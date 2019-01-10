Bitter Çikolata Günü'ne özel enfes çikolatalı tarifler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Anlar HaberleriBitter Çikolata Günü'ne özel enfes çikolatalı tarifler
GeriLezizz Anlar Bitter Çikolata Günü'ne özel enfes çikolatalı tarifler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Anlar
10 Ocak 2019 - 12:10,

Bitter Çikolata Günü'ne özel enfes çikolatalı tarifler

Bugün yani 10 Ocak Bitter Çikolata Günü. Güçlü bir antioksidan olan çikolatanın tüketimini, bilim insanları da miktarını doğru ayarlamak kaydıyla, herkese öneriyor. Biz de dedik ki madem bugün Bitter Çikolata Günü, sizin çikolata tüketmenize yardımcı olacak enfes bir menü hazırlayalım. Çikolatalı tariflerimiz hemen aşağıda...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/8

Bitter çikolata sevenlerin bayılacağı bir tarif çünkü hem hamurunda hem de sosunda bitter çikolata bulunuyor. Lezzeti de görüntüsü de benzersiz olan bu keki tüm özel günlerde sofranızda bulundurmak isteyeceksiniz. İşte çocuk büyük fark etmeden herkesin bayılacağı bitter çikolatalı kek tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2/8

Az sayıda malzemeyle çok fazla uğraşmadan nefis bir tatlı yapmak isteyenler için çikolata kaplı muzları hazırladık. Tek yapmanız gereken bitter çikolatayı benmari usulü eritip muzları bu çikolatayla kaplayıp üzerini süslemek. Meyve yemeyen çocuklarınızın bile bayılacağı bu kolay ve pratik tarifi mutlaka deneyin.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3/8

Sadece 5 malzemeyle enfes bir pasta yapabileceğinizi söylesek inanır mısınız? Üstelik görüntüsü de lezzeti de enfes. Tabii ki bunu büyük oranda bitter çikolataya borçlu... Sıkışık zamanlarınızın kurtarıcısı olacak, çocukların bile yapabileceği basitlikte bisküvili çikolatalı pastanızın tarifi hemen aşağıda. Afiyet olsun!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4/8

Lezzetine hayran kalacağınız bir tarifimiz var. Üstelik yapılışı da çok kolay. Ancak biraz sabır istiyor çünkü tatlılarınızı bir müddet dondurucuda bekletmeniz gerekiyor. Fakat görüntüsü o kadar iştah açıcı ki sabretmek gerçekten çok zor oluyor. İşte bitter çikolatayla lezzetlenen dondurmalı lokmaların tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5/8

Çikolatanın en güzel hali hangisidir diye sorsak muhtemelen çoğunluğun cevabı sufle olacaktır. Bitter çikolatayla lezzetlenen bu sufle fırından çıkar çıkmaz yeniyor, akışkan yapısı ve lezzetiyle kalpleri fethediyor. İşte bundan sonra pastanelerdeki suflelerin gözünüzden düşmesine neden olacak enfes bitter çikolatalı sufle tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6/8

Kışın en güzel ve sağlıklı meyvelerinden biri olan narı tek başına yemeyi sevmiyorsanız, daha eğlenceli hale getirip tüketmeyi deneyin. Çok beğeneceğinizden eminiz. Üstelik çikolatalarınızı eritirken, narlarınızı ayıklarken çok eğleneceğiniz de kesin. Sevdiklerinizle birlikte bu gece bir çikolata yapım partisi vermeye ne dersiniz?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7/8

Kozalak pasta ile hem lezzetli hem de hızlı bir sunum yapabilirsiniz. Üstelik görüntüsü de çam kozalağına çok benzeyen bu tatlıyı pudra şekeri ve diğer renkli şekerlerle süsleyip, yılbaşı gibi özel günlerde servis edebilir, sofranızın ambiyansına uygun dekoratif bir lezzet elde edebilirsiniz. İşte kozalak pasta tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8/8

50 gramı 2000 TL'ye satıldı! İşte dünyanın en pahalı çikolatası ve çikolata hakkında bazı tuhaf gerçekler...

50 GRAMI 2000 TL'YE SATILDI, YERKEN BİLE ELİNİZİ DEĞDİREMİYORSUNUZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Çiğ köfte nasıl yapılır? Bulgurun şişmemesi için çiğ köftenin içine ne konulur?

Güney Doğu Anadolu’nun en çok tüketilen yemeklerinden biri olan çiğ köfte, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Peki, çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur?

/
Lezizz Öneriler

Çılbır nasıl yapılır? İçte çılbır tarifi ve püf noktaları

Poşe yumurta son dönemlerde çok popüler bir lezzet. Özellikle avokadoyla bir araya geldiğinde enfes bir ikili oluşturuyor. Ancak aslında Türk mutfağına yabancı bir lezzet de değil. Geleneksel yumurta yemeklerimizden çılbır da poşe yumurtayla yapılıyor. Peki çılbır nasıl yapılır? İşte kahvaltıdan akşam yemeğine günün her öğününde zevkle tüketilebilen çılbırın tarifi ve yapılışının püf noktaları…

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git