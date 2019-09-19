Beden eğitimi öğretmenliği okumuştu suşi köfteyle inovasyon yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriBeden eğitimi öğretmenliği okumuştu suşi köfteyle inovasyon yaptı
GeriNerede Ne Yenir Beden eğitimi öğretmenliği okumuştu suşi köfteyle inovasyon yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
İHA
19 Eylül 2019 - 12:44,

Beden eğitimi öğretmenliği okumuştu suşi köfteyle inovasyon yaptı

Gaziantep'te yaşayan Adıyamanlı beden eğitimi öğretmeni Ahmet Özgür Gül, atanamayınca memleketinin yöresel lezzeti çiğ köfte üzerine yoğunlaştı. Yıllarca atanmayı bekleyen Gül, geçim derdine düşüp açtığı çiğ köfte dükkanında ‘Suşi Köfte’ ile dikkat çekiyor. Gül'ün yaptığı suşi köfteler hem lezzeti hem de görüntüsü ile dikkat çekerken, müşterilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Çiğ köfteci dükkanı açma hikayesinden bahseden ve atanamayınca böyle bir yola başvurmak zorunda kaldığını açıklayan Ahmet Özgür Gül, “Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. Mevcut bilinen sıkıntılar nedeniyle atanamadık. Sonrasında da hayata tutunmak babında ne yapabiliriz diye düşününce Adıyamanlı oluşumuzdan kaynaklı aklımıza çiğ köfte dükkanı açmak geldi. Biriktirdiğimiz paralarla böyle bir iş yeri açtık. Yaklaşık 6-7 aydır bu iş yerimizde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

2

Suşi köfte hakkında da bilgi veren ve suşi köftenin bir inovasyon ürün olduğunu vurgulayan Gül, “Suşi köfte, inovasyon bir ürün. Bunu Gaziantep'te ilk kez ve sadece biz yapıyoruz. Ülkemizde bazı şehirlerde farklı şekillerde yapan çeşitli işletmeler de var ama Gaziantep'te sadece biz yapıyoruz. Suşi köfteyi yaparken de ekmeği tamamen soslayıp çiğ köfte ile kaplıyoruz. Daha sonra ise köfte ile kapladığımız ekmeği rulo haline getirip ince dilimlere ayırarak kesiyoruz ve ortaya baya lezzetli bir ürün çıkıyor. Ardından da isteğe göre farklı konseptlerde servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

3

Suşi köftenin fiyatından da bahseden ve vatandaşların çok ilgi gösterdiğini aktaran Gül, “Yani şu an suşi köfteye muhteşem bir ilgi var. Bir kez tadına bakan bir daha vazgeçemiyor. Tavsiye üzerine çok müşterimiz geliyor. Lezzeti ve görüntüsüyle çok pahalı bir ürün gibi görünse de porsiyonunda 10-12 dilim bulunan suşi köftenin fiyatı 13 lira. Yani hem doyurucu hem lezzetli hem de uygun bir ürün” şeklinde konuştu.

4

Yaptıkları çiğ köftede tamamen doğal ürünler kullandıklarını açıklayan Gül, “Yaptığımız çiğ köftelerde tamamen organik doğal malzemeler kullanıyoruz. Birinci sınıf ürünler kullanarak çiğ köfte yapıyoruz. Burada yoğurma da dahil bütün işlemlerin hepsini kendimiz yapıyoruz. Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi veya koruyucu madde kullanmıyoruz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

İncir nasıl kurutulur? Evde incir kurutma yöntemi

Büyük küçük herkesin hem kurusunu hem de yaşını severek tükettiği incir, yemek ve tatlılara çok yakışan bir lezzet. Mevsiminde yaş olarak tüketilen incirden yıl boyu faydalanmanın yolu ise kurutma yönteminden geçiyor. Peki, incir kurutma nasıl yapılır?

/
Lezizz Öneriler

Elmalı kurabiye nasıl yapılır? Kafesli elmalı kurabiye tarifi

Çeşit çeşit yapılan ve lezzeti ile damağa hitap eden kurabiye eve gelen misafirler için çay saatlerinin olmazsa olmazlarından. Özellikle elmalı kurabiyeye küçük büyük kimse kolay kolay hayır diyemez. Tarçın ve elma püresi ile hazırlanan elmalı kurabiye kafes şekli ile hazırlandığında, sunumlarınızda göze de hitap edecek. Peki, elmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte, kafesli elmalı kurabiye tarifi ve malzemeleri.

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git