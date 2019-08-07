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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
07 Ağustos 2019 - 17:45,

'Bayram yolculuğunda nerede mola versek?' diye düşünmeyin... İşte en nefis lezzet durakları

“Yol acıktırır” derler. Hele ki bu uzun yol olursa bir yerlerde mola vermek şart olur. Bayram yolculuğunda acıkırsanız mola vermenize değecek adreslerden birkaçını sizin için derledik.

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Uzun bayram tatilleri, uzaklarda yaşayan sevdiklerini ziyaret etmek ya da yoğun çalışma temposuna ufak bir mola vermek isteyenler için büyük fırsat. Hal böyle olunca bayramlarda milyonlarca insan yollara düşüyor.

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“Yol acıktırır” derler. Hele ki bu uzun yol olursa bir yerlerde mola vermek şart olur. Bayram yolculuğunda acıkırsanız mola vermenize değecek adreslerden birkaçını sizin için derledik. Yolunuz açık olsun…

3NİHAT USTA – TRABZON

NİHAT USTA – TRABZON

Rotasını Karadeniz’e çevirenler için önerebileceğimiz adreslerin başında Nihat Usta’nın Akçaabat köftesi geliyor. Giresun-Trabzon yolu üzerinde bulunan Nihat Usta’da köftenin yanı sıra ızgara çeşitleri, balık ve Laz böreği gibi lezzetler 1974’ten bu yana lezzetle hazırlanıyor.

4DÜZDAĞ TOSTÇUSU – BALIKESİR

DÜZDAĞ TOSTÇUSU – BALIKESİR

Balıkesir’in ilçesi Susurluk’un tostunun ününü bilmeyen yok. Civarda bol köpüklü ayranla birlikte tost keyfi yapabileceğiniz birçok adres var ancak Düzdağ Tostçusu’nun biber salçalı, çift kaşarlı tostunu denenmesi gerekenler arasına mutlaka yazın.

5KÖFTECİ YUSUF – BURSA

KÖFTECİ YUSUF – BURSA

Türkiye’nin batısındaki birçok şehirde şubeleri olan Köfteci Yusuf, büyük bir zincir köfteci olsa da lezzet standardını hiç düşürmüyor. Köftesinin, ızgaralarının ve piyazının yanı sıra kaymaklı ekmek kadayıfının da çok sayıda müdavimi bulunuyor.

6 ÇAMLIBEL RESTAURANT – EDİRNE

ÇAMLIBEL RESTAURANT – EDİRNE

Satır et, Edirne’nin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden biri. Keşan’da bulunan Çamlıbel Restaurant’ın süt kuzusundan yapılan satır eti de mutlaka denenmeli. Ağaçların altındaki oturma alanıyla hemen tatil havasına girmenizi sağlayacak Çamlıbel’in ciğer sarması da tadılmalı.

7HACI ŞÜKRÜNÜN YERİ - KONYA

HACI ŞÜKRÜ'NÜN YERİ - KONYA

1907’den bu yana ağız sulandıran fırın kebabı ile Konya Meram’da hizmet veren bu lokanta halktan tam not almış olacak ki fırın kebabı deyince akla ilk gelen yer olma özelliğini taşıyor. 7 saat pişirilen içi yumuşak ve sulu etler, soğan ve koyun yoğurdu ayranı ile servis ediliyor. Gitmişken bamya çorbası, Konya tiridi gibi yöresel lezzetlere de bir şans verin.

8MİKADO PİDE – AYDIN

MİKADO PİDE – AYDIN

İzmir’den Denizli’ye doğru giderken Aydın sınırları içinde kalan Mikado Pide, kendi ürettiği et ve peynirle enfes pideler yapıyor. Üzerine sıkılan turunç suyuyla pidelerin lezzeti katlanıyor. Tahinli ve kaymaklı pideler ise spesiyal konumunda.

9İKBAL LOKANTASI – AFYON

İKBAL LOKANTASI – AFYON

Salim Usta tarafından 1922 yılında Zümrüt adıyla kurulan bu lokantanın yemeklerini çok beğenen Atatürk, İkbal ismini uygun görmüş, o günden beri de öyle biliniyor. Tarihi şubesi Afyon merkezde ama Ankara’dan İzmir’e giderken Afyon kavşağında bulunan şubesi de bol çeşit ve lezzetle yol üstünde aradığınız her şeyi sunuyor.

