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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07 Ağustos 2019 - 17:12,

Bayram sofralarında içinizi ferahlatacak nefis sütlü tatlı tarifleri

Bayramlarda tatlısız olmuyor. Ancak özellikle Kurban Bayramı'nda et tüketimi de arttığı için tatlıda daha hafif seçenekler aramaya başlıyoruz. Böyle durumlarda yardımımıza sütlü tatlılar koşuyor. Fırın sütlaçtan bardak tatlısına çeşit çeşit sütlü tatlı tariflerini sizin için derledik. Bayram sofralarında soğuk bir tatlı arayışında olanlar için sütlü tatlılarımız huzurlarınızda…

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1Şeftalili yaz muhallebisi tarifi

Şeftalili yaz muhallebisi tarifi

Vitamin deposu şeftali özellikle yaz aylarında en fazla tüketilmesi gereken meyvelerden. Tek başına oldukça lezzetli olan şeftali tatlılara da çok yakışıyor. Örneğin bu şeftalili yaz muhallebisi. Yaz sıcaklarında canınız tatlı bir şeyler çektiğinde hem serinletecek hem de ağzınızın tadını yerine getirecek şeftalili yaz muhallebisinin tarifi aşağıda...

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2Fırında sütlaç tarifi

Fırında sütlaç tarifi

Sütlü tatlılar özellikle yaz günlerinde hem serin hem de hafif oldukları için çok tercih ediliyor. Bu tatlıların en güzellerinden biri de fırın sütlaç. Öncelikle tencerede pişirilen sütlacın daha sonra küçük kaplarda fırınlanmasıyla ortaya çıkan benzersiz lezzeti siz de mutlaka denemelisiniz. İşte sütlü tatlı sevenlerin bayılacağı fırında sütlaç tarifi…

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3Erikli muhallebi tarifi

Erikli muhallebi tarifi

Çok hafif ve lezzetli bir tatlı olan muhallebiyi sevenler için alternatif bir tarif hazırladık. Üzerinde erik sosuyla servis edilen bu muhallebi hem sütlü tatlı sevenleri hem de meyveli tatlı sevenleri memnun edebilecek lezzette. Karşınızda erikli muhallebinin malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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4Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi

Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi

25 dakikada hazırlanan çok pratik bir tatlı, bardak tatlısı. Muhallebi ve Hindistan cevizinin enfes uyumu da diyebiliriz onun için. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu tatlıyı denemek isterseniz, leziz bardak tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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5Çilekli panna cotta tarifi

Çilekli panna cotta tarifi

Panna cotta bir İtalyan tatlısıdır. İçinde sos kısmı haricinde un olmadığı için glutensiz beslenenlerin de zevkle tüketebileceği panna cotta’yı biz bugün çilek sosuyla lezzetlendirdik. Arzu ederseniz sade de tüketebileceğiniz panna cotta’nın sosunu başka meyvelerle de yapabilirsiniz. Ancak özellikle orman meyveleriyle yapıldığında çok nefis olduğunu söylemeden geçmeyelim.

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6İrmikli muhallebi tarifi

İrmikli muhallebi tarifi

İrmikli muhallebi yalnızca beş malzeme kullanılarak, sadece 20 dakikada hazırlanıyor. Çok hafif olan bu tatlının bir porsiyonu asla yetmiyor. Kolayca hazırlanan irmikli muhallebi tatlısını denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda…

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7İncir uyutması tarifi

İncir uyutması tarifi

İncir damak tadına düşkün olanların en sevdiği meyvelerden. Doğal bir şeker deposu olduğundan rafine şeker kullanmadan tatlı yapmak isteyenlerin de tercihleri arasında yer alıyor. Peki incirle nefis bir incir uyutması yapmaya ne dersiniz? İşte herkesin çok beğeneceği nefis bir sütlü tatlı...

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8Zebra muhallebi tarifi

Zebra muhallebi tarifi

Daha önce yediğiniz bütün muhallebileri unutturacak bir tarif, zebra muhallebi. Çikolatalı ve vanilyalı muhallebi çeşitlerini bir araya getiren ve görüntüsüyle herkesi büyüleyen zebra muhallebi tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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9Dondurmalı parfe tarifi

Dondurmalı parfe tarifi

sıcak havalarda soğuk ve lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarif tam da size göre... İçine eklenen malzemelerle lezzeti katlanan dondurmayı mikserle çırpıp iyice kabarttık ardından da derin dondurucuda sertleşene kadar dondurduk. İşte çok pratik ve lezzetli dondurmalı parfe tarifi...

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10Güveçte süt helvası tarifi

Güveçte süt helvası tarifi

Bursa helvası diye de bilinen süt helvası, bölgenin en az kestane şekeri kadar nam salmış lezzetlerinden biri. Her evde bulunan malzemelerden yapılabilen süt helvasının pişirme şekli sütlaçla da benzerlik gösteriyor. Peki, fırında süt helvası nasıl yapılır?

