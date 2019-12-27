Bir zamanlar her yolu düşen uğrardı, bugün ise...

20 yıldır lokanta işleten Osman Doğan, "TEM yolu olduğu için burada hareket yok. İşlerimiz çok iyi değil. Buradaki et lokantaların özelliği hayvanların doğal ortamda yaşaması. Biz burada yaylalarda yaşayan hayvanların etlerini kullanıyoruz. Ondan dolayı etlerin lezzeti iyi oluyor. Ayrı bir doğal lezzeti var. Yaz sezonu biraz daha iyi oluyor. Kışın bu yolu çok kullanmıyorlar. O nedenle işlerimiz zayıf oluyor. Bütün lokantalarda durum aynı. Bu lezzete göre, temiz hava, oksijen deposu bir yer. İnsanların bu tarafa gelmesini tavsiye ederim" dedi.