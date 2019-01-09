Bir dilim asla yetmez! Özel günler için kolay pasta tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yunan tatlısı olarak da bilinen Kıbrıs tatlısı, son yılların popüler lezzetlerinden biri haline geldi. Ceviz, haşhaş ve Hindistan cevizinin muhteşem uyumunu gözler önüne seren Kıbrıs tatlısının püf noktası ise şerbetinde gizli. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için farklı bir önerimiz var: Fırında nohutlu mercimekli tavuk. Mevsim sebzeleri, mercimek ve tavuğu aynı tepside buluşturan fırında nohutlu mercimekli tavuk yemeğini, tek başına ana yemek olarak sunabilirsiniz. Peki, fırında nohutlu mercimekli tavuk nasıl yapılır?