10KÜŞLEME KEBAPHAN HÜSEYİN USTA – GAZİANTEP

KÜŞLEME KEBAPHAN HÜSEYİN USTA – GAZİANTEP

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bu mekan tek başına Gaziantep’e gitme sebebi bile olabilir. Lokum gibi terbiyeli küşleme, ciğer kebabı, Antep lahmacunu, baklava, katmer… Hüseyin Usta’nın lezzetleri saymakla bitmiyor. Mekan Gaziantep-Kahramanmaraş yolu üzerinde.

11KAVAKLIK RESTAURANT – EDİRNE

KAVAKLIK RESTAURANT – EDİRNE

Kocaman bir bahçenin içinde yer alan Kavaklık da leziz satır et yiyebileceğiniz adreslerden. Bunun yanı sıra köy kahvaltısı ve asma yaprağından yapılan hamur işi loznik de Kavaklık’ın ününe ün katanlardan. Kavaklık Restaurant, Çanakkale Yolu üzerinde 10’uncu kilometrede.

12GRABUNA - EDİRNE

GRABUNA - EDİRNE

Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde Bahçeköy yakınlarında bulunan lokantada özellikle pirzola ve Edirne ciğeri çok beğeniliyor. Ancak “Ben kahvaltımı yolda edeceğim” derseniz, Grabuna’nın hafta sonları geç saatlere kadar devam eden nefis kahvaltı servisinden de faydalanabilirsiniz.

13LİMAN LOKANTASI – RİZE

LİMAN LOKANTASI – RİZE

Karadeniz’den bir diğer adres de Liman Lokantası. Kavurması, kuru fasulyesi, pilavı ve sütlacı çok beğenilen Liman Lokantası, yolu Doğu Karadeniz’e düşen herkesin uğranacak adresler listesinde üst sıralarda yer almalı.

14SÜMER RESTAURANT - TRABZON

SÜMER RESTAURANT - TRABZON

Bayramda kırmızı ete düşmeden önce organik tereyağında kızarmış nefis bir balığa ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’ ise yol üstü lezzet duraklarından biri olan Sümer Restaurant’a uğrayabilir, unutulmaz bayram anılarınıza bir yenisini daha ekleyebilirsiniz. Sümer Restaurant Sümela yolu 2 kilometrede...

15YÖRSAN – BALIKESİR

YÖRSAN – BALIKESİR

Yörsan aslında ısırınca uzayan peynirleriyle göz dolduran tostları ile pek meşhur. Ancak nefis çiğböreği de kesinlikle yabana atılmamalı. Hangisini yerseniz yiyin, yanında mutlaka ayran için. Vakti olanlar market kısmını da ziyaret edip alışveriş yapabilir.

16MUHTEŞEM TESİSLERİ – ESKİŞEHİR

MUHTEŞEM TESİSLERİ – ESKİŞEHİR

Geldik İç Anadolu’ya… Muhteşem tesisleri adını ünlü ballı kaymaklı gözlemesinin lezzetinden alıyor desek yanlış olmaz herhalde. Sivrihisar’da bulunan Muhteşem’in dövme sucuk, bamya çorbası, manda yoğurdu gibi yöresel lezzetlerce de zengin bir menüsü var.

17ALTINAY LOKUM VE CUMHURİYET SUCUK EVİ – AFYONKARAHİSAR

ALTINAY LOKUM VE CUMHURİYET SUCUK EVİ – AFYONKARAHİSAR

Afyon’un lokumu da sucuğu da pek meşhur. Bu iki lezzeti aynı çatı altında buluşturan Altınay Lokum ve Cumhuriyet Sucuk Evi de mola için çok doğru bir adres. Önce Cumhuriyet’te sucuk-ekmekle karnınızı doyurun, ardından da Altınay’da çeşit çeşit lokumlardan hem yiyin hem de hediyelik alın. Afyon-İzmir yolu 4’üncü kilometrede.

18HÜSREV LOKANTASI – RİZE

HÜSREV LOKANTASI – RİZE

Türkiye’de kuru fasulye denince akla ilk gelen mekanlardan biri olan Hüsrev Lokantası, yarım asırlık tecrübesiyle, mola yeri değil lezzet destinasyonu olmayı hak ediyor. Çayeli’nin Hopa yönündeki çıkışında bulunan Hüsrev’de yiyeceğiniz kuru fasulye gibisi pek yok.

