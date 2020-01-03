Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 23:43,
Bir tabak asla yetmez... Vedat Milor'un da favorilerinden
Birçok kişi annesinin, anneannesinin kuru fasulyesinin lezzetini anlata anlata bitiremez ama bu listedeki mekanların fasulyeleri de anne mutfağını hiç aratmıyor
Özellikle havalar soğuyup kış geldi mi şöyle hafif acılı bir kuru fasulyenin yerini hiçbir şey tutmuyor. Hele bir de yanında güzel bir pilav oldu mu tadından yenmiyor. Birçok kişi annesinin, anneannesinin kuru fasulyesinin lezzetini anlata anlata bitiremez ama bu listedeki mekanların fasulyeleri de anne mutfağını hiç aratmıyor. Sizin için bağımlısı olacağınız kuru fasulyecileri araştırdık. Şimdiden afiyet olsun…
Hüsrev - Rize
Rize Çayeli kuru fasulyesiyle ünlü bir ilçemiz. Buranın en ünlü mekanlarından biri olan Hüsrev de, kuru fasulye denince Türkiye’de ilk akla gelen mekanların başında geliyor. Minik taneli şeker fasulyesini tereyağında pişirerek harika bir lezzet elde eden Hüsrev’in kuru fasulyesine doyum olmuyor. Yanına pilav ve turşu şart elbette…
Boğaziçi Lokantası - Ankara
Ankara Ulus'ta bulunan Boğaziçi Lokantası, 1956 yılından beri hizmet vermeye devam ediyor. Çorbaları, kavurması ve Ankara tavası da oldukça ünlü ama bizim gündemimiz bu kez kuru fasulyesi. Etli ve etsiz olarak servise sunulan kuru fasulyeler her damak tadına hitap ediyor. Kurucusu olan Mehmet Recai Boyacıoğlu, meslek eğitimini Mısır Çarşısı’nda bulunan Pandeli’nin ustasından almış.
Kazımağa - Konya
Konya Meram’da bulunan Kazımağa’nın “kuru fasulye efsanesi” sloganı bile iddiasını ortaya koymak için yeterli. Kazımağa, Konya’nın en meşhur kuru fasulyecilerinden biri. Etsiz olarak servis edilen kuru fasulyeleri etli olarak da sipariş edebilirsiniz. Nohut, çoban kavurma gibi seçeneklerin yanı sıra ekmek kadayıfı ve sütlacın da tadına bakılmalı mutlaka.
Fasuli - İstanbul
Karaköy’de bulunan Fasuli, ev yemekleri konusunda şehrin en başarılı restoranlarından biri. “Meşhur Akif Usta’nın dünyaca ünlü kuru fasulyesi” olarak tanıtılan Fasuli’nin kuru fasulyesinin lezzeti hakikaten dillere destan. Tereyağıyla pişirilen kuru fasulye bol miktarda turşu ve mısır ekmeği ile servis ediliyor. Üzerine de bir Giresun usulü tel kadayıf ya da Laz böreği yenmez mi?
Anzer Sofrası - İstanbul
Sarıyer’de sahilde bulunan Anzer Sofrası, adını balıyla meşhur Anzer Yaylası’ndan alıyor. Karadeniz mutfağının öne çıkan lezzetleri ile müdavimlerini buluşturan Anzer Sofrası’nın kuru fasulyesinin tadı enfes. Karalahana çorbası ve sarması, turşu kavurması, hamsili pilav, Trabzon güveci gibi Karadeniz yemekleriyle de göz dolduran Anzer Sofrası’nda serpme kahvaltı servisi de mevcut.
Kardeşler Lokantası - İstanbul
İstanbul’un ev yemekleri ile en meşhur restoranlarından biri olan Kardeşler Lokantası’nın kuru fasulyesinin müdavimi de çok. Kemerburgaz’da bulunan mekanda etli olarak servis edilen kuru fasulye damaklarda leziz bir tat bırakıyor. Kuru fasulyesinin yanı sıra döneri, köfteleri, iç pilavı ve Özbek pilavı da nefis. Yollara düştüğünüze değecek yani…
Bizce Kuru - İstanbul
Çayeli’nden gelen kuru fasulyelerin itina ile pişirildiği Zeytinburnu’ndaki mekanda kuru fasulyenin yanına yoğurt veya pirinç pilavı da sipariş edebilirsiniz. Akçaabat köftesi ve bir Bizce Kuru klasiği olan ballı sütlacı da mekanın tavsiye edilenleri arasında. “Oralara kadar gidemem, fasulyem bana gelsin” diyenler için de bir sipariş hattı bulunan Bizce Kuru deneyeni pişman etmiyor.
Çömlek Çamlıca - İstanbul
Karadeniz mutfağından en sevilen lezzetleri Üsküdar’a taşıyan Çömlek Çamlıca’da Erzurum’un İspir ilçesinden gelen kuru fasulyeler çömlekte pişiriliyor. Tadı damaklarda kalan bir lezzet sunan kuru fasulyenin yanında mekanda pirinç pilavının tadına bakabilir ve üstünde de nefis bir fırın sütlaç ziyafeti çekebilirsiniz.
