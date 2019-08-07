Bayram ziyaretlerinde misafirlerinizin ağzını tatlandıracak nefis baklava tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yaz sebzesi domatese ne yazık ki kışın hasret kalıyoruz. Türk mutfağında birçok yemeğinin içerisinde kullanılan domatesi, sağlıklı bir şekilde ve lezzetini koruyarak tüketmenin yolu ise konserveden geçiyor. Peki, kışlık domates nasıl yapılır? İşte, ilk kez yapacaklar için konserve domates tarifi…
Kurban Bayramı gelip çattı. Vatandaşlar bayrama hazırlık yaparken bir taraftan da buzluklarda yerler açıldı. Kurban Bayramı denince şüphesiz hep aynı temel soru aklımıza gelir: “Kurban etlerini nasıl muhafaza etmeliyiz?” Biz de sizin için bu yöntemleri araştırdık ve “Sağlıklı bir şekilde kurban eti nasıl muhafaza edilmeli?” sorusuna cevap bulduk...