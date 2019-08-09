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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
09 Ağustos 2019 - 12:55,

Bayramlarda misafirlere ikram edilmesi şart! Herkes mutlaka tadına bakmalı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bayramlarda ikram geleneği haline gelen külünçe, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bayramlarda ikram geleneği haline gelen külünçe, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı.

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Süt, un, yağ, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan külünçe, bayramlarda çayın yanında ikram ediliyor. Tatlı, tuzlu ve susamlı çeşitleriyle bölge halkının gözdesi olan bu kurabiyeye, yoğun ilgi gösteriliyor.

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Kadınlar tarafından evde de yapılabilen yöresel lezzet, mahalle fırınlarında pişiriliyor. Bayramlar dışında da oldukça fazla tüketilen ve vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan külünçe, Türkiye'nin pek çok yerine de gönderiliyor.

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Külünçe siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, sıcak havaya rağmen tesislerde yoğun mesai harcıyor. Külünçe ustası Ahmet Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada bayramda külünçe siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

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Kıyak, herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini belirterek, "Külünçe, Şanlıurfa'ya ait bir lezzet. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çok tüketiliyor. Külünçeyi misafirliğe gelenlere çayın yanında ikram ediyorlar. Çayın yanında güzel oluyor" dedi.

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Ev külünçesi yaptıklarını anlatan Ahmet Kıyak, şöyle devam etti:

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"Bizim yaptığımız külünçe diğerlerinden farklıdır. Biz ev külünçesi yapıyoruz. Yaptığımız normal pastahanelerde yapılan külünçeler gibi değil."

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"İstanbul'a kadar götüren oluyor. İsteyenlere kargo ile de gönderiyoruz. Bayramda talep çok oluyor. Bu külünçeyi herkes tatsın, lezzeti başkadır."

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Halil Yıldız da yıllar önce Suruç'ta dini bayramlardan önce evlerde külünçe yapma telaşı yaşandığını fakat şimdilerde bunun bittiğini dile getirerek, "Külünçe ilçemizde bayramların olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor. Her bayram alıp eve gelen misafirlere çayın yanında ikram ederiz. Diğer tatlılara göre daha hafiftir. Bu yüzden yöre halkı daha çok tercih ediyor" diye konuştu.

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