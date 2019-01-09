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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Anlar
09 Ocak 2019 - 15:53,

Bir dilim asla yetmez! Özel günler için kolay pasta tarifleri

Özel günlerin olmazsa olmazıdır pastalar. Meyveli, çikolatalı, kremalı, fıstıklı, kestaneli ve krokanlı ilk akla gelen pasta çeşitleri olsa da aslında yaratıcılığınızı kullanıp çeşit çeşit pastalar yapabilirsiniz. Bugün sizler için özel günlerde misafirlerinize sunabileceğiniz birkaç kolay pasta tarifi derledik. Görüntüleri de lezzetleri de oldukça iştah açıcı olan pastalarımızın bir dilimi asla yetmeyecek. O halde gelsin kolay pasta tarifleri

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7'den 70'e kimsenin hayır diyemeyeceği bir lezzet mi arıyorsunuz? O zaman sizi kat kat çikolatalı meyveli pastayı denemeye çağırıyoruz. Dışının kremayla kaplı olmamasıyla da klasik pastalardan ayrılan bu pasta çikolatalı pasta sevenleri de meyveli pasta sevenleri de çok mutlu edecek. Özel günler için mutlaka denenmesi gereken bir lezzet!

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Kısa süre içinde görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir pasta yapmak mı istiyorsunuz? O zaman sizi hemen yanardağ pastası tarifimize alalım. Hazır pandispanya kekiyle yapılan ve en fazla yarım saat içinde hazırlayıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz kolay yanardağ pastasının tarifi hemen aşağıda…

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Çıtır çıtır krokan, fındık parçaları ve karamelize edilmiş şekerden oluşur. Soğuyup sertleşen fındıklı karamelin parçalanmış haline krokan denir ve krokan en lezzetli pasta malzemelerinin başında gelir. Pastanelerden alıp zevkle tükettiğiniz krokanlı pastayı evde yapmayı denemek isterseniz, tarifimiz sizin için çok uygun. E daha ne duruyorsunuz?

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Köstebek pasta görüntüsüyle de lezzetiyle de özellikle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Yapılışının zor olduğuna inanılır genellikle ama aslında doğru tarif ve biraz da sabır ile kolaylıkla köstebek pasta yapabilirsiniz. Tarifini aşağıda detaylarıyla anlattık. Tabii arzu ederseniz bu pastayı küçük kuplar halinde tek tek de yapabilirsiniz.

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Tadına doyum olmayan havuçlu keki biliyorsunuz. Peki ya bu havuçlu kekin arasına ve üzerine krem peynirle enfes bir lezzete kavuşmuş bir krema sürersek ne olur? Ortaya dünyanın en lezzetli pastalarından biri çıkar. Mutlaka denemeniz gereken bu pastanın tarifi hemen aşağıda. Çok beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.

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Muz sevenler için şahane bir tarifimiz var: Adını İspanya'nın bir şehrinden alan Malaga pasta. Yapılışı çok pratik, tadı enfes olan bu muzlu pastayı denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda... Kısa süre içinde yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz Malaga pasta, sıkışık zamanlarda favoriniz olacak.

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Medovik'i hiç duymuş muydunuz? Kendisine "ballı Rus pastası" da deniyor. Her bir katı ayrı ayrı pişirilen bu enfes pastanın yapımı biraz zaman ve sabır istiyor ancak ortaya çıkan lezzet tüm çabalara değiyor. Pasta sevenlerin kesinlikle denemesi gereken bu pastanın yapılışını merak ediyorsanız sizi böyle alalım.

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