Kahvaltıda yeniyor, fiyatı dudak uçuklatıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriKahvaltıda yeniyor, fiyatı dudak uçuklatıyor
GeriYemek Kültürü Kahvaltıda yeniyor, fiyatı dudak uçuklatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
Kaynak: CNN Travel Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
11 Haziran 2019 - 12:35,

Kahvaltıda yeniyor, fiyatı dudak uçuklatıyor

CNN Travel, Brezilya’dan Tunus’a, Rusya’dan Singapur’a çok sayıda ülkenin kahvaltı sofralarında olmazsa olmazları listelemiş. İşte CNN Travel’ın gözünden dünyanın kahvaltı sofrası ve Türkiye’de kahvaltıların olmazsa olmazları…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/25

Ne derler bilirsiniz, “Kahvaltı günün en önemli öğünüdür”. Bu kadar önemli olduğu için dünyanın dört bir yanında kahvaltıda yenenler neredeyse gelenekselleşmiş haldedir.

2/25

Türkiye gibi kahvaltısı tüm dünyada ün kazanmış hatta Guinness rekorlar kitabına girmiş bir ülkede yaşadığımız için çok şanslıyız. Ancak bu demek değil ki dünyanın başka yerlerinde kahvaltı geleneklerini merak etmiyoruz.

3/25

CNN Travel, Brezilya’dan Tunus’a, Rusya’dan Singapur’a çok sayıda ülkenin kahvaltı sofralarında olmazsa olmazları listelemiş. Listede elbette Türkiye de var.

4/25

İşte CNN Travel’ın gözünden dünyanın kahvaltı sofrası ve Türkiye’de kahvaltıların olmazsa olmazları…

5/25İSVİÇRE

İSVİÇRE

İsviçreliler hafta içi, kolayca hazırlanan ve oldukça doyurucu bir tür meyveli yulaf lapası olan birchermüesli ve yoğurt yerler. Ancak hafta sonları İsviçreliler için brunch zamandır. Patatesli gözleme olarak tarif edebileceğimiz roesti, çeşit çeşit peynirler ve şarküteri ürünleriyle süslü brunch masasının merkezinde zopf denen bir tür ekmek yer alır. Pofuduk ve yumuşak bir ekmek olan zopf tereyağı, bal ve reçelle birlikte yenir.

6/25JAPONYA

JAPONYA

Japonya’da kahvaltı menüsünde yenenlerin günün diğer öğünlerinde masaya gelen yiyeceklerden pek farkı yoktur. Küçük tabaklar içinde masaya gelenler arasında somon ya da uskumru gibi bir balık, miso çorbası, sebze turşuları ve pirinç sayılabilir. Bir de dikdörtgen bir tavada pişirilmiş ince yumurta katmanlarından oluşan hafif tatlı omlet tamagoyaki bulunur.

7/25SİNGAPUR

SİNGAPUR

Singapur’da açık havada bulunan yiyecek tezgahları gün boyunca açıktır ve sabahın erken saatlerinde bile buradan kaseler dolusu köri alıp yiyenleri görebilirsiniz. Daha geleneksel bir kahvaltı için kaya denen ve Hindistan cevizi sütü, yumurta ve pandan yaprağından yapılan bir reçel sürülmüş kızarmış sandviçleri yiyebilirsiniz. Çayın ve kahvenin yanında çok iyi giden bu kaya tostlarını herkes farklı şekilde yapar, bu nedenle birden fazlasının tadına bakabilirsiniz.

8/25ARJANTİN

ARJANTİN

Arjantin kahvaltısı denince akla bir tek kelime gelir: Facturas. Facturas, genel olarak tatlı hamur işlerini ifade etmek için kullanılır. Bunlar arasında ay şeklindeki medialunes, bombas ve bolas de farille özellikle öne çıkar. Kızarmış hamurdan elde edilen bu tatlılar dulce de leche ya da pastacı kremasıyla doldurulur ve çikolata sosuna bulanır. Facturas’ın yanında yerba mate çayı ya da kahve içilir.

