Bir dönüm bahçeden 6 ton elde ediliyor! Ünü dünyaya yayıldı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Şanlıurfa yöresine ait bir lezzet olan çiğ köfte, Türkiye’nin dört bir yanında, 7’den 70’e çok sevilen ve tüketilen bir yiyecek. Her ne kadar artık her köşe başında bir çiğ köfteciye rastlansa da evde yapılan çiğ köftenin yerini hiçbir şey tutmaz. Peki, evde çiğ köfte nasıl yapılır? İşte çiğ köfte yapmanın püf noktaları
Türkiye’de gastronomi sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Sirha İstanbul, 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. HORECA sektörünün uluslararası buluşması bu yıl şeflerin olimpiyatı Bocuse d’Or ve dünyanın en önemli kahve organizasyonu SCA’nın Türkiye Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak. Sirha İstanbul’un bu yılki teması ise gastronomi dünyasının trendlerinden artizan ekmek olacak.