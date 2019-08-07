Bayram sofralarında içinizi ferahlatacak nefis sütlü tatlı tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Etli veya etsiz olarak hazırlanan geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sarma, bayramın gelmesiyle beraber sofralarımızdaki yerini almaya başladı. Ağır misafirleriniz için Kurban Bayramı'na özel yapacağınız etli sarma püf noktalarına dikkat ederseniz lezzeti ile damağınızda enfes tat bırakacak. Peki, etli yaprak sarma nasıl yapılır? İşte, bayram misafirleriniz için yaprak sarma tarifi.
Bayram günlerinde eve gelen misafirler için ikram edilen baklava, geleneksel lezzetlerimiz baş tacı olarak yer tutuyor. Yapımı zahmetli gibi görünse de hazırlandıktan sonra ağızda bıraktığı lezzet ile baklava yapımı ilgi görmeye devam ediyor. Peki, ev baklavası nasıl yapılır? Lezzetli baklava yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, bayram misafirleriniz için baklava tarifi.