9/25FAS

FAS

Fas’ta kahvaltı masasında mutlaka bulunan iki şey nane çayı ve irmik ekmeğidir. Baghrir adı verilen bu ince, mayalı ekmeklerin üzerinde küçük delikler bulunur. Zaten baghrir de “bin delikli gözleme” anlamına gelir. Baghrir’lerin üzerine tereyağı ve bal sürülür. Harcha ise daha kalın olur ve dışı üzerine serpilen irmik nedeniyle çıtır çıtırdır. Ortadan ikiye bölünen bu ekmeklerin içine peynir, tereyağı, reçel ya da bal eklenebilir.

10/25AVUSTRALYA

AVUSTRALYA

Avustralya’da kafelerde günün her saati brekkie yani kahvaltı bulabilirsiniz. Tahıl kaseleri ve avokado en çok öne çıkan kahvaltı seçenekleridir. Taze ürünlere, tam tahıllara ve besleyici kombinasyonlara odaklanan Avustralya kahvaltısında kızarmış ekmek üzeri avokado, poşe yumurtalı ve turşulu arpa lapası ya da yoğurtlu pirinç lapası yiyebilirsiniz. İçine bol miktarda süt köpüğü eklenmiş espresso olan flat white içmeyi de unutmayın.

11/25ALMANYA

ALMANYA

Şarküteri ürünleriyle, özellikle de sosisleriyle ünlü Almanya’da, frühstück yani kahvaltı söz konusu olduğunda bu ürünler eksik olmaz. Ayrıca çeşitli peynirler, ekmek ve pretzel gibi hamur işleri, taze meyveler, rafadan yumurta ve ev yapımı reçeller de masada yer alır. Bunları dilediğiniz gibi birleştirip servis edebilirsiniz.

12/25BREZİLYA

BREZİLYA

Brezilya’nın çok sevilen kabarık peynirli poğaçaları pao de queijo, kahvaltıda da zevkle tüketilenler arasındadır. Ancak Brezilya ekmekleri arasında bolo de fuba’yı da mutlaka denemelisiniz. Mısır ekmeğine benzeyen bir tür kek olan bolo de fobo’ya parmesan peyniri ya da Hindistan cevizi rendesi eklenir ve nemi artırılır. Kek gibi dilimlenen bolo de fobo’yu öğleden sonra acıkınca da yiyebilirsiniz.

13/25PORTEKİZ

PORTEKİZ

Portekiz’de insanlar güne bol sütlü kahvelerle başlıyor. Uma mei de leite’de süt ve kahve miktarı eşitken ve um galao için sütün içine bir ölçü kahve ekleniyor. Kahvenin yanında genelde bir dilim kızarmış ekmek yeniyor ancak içi yumurtalı minik tartlar olan pasteis de nata’ları da kahvaltıda zevkle yiyebilirsiniz. Portekizliler bu tartları sabah saat 11’de mutlaka verdikleri kahve molasında yemeyi tercih ediyor.

14/25TUNUS

TUNUS

Leblebi denince bizim aklımıza bir tür kuruyemiş geliyor ancak leblebi Tunuslular için kahvaltıda tüketilen bir tür nohut çorbası. İçinde nohut ve harisa adı verilen biber ezmesi mutlaka bulunan bu çorbanın diğer malzemeleri yapan kişinin zevkine göre değişebiliyor. Çorbaya bazen ekmek kabuğu doğranıyor, bazen limon sıkılıyor, bazen de yoğurtla ya da zeytinle terbiye yapılıyor. Üzerine de genellikle bir poşe yumurta eklenen leblebi çok doyurucu bir kahvaltı.

