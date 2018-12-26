Beytüllahim'deki tarihi Filistin restoranı Aftim kentin uğrak noktası

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılan falafel, Lübnan mutfağının en bilindik yemeklerinden biri. Falafel, özellikle vejetaryenler ve veganlar için kurtarıcı bir lezzet. Peki, falafel nasıl yapılır? İşte kabaklı falafel tarifi...
Dış görünüşü paçanga böreğini andıran avcı böreği sadece çay saatlerinde değil, ana yemeklerde de zevkle tüketilebilen bir börektir. İçinin kıymasıyla ve galeta ununa bulanıp kızartılmasıyla nefis bir hal alan avcı böreğinin yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte püf noktalarıyla ve tarifiyle avcı böreği yapılışı…