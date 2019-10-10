Belki de her gün yiyorsunuz ama bu gerçekleri hiç bilmiyorsunuz...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Ülkemizde pek çok kebap çeşidi var, bunlardan biri de Gaziantep yöresinde yapılan soğan kebabı. Adından da anlaşılacağı üzere soğandan yapılan soğan kebabının tarifinde kuzu kıyması kullanılır. Peki, soğan kebabı nasıl yapılır? Adım adım soğan kebabı tarifi...
Tezgahların en çok aranan balığı hamside bolluk sezonu yaşanıyor. Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren 'denizlerin kuru fasulyesi' olarak da bilinen hamsideki bolluk vatandaşların ilgisini artırdı. Pek çok vatandaş hamsinin nasıl pişirildiğini ve hamsi tava yapmanın püf noktalarını araştırıyor. Peki, hamsi nasıl pişirilir? Hamsi tava yapmanın püf noktaları neler?