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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
10 Ağustos 2019 - 15:17,

Bayramda köylü kadınlar bu lezzet için bir araya geliyor

Tokat’ta arife günü bir araya gelen köylüler imece usulü bayram çöreği geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

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Tokat’ta arife günü bir araya gelen köylüler imece usulü bayram çöreği geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

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Tokat merkeze bağlı Çamdere köyünde Kurban Bayramı öncesinde tatlı bir telaş yaşanıyor. Köylü kadınlar bir araya gelerek imece usulü yüzyılı aşkın zamandır bayram sabahlarına özel çörek yapıyor.

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Özenle yoğrularak 3 kat açılan hamur arasına ceviz konuluyor. Yumak halinde tekrar yoğrulan hamur açılarak üzerine özel bir sos sürülerek taş fırına sürülüyor. Yaklaşık yarım saat sonra pişen çörekler bayram sabah kahvaltıda sofraları süslüyor.

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Yılda iki defa bir araya gelerek çörek yapan kadınlar ayrıca bu lezzeti misafirlerine de ikram ediyor. Çocukların yanı sıra gençlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan çörek bayram gelenekleri arasında yer alıyor.

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İstanbul’da hukuk fakültesinde eğitim gören Sevilay Eren, Ramazan Bayramı’nda sınavları nedeniyle gelemediği köyüne Kurban Bayramı’nda gelerek hasret kaldığı geleneği yaşatmak için hamur açtı.

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Eren, hem okuyup hem de fırsat buldukça köyüne gelerek ailesine yardımcı olduğunu ifade ederek, “Geçen bayram gelemediğim için koli göndermişlerdi. Bu bayram köyümdeyim, bayram çöreği yaparak bu geleneği yaşatıyoruz” dedi.

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Üniversite öğrencisi Semanur Eren’de köylerinde çörek geleneklerini severek yaşattıklarını kaydetti. Bayram çöreğinin geleneğinin köyleri için ayrı bir önemli olduğunu belirten Emine Kılıç ise bayram öncesi tatlı bir telaş yaşayarak birlikte çörek yaptıklarını kaydetti.

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Kurban etleri yıkanmalı mı? İşte cevabı...

Kurban Bayramı öncesinde, kurban etinin nasıl saklanacağı ve tüketileceği konusunda bilgi veren Prof. Dr. Kamil Bostan, “Henüz kesilmiş taze kurban eti uzun süre poşette tutulursa bozulma ve ağırlaşma süreci hızlanır. Bu nedenle et en kısa sürede poşetten çıkarılıp temiz ve serin bir yerde yayılarak soğuması sağlanmalı” dedi.

DHA /
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Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarının başında gelen ve üzerine konulan kaymakla eşsiz lezzete sahip olan kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı özellikle Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. En çok tercih edilen tatlılar arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı, vişneli çeşidiyle de damaklara ayrı bir tat bırakıyor.

İHA /

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