Tarihi Meşhur Kurufasulyeci Erzincanlı Ali Baba - İstanbul
Süleymaniye Camii’nin karşısında 1924’ten beri İstanbullulara hizmet veren kuru fasulyecilerden biri Tarihi Meşhur Kurufasulyeci Erzincanlı Ali Baba. Kıraç ve Zülfü Livaneli’nin müdavimi olduğu mekanda, Erzincan’dan gelen dermason fasulyesi bakır kazanda pişiriliyor ve kömür ateşinde dinlendiriliyor.
Lale Lokantası - Rize
Çayeli’nin meşhur kuru fasulyecilerinden bir diğeri de Lale Lokantası. 42 yıldır Çayeli’nin meşhur kuru fasulyesini aynı tatla hazırlıyorlar. İspir veya Kelkit fasulyesi bir gün önceden sütte bekletilerek hazırlanıyor. Bol tereyağı ve kuşbaşı etle dört saat kısık ateşte pişerek sofraya geliyor. Sütlacını da mutlaka tadın.
Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası - İzmir
İzmir’in en ünlü kuru fasulyecisi olan Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası 1955’ten bu yana hizmet veriyor. Öğle saatlerinde yer bulmak zor ama beklemeye değer. Hele bir de kömür kuzinesinde pişen güveçte etli kuru ve pilav yenecekse... Kuru bitmeden siparişinizi verin. Kuzu dolması, şevketi bostan, beğendili tas kebabı, ciğer sarma, lor tatlısı gibi lezzetlerine de doymak mümkün değil.
Tarihi Kısıklı Fasulyecisi - İstanbul
1920’de Agop Bey tarafından Üsküdar’da tatlıcı olarak kurulan Tarihi Kısıklı Fasulyecisi, 1938’de kuru fasulyeci olmuş. Fasulye gaz yapmaması için özel bir işlemden geçirilip, taş fırında ve toprak güveçte pişiriliyor. Sessiz bahçesi ve çocuk oyun alanı ile çocuklu ailelerin de gözdesi olan Tarihi Kısıklı Fasulyecisi, Laz böreği ve burma tatlısı ile de pek meşhur.
Ali Baba Kanaat Lokantası - İstanbul
Süleymaniye’de bulunan bir diğer meşhur kuru fasulyeci de 1939 yılından bu yana burada hizmet vermekte olan Ali Baba Kanaat Lokantası. Kömür ateşinde pişen kuru fasulyenin yanında pirinç pilavı ve ayranını da mutlaka deneyin. Ali Korap tarafından kurulan Ali Baba Kanaat Lokantası, yemeklerinde kullandığı malzemelerin doğallığıyla da övünüyor.
Tarihi Kalkanoğlu Pilavı - Trabzon
Kuru fasulye-pilav-kavurma üçlüsüyle tanınan Tarihi Kalkanoğlu Pilavı, Trabzon’da doğup İstanbullu olan bir mekan. Bol tereyağlı pilavı ve kuru fasulyesini mi yoksa pilav üstü kavurmasını mı daha çok seviliyor, biz karar veremedik. 1856’dan bu yana hizmet veren Tarihi Kalkanoğlu Pilavı’nın kuruluş hikayesi 1853 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar gidiyor.
Nalia Karadeniz Mutfağı - İstanbul
Nalia, Güneşli ve İçerenköy’de bulunan şubelerinde İstanbullulara şahane Karadeniz lezzetleri tattırıyor. Kendinizi kapısından girer girmez Karadeniz Bölgesi’ne ışınlanmış gibi hissedeceğiniz Nalia’da, mısır ekmeği, karalahana çorbası, turşu kavurma gibi lezzetler de çok keyifle tüketilebiliyor ancak bu liste söz konusu olunca Çayeli kuru fasulyesi tabii ki bir adım öne çıkıyor.
Fasülyeli - Bursa
Bursa’da genç bir girişimci tarafından kurulan Fasülyeli bir zamanlar 9 masalı butik bir restoranken bugün 90 masalı dev bir mekan. Özelliği Anadolu’nun farklı yörelerinde pişen değişik kuru fasulye tariflerini tek bir çatı altında toplamış olması. Kestaneliden simitliye, tahinliden ayvalıya, yaprak sarmalıdan kurutulmuş etliye 20 çeşit kuru fasulyeyi Fasülyeli’de bulmak mümkün.
Liman Lokantası - Rize
Vedat Milor’un da övgüyle bahsettiği Liman Lokantası’nı, sıkı Lezizz takipçileri “mola verdiğinize değecek yol üstü lezzet durakları” listemizden de hatırlayabilir. Doğu Karadeniz tarafına gidenlerin mutlaka uğraması gereken bir esnaf lokantası olan Liman Lokantası’nın yemekleri odun ateşiyle ısınan kara fırında, bakır tepsi ve kaplarda piştiği için benzersiz bir lezzete sahip. Kavurması çok meşhur ama kuru fasulye-pilavı da gözden kaçmasın.
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