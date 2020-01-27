Batı Karadeniz'in doğa harikası şehri Kastamonu'dan nefis yemek tarifleri
Son dönemde Kayseri ile yaşadığı pastırma polemiği nedeniyle yeme içme meraklılarının dikkatini çeken Kastamonu, Taşköprü sarımsağı, siyez buğdayı gibi çok sayıda yerel ürüne de ev sahipliği yapıyor. Tabii Kastamonu'ya ait çok sayıda lezzetli yemek de bulunuyor. Sizin için Kastamonu mutfağının en sevilen yemeklerinden birkaçını derledik. İşte çok seveceğinize emin olduğumuz nefis Kastamonu yemekleri...
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Oğmaç çorbası tarifi
Oğmaç çorbası Anadolu’nun farklı yörelerinde de karşımıza çıkabilen bir tür hamurlu yoğurt çorbası. Adını hamurların avuçta ovalanmasından alıyor. Bu seferki tarifimiz Kastamonu mutfağından. Çok fazla malzemeye ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz bu pratik çorbayı evinizde mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte pratik oğmaç çorbası tarifimiz…
Etli ekmek denince aklımıza genellikle Konya’nın ince uzun pideleri geliyor ama Kastamonu’nun etli ekmeği çok daha farklı bir lezzet. Kastamonu’da etli ekmek lahmacuna benzer şekilde yapılıyor ve kapalı halde sac üzerinde pişiriliyor. Siz de bu enfes hamur işini evinizde denemek isterseniz, malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…
Türkiye’nin dört bir yanında birbirinden nefis kebap çeşitlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de enfes biryan kebabı. Kuyu kebabı olarak da bilinen biryan kebabı başka şehirlerin mutfaklarında da karşımıza çıkıyor ancak Kastamonu’nunki bir başka. Sizin için Kastamonu mutfağının en tanınmış lezzeti biryan kebabının tarifini araştırdık. Afiyet olsun…
Yoğurtlu çorbaları hepimiz çok seviyoruz. Özellikle kış aylarında sağlık ve lezzet deposu olan bu çorbaları sofralarımızdan eksik etmiyoruz. Kastamonu mutfağına ait Ecevit çorbası da çok sevilen yoğurtlu çorbalardan. Kısa sürede yapıp afiyetle tüketebileceğiniz Ecevit çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Banduma, Kastamonu mutfağının en sevilen yemeklerinden biri. Türk Dil Kurumu’nda “Tavuk veya hindi suyuna parmak kalınlığında durulmuş yufkaları batırıp, tepsiye dizdikten sonra üzerine hindi veya tavuğun etleri konularak yapılan yemek” olarak tanımlanan ‘banduma’nın anlamı da tahmin edebileceğiniz üzere banmak ya da batırmak. Banduma yemeğinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Cırık tatlısı Türkiye’nin diğer yerlerinde lokma tatlısı olarak bilinen şerbetli hamur tatlısının Kastamonulu kuzeni. Bu tatlı da lokma tatlısı gibi mayalı hamurla yapılıyor ve yağda kızartıldıktan sonra şerbete atılıyor. İşte yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken cırık tatlısı tarifimiz…
Türkiye’nin dört bir yanında çeşit çeşit yöresel helvalarımız var. Bunlardan bir tanesi de Kastamonu’nun çekme helvası. Normalde çok büyük miktarlarda ve 4 ila 6 kişinin el emeğiyle yapılan çekme helvayı siz de evinizde daha küçük ölçülerle yapabilirsiniz. İşte çekme helva tarifi ve malzemeleri…
Simit tiridi Kastamonu mutfağının en tanınmış lezzetlerinden. Kastamonu’ya özel susamsız kel simit ile yapılan simit tiridi için basit bir kıymalı hamur işi demek de mümkün. Zira üzerine kavrulmuş kıyma eklenen simitler sarımsaklı yoğurtla birlikte servis ediliyor. Sizin için nefis simit tiridinin malzemelerin ve yapılış aşamalarını aşağıda paylaştık. Afiyet olsun…
Köle hamuru hayatınız boyunca karşılaşabileceğiniz en basit hamur işlerinden biri. Tek yapmanız gereken unu suda pişirip üzerine tereyağı gezdirmek. Daha sonra isterseniz tatlı isterseniz tuzlu bir sosla birlikte gönlünüzce tüketebilirsiniz. İşte Kastamonu mutfağından kolay ve lezzetli köle hamuru tarifimiz…
Ala pilav, Kastamonu mutfağına ait bir tür bulgur pilavı. İçindeki mercimeğiyle ve yumurtasıyla oldukça da doyurucu ve besleyici bir yemek olan ala pilav, özellikle kış aylarında mutlaka denemeniz gereken yemeklerden. Kısa sürede yapıp afiyetle yiyebileceğiniz ala pilavın malzemeleri ve pişirme aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Ekşili pilav, Kastamonu mutfağına ait nefis bir yemek. En önemli özelliği Kastamonu’da yetişen siyez buğdayından elde edilen bulgurlarla yapılması. Ebegümeci ve yoğurdun eklenmesiyle çok farklı bir lezzete kavuşan bu pilav, aynı zamanda sulu kıvamıyla da fark yaratıyor. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz ekşili pilavın malzemeleri ve tarifi…
Hasude, Kastamonu mutfağına ait çok kolay bir tatlı. Anadolu’nun farklı yerlerinde haside gibi farklı isimlerle de karşımıza çıkabilen bu tatlı Kastamonu’a pekmezle değil şekerle yapılıyor. Sizin için hasude tatlısının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda anlattık. İşte hasude tarifimiz…
Tereyağlı marul salatası klasik salatalardan sıkılan ve farklı bir lezzet arayanlar için çok uygun bir seçenek olabilir. Tereyağlı yoğurt sosuyla lezzetlenen bu salata, Kastamonu mutfağına ait bir tat. Özellikle et yemeklerinin yanında değişik bir seçenek olarak tüketebileceğiniz tereyağlı marul salatasını mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Paça, Kastamonu mutfağına ait bir patates yemeği. İçinde ayrıca yoğurt ve yumurta gibi malzemeler bulunuyor. Tabii isteyenler bu yemeği kıyma, kelle, pirinç gibi malzemelerle de yapabiliyor. Biz sözü daha fazla uzatmadan paçanın malzemelerine ve yapılış aşamalarına geçelim. Şimdiden afiyet olsun…