15/25BULGARİSTAN

BULGARİSTAN

Bizde papara denen ve artan ekmeklerden yapılan yemek, Bulgaristan’da popara diye adlandırılıyor ve birçok Bulgaristanlı için nostaljik bir kahvaltı özelliği taşıyor. Ekmeklerin üzerine sıcak süt ya da çay dökülüyor, Bulgaristan’ın sirene peyniri ufalanıyor, tereyağı ve şeker ilave ediliyor ve kaşıkla kolayca yenebilecek hale gelene kadar bekleniyor. Çok tuzlu olmayan sirene, daha ziyade taze keçi peyniri gibi hafif ekşimsi bir lezzete sahip.

16/25GUAM

GUAM

Teknik olarak Amerikan toprağı sayılan Pasifik Okyanusu adası Guam, yüzyıllar boyunca birçok farklı ülkenin sömürgesi altında olduğundan çok farklı mutfakların da etkisi altında kalmış. Birçok Asya Pasifik ülkesinde olduğu gibi Guam’da da kahvaltıda Spam denen konserve et, kavrulmuş pirinç ve yumurta yeniyor. Ayrıca sucuğa benzer et ürünleri de kahvaltılarda sıkça tüketilenler arasında.

17/25 UKRAYNA

UKRAYNA

Ukrayna’nın syrniki adı verilen gözlemelerinin içi yumuşak ve pofuduk, dışı ise altın rengi ve çıtır çıtır oluyor. Beş yıldızlı otellerin menülerinde de bulunabilen syrniki, tvorog adı verilen taze köy peyniriyle yapılıyor. Dışının gevrekliği ise pişirilmeden önce hafifçe una bulanmasından geliyor. Bu gözlemelerin üzerine taze meyveler, reçeller ya da toz şeker eklenebilir ancak tuzlu sevenler ekşi kremayla da yiyebilir.

18/25JAMAİKA

JAMAİKA

Jamaikalılar kahvaltıda ülkenin dünyanın her yerinde tanınan milli yiyeceği ackee meyvesi ve tuzlu balık yiyor. Armut şeklinde tatlı bir meyve olan ackee, tuzlu morina balığı, domates, sarımsak, acı biber ve soğanla birlikte soteleniyor. Ortaya hem tatlı, hem tuzlu hem de acı bir lezzet çıkıyor. Dışarıdan bakınca çırpılmış yumurtaya benzeyen bu yemeğe bu görüntüsünü veren de ackee meyvesinden başka bir şey değil.

19/25TAYVAN

TAYVAN

Kahvaltıda süt ürünleri tüketmek yaygın bir alışkanlık ama Tayvan’da kahvaltıda yer alan ve dou jiang adı verilen taze soya sütü bu alışkanlığı yeni bir aşamaya taşıyor. Sokak satıcıları ya da restoranlar tarafından her sabah taze sıkılan bu süt kışın sıcak yazın soğuk içiliyor. Doğu jiang’ın yanında çıtır çıtır taze soğanlı gözlemeler, mantılar ya da kızarmış hamurlar yeniyor. Hamurunuzu sütünüze banarak lezzeti katlayabilirsiniz.

20/25İTALYA

İTALYA

Ayak üstü kahve içilen mekanların çokluğuna bakarak İtalyanların kahvaltı etmek için çok meşgul olduğunu düşünebilirsiniz ama ne kadar meşgul olurlarsa olsunlar, kahvelerinin yanında İtalya’ya özgü hamur işlerini yemeyi ihmal etmiyorlar. Sabahları espresso ya da cappuccino’nun yanında genellikle içi vanilya ya da fındık kreması dolgulu cornetto’lar yiyorlar. İçi tatlı ricotta peyniriyle dolu sfogliatelle de kahvaltıların bir başka olmazsa olmazı.

21/25ABD

ABD

ABD’liler için kahvaltı yumuşacık pancake’ler olmadan olmaz. Üzerine tereyağı sürülen ve akçaağaç şurubu dökülen pancake’leri hem çocuklar hem de yetişkinler çok seviyor. Elbette pancake’ini çeşitlendirmek isteyenler turna yemişi, damla çikolata, pikan cevizi gibi malzemelerden de destek alabiliyor ancak tereyağı ve akçaağaç şurubu ikilisi gerçek bir klasik.

