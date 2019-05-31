Bayram yolculuğu başlıyor... Bu lezzetlerle mola verdiğinize değecek

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Araban Ovası'nda makarnalık sert buğdaydan yapılan ve Arap dünyasının tutkusu haline gelen firiğin hasadına başlandı. Sadece Araban Ovası'nda üretilen firik, yeşil buğday başaklarının ütücüler tarafından ateşten geçirilmesi ile oluşturuluyor. Son olarak değirmende kırılan firikler, Arap ülkelerinde kuzu etiyle birlikte yapılan baş yemek için hazır hale getiriliyor.
Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...