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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 10 Ekim 2019 - 16:24,

Belki de her gün yiyorsunuz ama bu gerçekleri hiç bilmiyorsunuz...

Çok sık tükettiğimiz bazı sebze ve meyvelerin hasat edilmeden önceki halleri sizi çok şaşırtacak.

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1

Aramızda bazı şanslılar meyveyi, sebzeyi dalından koparıp yiyebilse de birçoğumuz soframıza gelene kadar o ürünler hakkında bilgi sahibi olamıyoruz. Sizin için çok sık tükettiğimiz bazı ürünlerin hasat edilmeden önceki hallerini araştırdık. Bu fotoğraflar sizi çok şaşırtacak...

2

Birçok kişi bu meyvenin ağaçta yetiştiğini düşünüyor. Halbuki bu bitki kısa boylu ve meyvesi de yerde büyüyor.

3

Bu da o meyvenin yetiştiği tarla, her bitkiden bir adet meyve çıkıyor.

4

Bahsettiğimiz meyve tam bir sağlık deposu olan ananas…

5

Genellikle ayıklanmış, paketlenmiş halde görüyoruz onu marketlerde ama...

6

Bu sebze toprağa dikilmiş küçük soğancıklardan ürüyor.

7

İsterseniz bu sebzenin yani kuşkonmazın üst kısmını kesip soğanından yeni kuşkonmazlar üretebilirsiniz.

8

Çağlayı özellikle ilkbaharda büyük bir zevkle yiyoruz ama ne olduğunu herkes bilmiyor.

9

Çağla bademin henüz olgunlaşmamış hali. Kayısının olgunlaşmamış hali de badem çağlasına çok benziyor ve ona da çağla deniyor.

10

Bademin kabuğundan çıkmış halini ise hepimiz tanıyoruz.

11

Bu pembe çiçeklerin içinde çok sevdiğimiz bir yemiş yatıyor.

12

Bunlar olgunlaşıp çiçeklikten sıyrılmış halleri.

13

Bu da bildiğimiz Antep fıstığı...

14

Bu da son dönemlerde oldukça popüler bir yemiş.

15

Ağaçta yetişiyor ve kocaman meyvesinin sadece küçük bir parçası yeniyor.

16

Tabii ki kaju fıstığından bahsediyoruz.

17

Bu da bir başka yemiş ama benzerlerinin aksine ağaçta değil yerde yetişiyor.

18

Çünkü bu yemiş aslında baklagiller ailesinin bir üyesi.

19

Tahmin edenler olmuştur mutlaka, yer fıstığı söz konusu yemişimiz.

20

Peki yemeklerinize eklediğiniz bu baharatın çiçek halini tanıyor musunuz?

21

Çiçeğin kendisini değil göbeğindeki küçük bir parçasını kullandığımızı da belirtelim.

22

Evet, dünyanın en değerli ve nadir baharatlarından biri olan safran bu.

23

Belki de her gün yediğiniz bir şey bu ama bu halini hiç görmemiş olabilirsiniz.

24

Bu küçük kapsüllerin içinden siyah ya da beyaz tanecikler çıkıyor.

25

Ve siz bu tanecikleri susam ve çörekotu olarak tanıyorsunuz.

26

Her gün tükettiğiniz bir diğer baharat da bu kısa boylu bitkilerin üzerinde yetişiyor.

27

Boncuk boncuk hali ne olduğuna dair bir ipucu olabilir.

28

Türüne göre kırmızı ya da siyah olabilen bu boncukların kurumuş hali ise bildiğimiz tane karabiber.

29

Yine bir ağaçtan elde edilen bir baharatla karşı karşıyayız.

30

Ama bu sefer ağacın meyvesini ya da çiçeğini değil, kabuğunu kullanıyoruz.

31

Doğru cevap tarçındı!

32

Bu karedeki özellikle bu mevsimde bol bol tüketilmesi gereken bir meyvenin çiçek hali.

33

Tek bir kökten onlarca meyve çıkıyor ve bu meyveler daha yeşilken toplanıyor.

34

Olgunlaştıktan sonra da sararıp bildiğimiz muz oluyorlar.

35

Yavru haline baktığınızda bu meyvenin ne olduğunu kesinlikle anlayamazsınız.

36

Uzaktan bakıldığında üzüm asmasına benzeyen bu ağacın meyvesi tam bir C vitamini deposu.

37

Artık ülkemiz sınırları içinde de yetiştirilen kividen bahsediyoruz.

38

Çok besleyici bir sebze var sırada.

39

Bu sebzenin yumruları bitkinin gövdesi üzerinde büyüyor.

40

Tabii ki Brüksel lahanasından bahsediyoruz.

41

Taze fasulye ya da börülceye benzeyen bu bitki sizce ne olabilir?

42

Bu yeşil parçalar hasattan sonra kurutularak kullanılıyor.

43

İşte genellikle pakette satılan bir toz olarak tanıdığınız vanilyanın doğal hali...

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