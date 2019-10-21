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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
21 Ekim 2019 - 11:22,

Bir dönüm bahçeden 6 ton elde ediliyor! Ünü dünyaya yayıldı

Bursa'nın dünyaca ünlü deveci armudu hasadına başlayan üreticiler fiyat ve rekolteden bu yıl memnun.

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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinin ova köylerinde yetişen iriliği kalitesi ve lezzetiyle ünü tüm dünyaya yayılan deveci armudunu üreticiler hasat etmeye başladı.

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Bir dönüm bahçeden 4 ile 6 ton ürün alan üreticiler bu yıl kilosunu 2 lira 50 kuruştan satıyor. Fiyattan ve rekolteden memnun olan üreticilerin tek sıkıntısı ise ilaç, gübre ve mazot fiyatlarını yüksek olması.

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Bursa'nın ovasında yetişen deveci armudu, toprağın bereketinden o kadar iri oluyor ki kimi zaman bir tanesi 1 kilonun üzerine çıkabiliyor.

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Bu yıl hasada başlayan Gürsu ilçesi Hasanköy, mahalle muhtarı Ertuğrul Türe, "Deveci armudu hasatı Gürsu'nun ilçesindeki köylerde başladı. Bu yıl verim ve piyasa iyi, İnşallah sonuna kadarda böyle gider. Tüketicilerimiz armudu gönül ferahlığıyla yiyebilirler, üreticilerimiz ilaç atma konusunda tamamen bilinçli. Ruhsatı olmayan ilaç dozajından fazlası atılmıyor." dedi.

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Bir dönüm armut bahçesi 4-6 ton ürün verdiğini belirten Türe şunları kaydetti: "Bu armudun Türkiye'de gitmeyen ili yok. Rusya başta olmak üzere dış ülkelere de ihraç oluyor. Dalında armut bu yıl 2 ile 2 lira 80 kuruş arasında satılıyor."

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Diğer üreticiler ise "Bu yıl deveci armut hasadına başladık. Bu fiyatlar ve ürün çok güzel ama bizim sıkıntımız ilaç, gübre ve mazot fiyatlarının yüksek olması, bu bizi zorluyor. " dedi.

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Türkiye'nin en kaliteli armutların o alanlarda yetiştiğini belirten üreticiler: "Kalitesi ve lezzetiyle bir numara en güzel deveci armudu bu bölgede yetişiyor" şeklinde konuştu.

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Fotoğraf: Sirha İstanbul /

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