19KOKOREÇÇİ ASIM USTA – İZMİR

KOKOREÇÇİ ASIM USTA – İZMİR

İzmir’e gidenlerin uğrak yerleri arasında Çamdibi mevkiinde yer alan Kokoreççi Asım Usta da bulunuyor. Her daim taze kokorecini ekmek arası ayranla deneyin. Bir tanesinin asla yetmeyeceğini garanti edebiliriz.

20KUZEYTEPE ÇINAR RESTAURANT - HATAY

KUZEYTEPE ÇINAR RESTAURANT - HATAY

Antakya’nın Kuzeytepe mevkiinde çevre yolu üstünde farklı bir lezzet adres olan Çınar Restaurant, sizlere sunacağı harika mezeleri ve et yemeklerinin yanında kireçte pişen tahinli kabak tatlısı ile de memnun ayrılmanızın garantisini veriyor. Mandalina ve limon ağaçlarının içindeki bu saklı cenneti siz de denemeye ne dersiniz?

21ERDOĞAN YILDIZ RESTAURANT – EDİRNE

ERDOĞAN YILDIZ RESTAURANT – EDİRNE

Edirne’den bir diğer nefis adres de Erdoğan Yıldız. Keşan’da Koru Dağı’na çıkmadan önceki son restoran olan Erdoğan Yıldız’da satır etin yanı sıra diğer ızgara çeşitleri ve kuzu tandır da çok beğeniliyor. İstanbul’dan güneye inerken denenmeli.

22KASAP MEHMET ZENGİN’İN YERİ – AYDIN

KASAP MEHMET ZENGİN’İN YERİ – AYDIN

Aydın yolu üzerinde 50 yılı aşkın süredir hizmet veren Mehmet Zengin’in yerinde Çine köftesi ve çöp şiş enfes. Yanında ayranla çerez gibi giden çöp şişlerin kötü bir yanı var: Kaç tane yediğinizin farkına varamayabilirsiniz.

23PINARBAŞI RESTORAN – MUĞLA

PINARBAŞI RESTORAN – MUĞLA

Ördekli havuzun başında serin serin otururken, kahvaltı, sac kavurma, et sote gibi çeşitlerin tadını çıkarmayı kim istemez. Buz gibi suyuyla, yemyeşil doğasıyla Pınarbaşı Restoran, “Tatili boş versek de burada kalsak olmaz mı?” demenize sebep olabilir.

24HİSAR ET BALIK RESTORAN – VAN

HİSAR ET BALIK RESTORAN – VAN

Van’ın Edremit ilçesinde, Van Gölü manzarasına karşı oturup nefis bir çöp şiş ya da sac tava yemeye ne dersiniz. Van-Bitlis yolu üzerinde mola vermek için çok uydun bir adres Hisar Et Balık Restoran.

25AĞAÇLI RESTAURANT - AKSARAY

AĞAÇLI RESTAURANT - AKSARAY

Ankara-Adana asfaltında Nevşehir kavşağında bulunan Ağaçlı Restaurant’ta serpme kahvaltı ve ağzınıza layık Ankara tavası yeme fırsatı bulabilirsiniz. Yöresel lezzetleri sevenler için kaçmayacak bir fırsat bu. Mekanın temizliği de övgü toplayan özelliklerinden.

26KELLECİ KARDEŞLER – DENİZLİ

KELLECİ KARDEŞLER – DENİZLİ

Etler önce 5 saat fırında ardından da ızgarada pişiyor. Malzeme olarak da civar köylerin etleri kullanılınca ortaya nefis bir sonuç çıkıyor. Kelleci Kardeşler Denizli-Muğla yolu üzerinde 10’uncu kilometrede.

27GÜLCEMAL MANİSA KEBAPÇISI – MANİSA

GÜLCEMAL MANİSA KEBAPÇISI – MANİSA

Manisa kebabının lezzetini konuşmaya gerek yok. Manisa kebabını en iyi yapan adreslerden biri tarihi Osmanlı zamanlarına dayanan Gülcemal. Yolunuz Manisa civarından geçecekse, molanızı Gülcemal’de verecek şekilde plan yapabilirsiniz.

28KÖFTECİ GÜRLÜOĞLU – MANİSA

KÖFTECİ GÜRLÜOĞLU – MANİSA

Akhisar köftesiyle ünlü Köfteci Gürlüoğlu’nda keşkek ve mantı da öne çıkan lezzetler arasında. İzmir-İstanbul karayolu üzerinde bulunan Köfteci Gürlüoğlu, yolu Manisa tarafına düşeceklerin aklında bulunsun.

