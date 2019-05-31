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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Haber: AA Fotoğraflar: AA ve İHA
31 Mayıs 2019 - 10:13,

Bayramda ağızlar Safranbolu lokumuyla tatlanacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, başta safranlı olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandıracak. Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören Safranbolu lokumu, ilçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından üretiliyor.

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Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor.

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Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun ve estetik tasarlanmış konaklarıyla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk imkanı sunan açık hava müzesi konumundaki tarihi ilçede, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 100 ton lokum tüketiciye ulaştırılacak.

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İlçeyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebilen dünyanın en pahalı bitkisi safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, bayram boyunca her sokak başına üretici ve satışını yapan esnaf tarafından misafirlere ücretsiz ikram edilecek.

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18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen toplam 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otelleri dolduran tatilciler, bayramda çikolata yerine lokum tercih edecek.

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Safranbolu'da lokum üreten firma sahibi Erdinç Sezer, AA muhabirine, hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmadıklarını, kalitesinden ödün vermeden geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını söyledi. Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle stok yapmadıklarına işaret eden Sezer, "9 günlük bayram tatiline çok az zaman kaldı. Günlük ve taze satalım diye hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bayram için 8-10 ton kadar hazırlık yapıyoruz. Safranbolu'da 100 ton lokum satılır" diye konuştu.

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Sezer, Safranbolu lokumlarının Türkiye'nin birçok ilinin yanında Amerika'ya da ulaştırıldığını belirtti. Ramazan Bayramı tatilinde ilçedeki esnafın yüzünün güleceğini anlatan Sezer, "Umarız gelen misafirlerimizi mutlu eder, ağızlarını tatlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

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