22/25İZLANDA

İZLANDA

İzlandalılar güne Omega-3 deposu balık yağıyla ya da oradaki adıyla lysi ile başlarlar. Balık endüstrisinin yan ürünlerinden biri olan lysi’nin hastalıklara iyi geldiğine de inanılır. Ancak biraz daha düzgün bir kahvaltı arayanlar üzeri fındık, kuru üzüm ve şekerle süslenmiş koyu bir yulaf lapası olan hafragrautur ya da yoğurt gibi mayalandırılmış bir tür taze peynir olan skyr da tüketebilir.

23/25ETİYOPYA

ETİYOPYA

Etiyopya’da kahvaltıya kurs denir ve kahvaltıda çoğunlukla bir tür tahıl lapası servis ediliyor. Ülkenin farklı yerlerinde bu lapalara değişik isimler verilse de, en popüleri genfodur. Genfo için arpa unu kaynar suyla karıştırılarak hamur kıvamı elde edilir. Ardından bu hamur ortası çukur bir kase gibi şekillendirilir. Buraya içine berbere denen baharat karışımı ve sadeyağ eklenir. Tabağın kenarına da genellikle yoğurt konur.

24/25RUSYA

RUSYA

Dünyanın diğer yerlerinde adı lüksle özdeşleşmiş olan havyar, Rusya’da kahvaltıda tüketiliyor. Kırmızı ya da siyah havyar tanecikleri, hafta sonları blini denen büyük gözlemelerin ya da oladyi adı verilen küçük kabarık pancake’lerin üzerine konarak yeniyor. Hafta içi ise Ruslar havyarlarını tatlı çavdar ekmeğine sürerek yiyor. Bu ikiliye bazen tereyağı da eşlik ederken, siyah çay mutlaka tüketiliyor.

25/25TÜRKİYE

TÜRKİYE

CNN Travel’a göre Türkiye’de kahvaltı masalarında herkes bolca çeşit arasından kendine göre bir şeyler bulabilir. Listede adı geçen kahvaltılıklar arasında simit, pide, beyaz peynir ve diğer tuzlu peynirler, zeytin çeşitleri, helva, bal ve reçeller yer alıyor. Yumurtanın ise genellikle sucuğun üzerine kırılarak tavada pişirildiğinin altı çizilmiş.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Badem sütü nasıl yapılır? Evde badem sütü yapılışı ve püf noktaları

Badem sütü laktoza duyarlılığı olanlar, veganlar ve hayvansal gıdaları daha az tüketmek isteyenlerin en sık tükettiği içeceklerin başında geliyor. Fındık, ceviz, soya gibi birçok başka bitkiden de süt elde etmek mümkün. Ancak badem sütü rengi, kıvamı ve tadıyla herkesi mutlu ediyor. Badem sütü gittikçe yaygınlaşıyor, son dönemde marketlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Ancak siz isterseniz badem sütünüzü evde kendiniz de yapabilirsiniz. İşte nefis ve katkısız bir badem sütü içmek isteyenler için püf noktaları ile badem sütü yapılışı…

Fotoğraf: Ingimage /
Lezizz Öneriler

Dana ciğeri nasıl yapılır? Dana ciğeri pişirmenin püf noktaları ve nefis bir dana ciğeri tarifi

Dana ciğeri, çok lezzetli çok de besleyici bir et çeşidi. Ancak dana ciğerinin yumuşacık olması için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Sizin için dana ciğerini pişirirken dikkat etmeniz gereken noktaları ve nefis bir dana ciğeri pişirmek için ihtiyacınız olan yegane tarifi derledik. Ciğere bakışınızı değiştirecek ipuçları içeriğimizde…

Fotoğraf: Alamy /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git