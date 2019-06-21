Bildiğiniz döner kebap gibi görünüyor ancak içinde 1 gram et yok

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İtalyan salatası, davet sofralarında, doğum günlerinde, beş çaylarında sıklıkla yapılan lezzetlerden biri. Tadıyla Rus salatasını andıran ve bu nedenle zaman zaman karıştırılabilen İtalyan salatasının en önemli farkı ise julyen olarak doğranması. Peki, İtalyan salatası nasıl yapılır? İtalyan salatası tarifi
Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Ancak özellikle yaz aylarında çilek, vişne, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyvelerin bollaşmasıyla mutfaklardan da tatlı tatlı kokular gelmeye başlıyor. Peki iyi bir reçel yapmak için nelere dikkat edilmeli? Reçelin rengini, lezzetini, kıvamını uzun süre koruması, şekerlenmemesi için neler yapılmalı? İşte reçel yapmak isteyenler için başlangıç seviyesinden ileri seviyeye birkaç püf noktası…