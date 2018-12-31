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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
31 Aralık 2018 - 09:56,

‘Bayburt ketesi’ için tescil başvurusu yapıldı

Bayburt’a özgü lezzetlerden ‘Bayburt ketesi’ için coğrafi tescil başvurusu yapıldı. Köylerde sıklıkla pişirilen ve lezzetiyle tadanların çok beğendiği ‘Bayburt ketesi’, artık kentte de yapılacak.

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Bayburt’a özgü lezzetlerden ‘Bayburt ketesi’ için coğrafi tescil başvurusu yapıldı. Köylerde sıklıkla pişirilen ve lezzetiyle tadanların çok beğendiği ‘Bayburt ketesi’, artık kentte de yapılacak. ‘Bayburt ketesi’ni tanıtmak ve şehirde de yapılabilir olduğunu göstermek isteyen girişimci Tolgahan Yıldırım, merkezde kiraladığı dükkanda tandır ocağı kurup, üretime başladı.

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Kentin yöresel lezzetlerinden ‘Bayburt ketesi’ için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı. Şehirde üretilen, tadı ve pişirilme şekliyle ün kazanan ‘Bayburt ketesi’ için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruldu.

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Girişimci Tolgahan Yıldırım, köylerde dahi yapımı zor olduğu için unutulmaya yüz tutmuş ‘Bayburt ketesi’ geleneğini tekrar canlandırmak için harekete geçti.

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Geleneği şehir merkezine taşıyıp, ‘Bayburt ketesi’ni tanıtmak ve kentte de yapılabilir olduğunu göstermek isteyen Yıldırım, şehir merkezinde dükkan kiralayarak, tandır ocağı kurdu.

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Köylerde eskisi kadar ‘Bayburt ketesi’ yapılmadığını anlatan Tolgahan Yıldırım, bu geleneği unutturmamak için şehirde dükkan açarak, geleneği devam ettirmek istediğini söyledi.

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Yıldırım, "Sabah 6’da dükkanı açıyorum. Tandırımızı hazır hale getirmek için önce ocağımızı yakıyoruz. Ocağımız yandıktan sonra közleri topluyoruz. Hamurumuzu da yoğurduktan sonra belli bir gramajda parçalara ayırıp, işlemlerimize başlıyoruz. Ketenin malzemeleri doğal olduğu için tereyağı ve köy sütü kullanıyoruz. Un, tuz ve maya ile karıştırıp hazır hale getiriyoruz. Özellikle köy tereyağı kullanıyoruz. Farklı ürünler sağlık açısından biraz risk taşıyor. Mide yanması gibi şikayetler insanı rahatsız ediyor. İnsanlar genellikle tereyağlı köy ketesini tercih ediyor. Ketenin içerisinde, kavrulmuş un, içerisinde tereyağı biraz da sıvı yağ var. Kavurdukça kendi katı kıvamını alıyor. Daha sonra ketenin içerisine koyup tandırın içerisinde bırakıyoruz. Köylerde genellikle ketemiz artık üretilmediği için biz bu lezzeti şehre taşımaya karar verdik. Halka sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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‘Bayburt ketesi’nin lezzetinin, tandır ateşinde pişmesine bağlı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ketemizin özellikle tandır ateşinde pişiyor olması, büyük bir önem kazandırıyor. İl dışına gönderdiğimiz zaman tadı ve kokusu hemen fark ediliyor. Pişirme şekli kendini fark ettiriyor. Zaten fırın ketesi ile bizim pişirdiğimiz tandır ketesi arasında fark var. Bizim ketemiz kurudur; çünkü odun közünde pişiyor. Fırın ketesi gibi yağı içerisine hapsetmiyor" dedi.

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Oğuzhan Koçanoğlu ise ‘Bayburt ketesi’nin ayrı lezzeti olduğunu belirterek, "‘Bayburt ketesi’ müthiş bir lezzete sahip. Özellikle dışardan gelen vatandaşlar, bu keteye müptela oluyor. Tandırda, odun ateşinde pişmesi buna ayrı bir lezzet katıyor. Üzerine sinen is kokusu da bence müthiş bir lezzet katıyor" diye konuştu.

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