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11Keşkülü fukara (keşkül) tarifi

Keşkülü fukara (keşkül) tarifi

Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşabilmiş bir tatlı keşkülü fukara. Adını Mevlevi dervişlerin boyunlarına astıkları ve keşkül adı verilen Hindistan cevizi kabuğundan yapılma kaplardan alıyor. Bu çok doyurucu ve lezzetli tatlıyı evde denemek isteyenler için tarifi bütün detaylarıyla aşağıda…

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12Krem karamel tarifi

Krem karamel tarifi

Görüntüsüyle iştahınızı açacak, tadıyla da kendine hayran bırakacak enfes bir tatlı tarifimiz var: Efsanevi krem karamel! Yapılış süreci biraz sabır ve ustalık istiyor ancak ortaya çıkan lezzet o kadar mükemmel oluyor ki o ilk kaşığı ağzınıza attığınızda her şeye değiyor. Bize inanmıyorsanız, kendiniz deneyin. Şimdiden afiyet olsun!

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13Kızarmış dondurma tarifi

Kızarmış dondurma tarifi

Dondurma kızaracak ama erimeden kalacak. Mümkün mü? Hem de nasıl... Dondurmanın dışını kaplayan yumurta ve mısır gevreği yağın sıcaklığına rağmen dondurmanın erimesine engel oluyor. Üstelik ortaya da çok farklı bir lezzet çıkıyor. Kızarmış dondurmayı her mevsim sofralarınızda misafir etmek isteyeceksiniz.

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14Sakızlı muhallebi tarifi

Sakızlı muhallebi tarifi

Mis kokulu sakız bugün Yunanistan topraklarına dahil olan Sakız Adası'ndan İstanbul'a oradan da tüm Osmanlı'ya yayılmış bir lezzet. Özellikle sütlü tatlılara kattığı lezzet tartışılmaz olan sakızla yapılabilecek en klasik ve kolay tariflerden biri de sakızlı muhallebi olsa gerek. Özellikle sütlü tatlı sevenler kesinlikle kaçırmasın.

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15Kakaolu supangle tarifi

Kakaolu supangle tarifi

Supangle en sevilen sütlü tatlılardan biridir. Malzemesindeki nefis kakaoyla adeta ufak bir pasta diye nitelendirilebilecek hale gelen supanglenin yapılışı da çok kolay. Zaman zaman içine kek de konan supangleyi biz bu tarifimizde keksiz yapmayı denedik, çok da memnun kaldık. İşte nefis supangle tarifi...

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16Kızarmış ekmek tatlısı tarifi

Kızarmış ekmek tatlısı tarifi

Hazır kızarmış ekmekler genellikle diyet yapanların kahvaltı ve atıştırmalık menüsünde yer alır ama bu ekmeklerle çok güzel tatlılar da yapabilirsiniz. Üzerine döktüğünüz şerbeti kolayca çeken kızarmış ekmekler muhallebi ve meyvelerle lezzetin en üst seviyesine ulaşır. İşte pratik bir tatlı arayanlar için nefis kızarmış ekmek tatlısı…

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17Pratik kazandibi tarifi

Pratik kazandibi tarifi

Türk mutfağının geleneksel tatlı listelerinin başında yer tutan kazandibi, hafif kıvamı ve sütlü lezzeti ile her yaştan kişiyi kendisine hayran bırakıyor. Yaz aylarının gelmesiyle, tatlı yapacak olanlar, sütlü tatlılara yoğunlaşarak hafif tatlılarla ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik kazandibi tarifi.

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18Dondurmalı turta tarifi

Dondurmalı turta tarifi

Serinletici ve lezzetli bir tatlı tarifi mi aramıştınız? Dondurmalı turta bu arayışınızı sonlandıracak tariflerden biri olabilir. Tabanını öğütülmüş bisküvilerle yapabileceğiniz dondurmalı turtanın tarçınlı ve kakaolu lezzeti herkesi mest edecek. Size de denemenizi tavsiye ediyoruz.

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Etli yaprak sarma nasıl yapılır? Bayrama özel sarma tarifi

Etli veya etsiz olarak hazırlanan geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan sarma, bayramın gelmesiyle beraber sofralarımızdaki yerini almaya başladı. Ağır misafirleriniz için Kurban Bayramı'na özel yapacağınız etli sarma püf noktalarına dikkat ederseniz lezzeti ile damağınızda enfes tat bırakacak. Peki, etli yaprak sarma nasıl yapılır? İşte, bayram misafirleriniz için yaprak sarma tarifi.

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Ev baklavası nasıl yapılır? Ev baklavası tarifi ve malzemeleri

Bayram günlerinde eve gelen misafirler için ikram edilen baklava, geleneksel lezzetlerimiz baş tacı olarak yer tutuyor. Yapımı zahmetli gibi görünse de hazırlandıktan sonra ağızda bıraktığı lezzet ile baklava yapımı ilgi görmeye devam ediyor. Peki, ev baklavası nasıl yapılır? Lezzetli baklava yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte, bayram misafirleriniz için baklava tarifi.

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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