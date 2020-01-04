Bize gayet normal geliyor ama... Çok büyük bir saygısızlık

Balık konusunda oldukça hassas olan Çinlilerin bir diğer hassasiyeti de yemek yerken geğirilmesidir. Ancak bizdekinin tam aksine yemekte geğirmek bir beğeni ifadesidir. Ne kadar çok geğirirseniz yemeği o kadar beğenmiş ve pişiren kişiye o kadar iltifat etmiş olursunuz.