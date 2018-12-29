BBC bir haber yaptı ortalık karıştı: Makarna ağaçta yetişir!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kütahya'da, adı kış ayları ile özdeşmiş olan, Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden yöresel lezzet 'köpük helva’ vatandaşların tatlı tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.
Yılbaşına iki gün kaldı, yılbaşı sofrası hazırlıklarında son düzlüğe girildi. Birçok kişi yılbaşı menüsünü çoktan belirledi. Ancak siz henüz menünüzü belirlemediyseniz, biraz yardıma ihtiyacınız olabilir. Özellikle hindi pişirmeyi düşünüyorsanız yanına mutlaka eşlikçilerini de koymalısınız. Bunların başında da hindi pilavı geliyor. Hindi pilavı nasıl yapılır diye merak ediyorsanız aşağıdaki ayrıntılı tarifimize bir göz atın. İçinde çok işinize yarayacak püf noktaları da bulacaksınız. İşte hindi pilavı tarifi…