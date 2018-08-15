Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bayramda uğramadan edemeyeceğiniz en iyi 12 tatlıcı
Bayram demek tatlı demek. İşte Türkiye'nin dört bir yanından tatlının en iyi adresleri
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Tatlılar, bayramın vazgeçilmez lezzetleri arasında... Sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar her bayram iştah kabartıyor. İşte bayramda şans verebileceğiniz en iyi tatlıcılar…
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Fatih Sarmacısı - İstanbul
Fatih sarması; rulo şeklinde, hamur, yoğurt, kayısı marmelatı ve şerbet kullanılarak yapılan hafif bir tatlı. Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği tatlı olarak biliniyor. Fatih'in sembollerinden biri haline gelen bu tarihi lezzeti dondurma ile de tercih edebilirsiniz.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Tatlıcı Gönül Kardeşler - Adana
1975'te açılan bu mekân 5 kardeş tarafından işletiliyor. Halka tatlısı, baklava ve daha pek çok tatlı çeşidinin de bulunduğu Tatlıcı Gönül Kardeşler'e uğramayı düşünürseniz en meşhur lezzeti olan Antep fıstıklı-sütlü halka tatlısını deneyebilirsiniz. Bayram öncesinde Gönül Kardeşler'in önünde uzunca bir kuyrukla karşılaşabilirsiniz.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Zeynel Muhallebicisi - İstanbul
1925 yılında İstinye'de sektöre giren Zeynel Muhallebicisi, muhallebi severlerin değişmez adreslerinden. İstanbul'da Yeniköy, Caddebostan, Feneryolu, Viaport ve Ataşehir’de şubeleri bulunuyor.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Fıstıkzade - İstanbul
Fıstıklı burmalar, baklavalar ve kadayıflar... Fıstıkzade Gaziantep'te üretilen baklava ve tatlıları satışa sunuyor. Ataşehir'de yer alan tatlıcı, evlere servis hizmeti de sunuyor.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Dondurmacı Halil - Mersin
Dondurmacı Halil, Mersin’in meşhur lezzetleri kerebiç ve cezeryenin, en çok tercih edilen adresi. Pek çok çeşitte cezeryeleri bulunan Dondurmacı Halil'e bayramda ikramlık ya da hediyelik kerebiç almak için uğrayabilirsiniz.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Baylan - İstanbul
Kadıköy ve Bebek'te şubeleri bulunan Baylan, İstanbul'un 90 yıllık tarihi bir tatlıcısı. Attila İlhan, Behçet Necatigil, Cemal Süreya gibi önemli edebiyatçılarımız da zamanında Kadıköy'de Baylan'a misafir olmuşlar. En meşhur tatlısı kup griye olmakla birlikte; trif, adisababa, moncheri gibi tatlıları da vazgeçilmezlerden.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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İmam Çağdaş - Gaziantep
1887'de Gaziantep'te üretime başlayan İmam Çağdaş baklavalarındaki lezzetin sırrı, yağı, 1 yıl önceden hazırlanan Antep fıstıkları ve Harran'dan gelen unu. Bayramda Antep'e yolunuz düşerse bu lezzetli baklavadan deneyebilirsiniz.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Savoy Pastanesi - İstanbul
Savoy Pastanesi, 1950'de Cihangir'de açıldığı yerde hizmet vermeye devam ediyor. Bu tarihi lezzet dükkânını; milföy pastası, çeşitli turtaları, Paskalya çörekleri gibi birbirinden lezzetli tatlıları için tercih edebilirsiniz.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Çınaraltı Künefe Yusuf Usta’nın Yeri - Hatay
Hatay'a yolunuz düşerse ve künefe yemek isterseniz Çınaraltı'na uğrayabilirsiniz. Odun ateşinde özenle pişirilerek hazırladıkları künefenin yanında kaymak ya da Maraş dondurması da tercih edebilirsiniz.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Meşhur Balkan Tulumba ve Dondurma - İstanbul
Meşhur Balkan Tulumba ve Dondurma, diğer mekânlarda yediğiniz tulumba tatlılarını unutturacak kadar hafif, lezzetli tulumbalar üretiyor. Bu enfes tatlı, üzerine gelen kaymaklı dondurma ile daha hafif ve yaza uygun hale geliyor. Alibeyköy'e yolunuz düşerse bu mekânı mutlaka ziyaret edin.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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İkbal Lokantası - Afyonkarahisar
Bayramda Afyon'a uğramak ve kaymaklı ekmek kadayıfı ya da kabak tatlısı yemek isteyenlerin tercih edebileceği bu adres,1922'de Zümrüt Lokantası olarak açıldı ve adı sonradan değiştirilerek İkbal Lokantası oldu.
Fotoğraflar: Zomato ve Foursquare
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Hatay Ekol Künefe - İstanbul
İstanbul'da iyi bir künefe yemek için Hatay'dan gelen malzemeler ile hazırlanan enfes künefeler sunan Ekol Künefe'yi mutlaka ziyaret edin. Bağlarbaşı'nda yer alan tatlıcı, içi dolu dolu, bol şerbetli bir lezzet sunuyor.