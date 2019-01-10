Bitter Çikolata Günü'ne özel enfes çikolatalı tarifler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Güney Doğu Anadolu’nun en çok tüketilen yemeklerinden biri olan çiğ köfte, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur?
Poşe yumurta son dönemlerde çok popüler bir lezzet. Özellikle avokadoyla bir araya geldiğinde enfes bir ikili oluşturuyor. Ancak aslında Türk mutfağına yabancı bir lezzet de değil. Geleneksel yumurta yemeklerimizden çılbır da poşe yumurtayla yapılıyor. Peki çılbır nasıl yapılır? İşte kahvaltıdan akşam yemeğine günün her öğününde zevkle tüketilebilen çılbırın tarifi ve yapılışının püf noktaları…