29GARDEN ET LOKANTASI – İSTANBUL

GARDEN ET LOKANTASI – İSTANBUL

İstanbul çıkışında Silivri’de bulunan Garden’da köfte ya da bonfile gibi yaygın lezzetlerin yanı sıra kuzu incik de çok lezzetli. Hele bir de lokum gibi Arnavut ciğeri yapıyorlar ki yanında parmaklarınız da gidebilir. Yeşillikler içindeki bahçesiyle yolculuğa çıkmayanların da şehirdeki sığınaklarından olabilir.

30PETEK ÇÖP ŞİŞ - İZMİR

PETEK ÇÖP ŞİŞ - İZMİR

Selçuk’un ünlü çöp şişi tam ağzımıza layık bir lezzet. 1975’te Mustafa Meler tarafından kurulan işletme yıllardır çöp şiş sevenlerin baş adresleri arasında gelir. Sizin de yolunuz Kuşadası tarafına düşerse, İzmir’in en lezzetli duraklarından biri olan bu mekanda bir porsiyondan fazlasını yemek isteyeceğinize eminiz…

31MAVİ PİDE – MUĞLA

MAVİ PİDE – MUĞLA

Marmaris-Datça yolu üzerinde Bozburun sapağından hemen önce konumlanmış olan Mavi Pide “Hem temiz hem leziz” sloganıyla çeşit çeşit pideler yapıyor. Közlenmiş patlıcan ve kuşbaşı etli pideyi ana yemek, elmalı, muzlu ve fındıklı pideyi de tatlı olarak değerlendirebilirsiniz.

32YİĞİT CAĞ KEBAP – ERZURUM

YİĞİT CAĞ KEBAP – ERZURUM

Son yılların fenomen lezzeti cağ kebabı, doğduğu yer Erzurum’da yenmeli. Yolunuz Erzurum tarafına düştüyse Oltu ilçesinde bulunan Yiğit Cağ Kebap’ta lezzetli bir mola verebilirsiniz.

33HİSAR ET VE BALIK RESTAURANT - VAN

HİSAR ET VE BALIK RESTAURANT - VAN

Kim istemez ki Van Gölü manzarasına karşı oturup eşsiz doğayı seyrederken sac tavasını yemeyi? Van-Bitlis yolu üzerinde bulunan uygun fiyatlı güzel bir restoran olan Hisar, bu isteğinizi karşılamak için en doğru adreslerden biri.

34TAVACI REFİK – BURSA

TAVACI REFİK – BURSA

Bursa-Çanakkale yolu üzerinde Karacabey sınırları içinde kalan Tavacı Refik de eti meşhur duraklardan. Özellikle sac kavurması çok beğenilen Tavacı Refik’te nefis bir mola vermeyi mutlaka değerlendirin.

35ŞEKERPINARI TESİSLERİ - ADANA

ŞEKERPINARI TESİSLERİ - ADANA

Pozantı-Aksaray yolunda bulunan ve geçmişi Cumhuriyet öncesine dayanan meşhur Şekerpınarı Tesisleri, Alman çeşmesi ve taş köprüsü ile de ünlüdür. Tesis içine kurulu tarihi Akköprü restoranı yolda mola verenler için doğal kaynak suyu ve ağızlara layık ızgara alabalığı ile hatırlayacağımız yolculuk anıları arasında yerini alıyor.

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Uzmanından çok önemli uyarılar: '60 TL'nin altında baklava olmaz'

Türkiye'nin tanınmış baklava üreticilerinden Mehmet Göksu, bayramda baklava satın alırken sağlıktan olmamak için merdivenaltı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Kaliteli 1 kilo baklavanın içinde en az 100 gram Antep fıstığı olmalı. 60 TL’nin altında kaliteli baklava olmaz" dedi. 

İHA /
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Kurban etini mangalda pişirecekseniz bu uyarı sizin için!

Diyetisyen Kader Lala, sağlıklı et pişirme teknikleri hakkında bilgi verdi. Bayram günü kesilen etin dinlenmesini beklenmeden tüketmenin etin zor sindirilmesine ve hazımsızlığa neden olduğunu belirten Dyt. Lala, kesilen kurban etinin yumuşaması ve kolay pişirilmesi için 4 derece civarında soğutucuda 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fotoğraf: Alamy /

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