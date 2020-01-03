Bir tabak asla yetmez... Vedat Milor'un da favorilerinden

Özellikle havalar soğuyup kış geldi mi şöyle hafif acılı bir kuru fasulyenin yerini hiçbir şey tutmuyor. Hele bir de yanında güzel bir pilav oldu mu tadından yenmiyor. Birçok kişi annesinin, anneannesinin kuru fasulyesinin lezzetini anlata anlata bitiremez ama bu listedeki mekanların fasulyeleri de anne mutfağını hiç aratmıyor. Sizin için bağımlısı olacağınız kuru fasulyecileri araştırdık. Şimdiden afiyet olsun…