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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
25 Ekim 2019 - 13:53,

Beş çayında çıkan fikirlerle ürettiler

Edirne'nin Havsa ilçesinde 7 ev hanımı ev gezmelerinde hayalini kurdukları kooperatifi, Valilik ve belediyenin desteğiyle hayata geçirdi.

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Edirne'nin Havsa ilçesinde, ev gezmelerinde hayalini kurdukları kooperatifi Valilik ve belediyenin desteğiyle hayata geçiren kadınlar, tarhana, erişte, turşu, reçel ve kahvaltılık üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor

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Ev hanımı Hülya Tuncer, Emine Öztürk, Havva Bölge, Erdeniz Asma, İlknur Testereci, Gülce Nalbant ve Gönül Arap, birlikte bir kooperatif kurarak üretime katılmaya, aile bütçesine katkı sunmaya karar verdi.

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Hayallerindeki kooperatifi Valilik ve Havsa Belediyesinin desteğiyle kuran 7 girişimci kadın, tarhana, erişte, turşu, reçel ve kahvaltılık ürünler üretiyor.

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Ev işlerini bitirdikten sonra her gün kooperatifte buluşan ve birlikte birbirinden lezzetli ürünler hazırlayan kadınlar cesaretleri ile benzer hayalleri bulunanlara da örnek oldu.

5KADINLARIN BAŞARILI OLACAĞINA İNANCIMIZ TAM

"KADINLARIN BAŞARILI OLACAĞINA İNANCIMIZ TAM"

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımlarının kooperatif kurma heyecanına ortak olduklarını söyledi. Yer tahsisi ve üretim makinelerinin tamamlanmasının ardından kadınların üretime başladığını anlatan Eraslan, şöyle konuştu:

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"Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'in 'Ne gerekiyorsa yapılması' talimatıyla yol haritamızı belirledik. Önce kooperatifleşme sürecini tamamladık. Havsa Belediye Başkanımız Aydın Balkan'ın hassasiyetli yaklaşımı ile yer tahsis edildi."

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Üretime devam eden kadınların başarılı olacağına inancının tam olduğunu belirten Eraslan, "Bu uzun yolculuklarında onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bereketli ve bolkazançları olsun." dedi.

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Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hülya Tuncer ise kooperatif fikrinin ev hanımlarıyla yaptıkları haftalık gün etkinliğinde ortaya çıktığını anlattı.

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Daha önce herhangi bir işte çalışmadığını belirten Tuncer, "Arkadaşlarımızla ev gezmelerinde, günlerde toplanıp bir şeyler yapıp, yiyorduk. Sonra 'Bundan niye para kazanmayalım?' diye düşündük. 7 arkadaş bir araya geldik. Kendi imkanlarımızla atölyemizi düzenlemek istedik ama bu bizi aşınca Vali Bey'e gittik. Sağ olsun bizi kırmadılar. Edirne Valiliği ve Havsa Belediyesinin katkılarıyla kooperatifimizi kurduk." dedi.

10AMACIMIZ BURAYI KADINLARA İŞ KAPISI HALİNE GETİRMEK

"AMACIMIZ BURAYI KADINLARA İŞ KAPISI HALİNE GETİRMEK"

Tuncer, kooperatifte ağırlıklı olarak tarhana, erişte, reçel ve böreklik kuru yufka ürettiklerini anlatarak "Zerdeçallı eriştemiz, sebze yemeyen çocuklar için sebzeli makarnalarımız var. Vatandaşlarımız sağ olsunlar ilgi gösteriyor ürünlerimize. Amacımız ev hanımlarımıza örnek olmak ve burayı kadınlara iş kapısı haline getirmek." ifadelerini kullandı.

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2 çocuk annesi Emine Öztürk de üretime katılmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

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Yöreye has lezzetler ürettiklerini vurgulayan Öztürk, "Bu ürünleri ileride daha büyük bir kesime ulaştırmak istiyoruz. Şimdilik ürünlerimizi bizi tanıyanlar alıyor. Bir satış ofisi açmak istiyoruz." diye konuştu.

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Ev hanımı Gülce Nalbant ise kooperatifin, aile ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen ev hanımları için güzel bir örnek oluşturduğunu kaydetti.

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