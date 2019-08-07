'Bayram yolculuğunda nerede mola versek?' diye düşünmeyin... İşte en nefis lezzet durakları

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türkiye'nin tanınmış baklava üreticilerinden Mehmet Göksu, bayramda baklava satın alırken sağlıktan olmamak için merdivenaltı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Kaliteli 1 kilo baklavanın içinde en az 100 gram Antep fıstığı olmalı. 60 TL’nin altında kaliteli baklava olmaz" dedi.
Diyetisyen Kader Lala, sağlıklı et pişirme teknikleri hakkında bilgi verdi. Bayram günü kesilen etin dinlenmesini beklenmeden tüketmenin etin zor sindirilmesine ve hazımsızlığa neden olduğunu belirten Dyt. Lala, kesilen kurban etinin yumuşaması ve kolay pişirilmesi için 4 derece civarında soğutucuda 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini ifade etti.