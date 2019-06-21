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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA
21 Haziran 2019 - 16:31,

Bildiğiniz döner kebap gibi görünüyor ancak içinde 1 gram et yok

Antalya'da müşterilerine iki çeşit mantardan yaklaşık 60 farklı lezzet sunan restoran, farklı konseptiyle ilgi çekiyor.

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Antalya'da müşterilerine iki çeşit mantardan yaklaşık 60 farklı lezzet sunan restoran, farklı konseptiyle ilgi çekiyor. Korkuteli ilçesi yakınlarındaki restoran, kente gelen yerli, yabancı turistlerin de uğradığı mekanlar arasında.

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Değişik konsepti ve sıra dışı menüsüyle öne çıkan restoran, müşterilerine yeşilin içinde çorbasından dönerine, ekmeğinden turşusuna, reçeline kadar mantar yemeklerini tüketip, hoş vakit geçirme imkanı sunuyor.

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Girişindeki 5,5 metre yüksekliğindeki mantar anıtının yanı sıra ahşap ve taş mimarisi, sergilenen eski eşyalarla otantik görüntü sunan restoranda, kadınlara her salı yüzde 50 indirimle pozitif ayrımcılık yapılıyor.

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Restoranın işletmecilerinden Resul Gülel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantar evi fikrinin 11 yıl önce ağabeyinin öncülüğünde ortaya çıktığını belirtti. Ağabeyinin iki arkadaşıyla 1980'li yıllarda ilçede kitaplardan okuyup, mantar üretimini başlattığını anlatan Gülel, bir süre sonra kendisinin de aşçı olması nedeniyle mantar yemekleri üzerine restoran açma düşüncesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

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Gülel, mantar evinde ilk yılların, toplumda mantar tüketim alışkanlığının çok fazla olmaması nedeniyle zor geçtiğine işaret etti. Şimdilerde restoranlarındaki mantar yemekleri tüketiminin fazlalaştığını vurgulayan Gülel, şöyle konuştu:

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"Kültür ve istiridye mantarı üretiyoruz. Ürettiğimiz mantarlardan yaptığımız yemekleri, restoranımızda müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Menümüzde yaklaşık 60 çeşit mantar yemeği bulunuyor. Çorbasıyla başlayıp, tatlısıyla sonlanan mantar menüsü var. Antalya'ya gelen turistlerin de mantar yemeklerine ilgisi yoğun."

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Gülel, anlaşmalı oldukları tur şirketleri aracılığıyla mantar evi restoranını ziyaret eden turist kafileleri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

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"Yabancı müşteri portföyümüzde daha çok Almanlar ve Ruslar var. Yurt dışından, yurt içinden özel olarak yemeklerimizi yemeye gelen özel konuklarımız mevcut. Mantar, çok sağlıklı bir ürün. Burada da doğal bir ortam oluşturmaya çalıştık. Ürünlerimizin namı, sınırları aştı. Müşterilerimiz mantar tatlısına şaşırıyor."

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Mantar döneri ve kavurmasının da beğenildiğini belirten Gülel, mantarın protein açısından zengin, et ve süt kadar değerli olduğunu vurguladı.

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Gülel, restorandaki fiyatların makul olduğunu, her gelir düzeyinden kişilere mantar lezzetlerinden tattırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Restoranın ustabaşı Okan Özdemir Can ise kendi ürettikleri iki mantar türünden 60'a yakın yemek yaptıklarını belirtti.

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Can, "Mantar menüsüne sahip tek restoranız. Mantar tercih etmeyen müşterilerimize de Korkuteli'nin yöresel lezzetlerini sunmayı ihmal etmiyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz." diye konuştu. Restoranın müşterilerinden Bekir Zorlu da "Mantar döneri ve sunumunu çok beğendim. Herkese mantar evini görmeyi tavsiye ederim." dedi.

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Fotoğraf: Ingimage /

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