güzel meyveyi tuzlu yemek tariflerinde kullanmaya ne dersiniz? İşte yoğurtlu soğuk şeftali çorbası tarifi...

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8/14Mineralli şeftali kokteyli tarifi

Mineralli şeftali kokteyli tarifi

Çok fazla malzemeye ihtiyaç duymadan da güzel kokteyller yapabilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan biraz meyve suyu biraz da maden suyu. Taze şeftalilerden elde edeceğiniz pürenin de lezzet katacağı mineralli şeftali kokteylini siz de mutlaka denemelisiniz.

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9/14Şeftalili rulo tatlı tarifi

Şeftalili rulo tatlı tarifi

Yapılışının kolaylığı ve lezzetiyle sütlü tatlılar herkesin favorisi. Şeftalinin bol olduğu zamanda yapılacak en keyifli tatlılardan biri de şeftalili rulo tatlı. Sütlü tatlı sevenlerin de meyveli tatlı meraklılarının da ağzının tadını yerine getirecek olan şeftalili rulo tatlının tarifini aşağı bırakıyoruz. Siz de mutlaka denemelisiniz...

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10/14Şeftalili cheesecake tarifi

Şeftalili cheesecake tarifi

Cheesecake hayatımıza çok geç girmiş olsa da kendini çok sevdirebilmiş bir tatlı. Farklı soslarla lezzeti katlanan cheesecake'e özellikle meyveli tatlar çok yakışıyor. Vişneyi, ahududuyu artık herkes biliyor ama şeftalili cheesecake'e ne dersiniz? Şeftalinin farklı bir lezzet verdiği bu cheesecake tarifini siz de çok seveceksiniz.

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11/14Ev yapımı şeftali suyu tarifi

Ev yapımı şeftali suyu tarifi

Vitamin ve potasyum bakımından zengin bir içecek tarifi ev yapımı şeftali suyu. Taze şeftalilerle yapıp gönül rahatlığıyla içebileceğiniz nefis ev yapımı şeftali suyunun tarifini aşağı bırakıyoruz. İşte çok beğeneceğiniz ev yapımı şeftali suyu tarifi...

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12/14Şeftalili limonata tarifi

Şeftalili limonata tarifi

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden şeftali ve limon bir araya gelirse ne olur? Limonun ferahlığına şeftalinin lezzeti de katılır ve ortaya bu tarif çıkar. Çocukların da büyüklerin de çok seveceği taze kekikli ve şeftalili limonata serinlik ve nefaseti aynı bardakta arayanlar için...

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13/14Şeftalili milföy tart tarifi

Şeftalili milföy tart tarifi

Özellikle şeftalinin bol olduğu mevsimde yaptığınızda tadına doyum olmayacak bir tatlı tarifimiz var. Milföy hamuruyla yapılan bu tatlının görüntüsü ve lezzeti o kadar başarılı ki hiç kimse yarım saat içinde hazırlandığına inanmıyor. Misafirlerinizden alkışları toplamak için birebir yani... Tarifini hemen aşağı bırakıyoruz, afiyet olsun!

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14/14Ev yapımı şeftalili yoğurtlu dondurma tarifi

Ev yapımı şeftalili yoğurtlu dondurma tarifi

Dondurma ve şeftali yaz ayları denince aklımıza ilk gelen lezzetler. Şeftalili yoğurtlu dondurma bu iki yaz lezzetini tek bir kasede birleştirmek isteyenler için geliyor. Yazın içinizi serinletecek ağzınızı tatlandıracak bu dondurmayı mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun!

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Sebzeli yaz tavuğu tarifi

Yazın ağır yemekler yerine çok daha hafif yemeklere yöneliyoruz, yaz yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Sebzeli yaz tavuğu. Mevsim sebzeleri, kuşbaşı tavuk eti ile buluşuyor, ister makarna isterseniz de pilavla sunulacak bir tavuk yemeği ortaya çıkıyor. Peki, sebzeli yaz tavuğu nasıl yapılıyor? İşte, adım adım yaz tavuğu tarifi

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Kantaron yağı nasıl yapılır? İşte kantaron yağı tarifi ve püf noktaları

Çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiğine inanılan kantaron yağı, sarı kantaron çiçeğinden elde ediliyor. Birçok kişi son dönemde popülerliği artan kantaron yağını evde yapıp kullanmak istiyor. Bunun için kantaron yağının yapılışını ve püf noktalarını arama motorlarında arayanların sayısı günden güne artıyor. Siz de bu gruptaysanız ve kantaron yağı yapmak istiyorsanız, püf noktalarımızı gözden geçirmelisiniz.

Fotoğraf: Alamy /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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