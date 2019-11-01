Başka şehirlerde de tüketiliyor ama buradaki kültür bir başka

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriBaşka şehirlerde de tüketiliyor ama buradaki kültür bir başka
GeriYemek Kültürü Başka şehirlerde de tüketiliyor ama buradaki kültür bir başka
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
DHA
01 Kasım 2019 - 10:25,

Başka şehirlerde de tüketiliyor ama buradaki kültür bir başka

Kiminin vazgeçemediği, kimininse ön yargılı olduğu lezzet kokoreç, İzmirliler tarafından çok seviliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kiminin vazgeçemediği, kimininse ön yargılı olduğu lezzet kokoreç, İzmirliler tarafından seviliyor. Farklı şehirlerde farklı şekilde yapılan kokoreç, İzmir’de domates ve bibersiz, sadece baharat atılarak tüketiliyor.

2

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, sakatatın içindeki A, B12, B1, B2 ve niyasin vitaminleri ile selenyum ve demir elementlerine dikkat çekerek, "Temizliğinin çok iyi yapılması gerekir. Tanıdık, bildik, güvenilir yerlerden tüketilmesi gerekir. Özellikle pişirilme tekniği çok önemlidir. Doğrudan ateşe maruz kaldığından içinde bulunan toksinler kanserojen etki yaratabilir. Özellikle çiğ sebzelerle çok fazla temas etmemesi gerekir. Kokoreç iyi temizlendiği ve güvenilir bir yerden yendiği sürece sıkıntı yaratmaz" dedi.

3

En çok sevilen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, Türkiye’nin farklı illerinde farklı şekillerde yapılıyor. İzmirliler ise bazılarının ön yargıyla baktığı, bazılarının ise vazgeçemediği kokoreci en yalın haliyle, üstüne sadece baharat atarak yemeyi tercih ediyor.

4

İstanbul ve Ankara’da yapılan kokoreçlere göre daha az yağlı ve domates, biber gibi sebzelerin koyulmadığı İzmir kokoreci, kuzu bağırsağı ve mumbardan yapılıyor. Gıda uzmanları, A, B12, B1, B2 gibi vitaminleri içeren kokoreci yerken, hijyenik koşullarda hazırlanmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Kokoreç ustaları ise, etinin yumuşak ve iyi pişmiş olması gerektiğini vurguluyor.

5

İzmir’in lezzetiyle ün salmış kokoreç ustası Cihan Yılmaz, İzmir kokorecinin sadece kuzu bağırsağından yapıldığını belirterek şunları söyledi:

6

"İçine mumbar koyularak sarılır. Kendine has özelliği iri kesim olması ve şişten doğrudan kesilmesi. Baharat olarak sadece kimyon kullanılır. İstanbul’da, Ankara’da farklı şekillerde, domatesli, biberli yapılıyor. Ama biz kokorecin en yalın halini, doğrudan şişten kesilerek ekmek arasına konan şeklini yapıyoruz. İstanbul’a göre yağ oranı daha düşük bir kokoreç yapıyoruz. İzmirliler bu şekilde seviyor. Özellikle nisan, mayıs aylarında süt kuzu olduğu zaman kokoreçler daha güzel oluyor. Kokorecin yumuşak, iyi pişmiş ve hijyenik bir şekilde sarılmış olması lazım. Bizim kendi imalathanemiz var, orada hijyenik şartlarda üretiyoruz. Kokoreç sıcak tüketilmesi gereken bir besin, bazıları donmuşunu alıp, ısıtıp yiyebiliyor. Fakat ayaküstü bir lezzet olduğu için piştiği anda yemek insanlara cazip geliyor. Talep yoğun, insanlar çok seviyor. Yurt dışından da müşterilerimiz var. Kokoreç kültürümüzün en başta tercih ettiği ayaküstü lezzet olarak, ününü kaybetmiyor."

7

Sakatatın içerdiği elementlerden bahseden Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak ise, "Sakatat özellikle A, B12, B1, B2 ve niyasin gibi bir takım vitaminleri bulundurur. Bunun dışında selenyum ve demir gibi elementleri de içerir. Özellikle 0-3 yaş bebeklerde ve çocuklarda çok fazla tüketilmesi önerilmez çünkü bağışıklık sistemleri çok kuvvetli değildir. Yaşlı ve kolesterol problemi olan kişiler de mutlaka bir doktor kontrolünde tüketmelidir" dedi.

8

İşkembe, kelle paça ve kokoreç gibi besinlerin hazırlanırken dikkatli olunması gereken ürünler olduğunu anlatan Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

9

"Temizliğinin çok çok iyi yapılması gerekir. Tanıdık, bildik, güvenilir yerlerden tüketilmesi gerekir. Özellikle pişirilme tekniği çok önemlidir. Doğrudan ateşe maruz kaldığı için içinde bulunan toksinler kanserojen etki yaratabilir. Özellikle çiğ sebzelerle çok fazla temas etmemesi gerekir. Kokoreç iyi temizlendiği ve güvenilir bir yerden yendiği sürece sıkıntı yaratmaz. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var, kokorecin bir aşı kadar önemli olduğu söyleniyor. Bunlar çok fazla dikkate alınmamalı, bu bilgilerin herhangi bir bilimsel dayanağı yok."

10

Kokoreç yemeye gelen vatandaşlardan Serpil Karataş, "Kokoreci çok seviyoruz. En az ayda bir kere yiyorum. Bağırsaktan yapıldığı için yararlı bir besin olduğunu biliyorum. Sadece kimyonla yemeyi tercih ediyorum" dedi.

11

Sefa Tüzgen ise, "Kokoreç yemeyi çok seviyoruz fakat nerede yiyeceğimizi bilmiyoruz. Bir Çeşme’de bir de burada bildiğimiz yerler var. Ancak buralardan yiyebiliyoruz. Dışarıda yemeye korkuyoruz. İstanbul kokorecini beğenmiyoruz, İzmir’de yapılan çok daha güzel. Her şeyi karıştırıyorlar içine. Domatesli kokoreç olmaz. İzmir’de de İstanbul usulü yapan yerler var ama kesinlikle yemeyiz" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Sadece yazın değil kışın da konservenizi hazırlayın

Sebze ve meyveleri mevsimi dışında da tüketebilmenin en sağlıklı yolu, evde yapılan katkısız konserveler. Konserve denince akla genellikle kış hazırlığı olarak kavanozlara doldurulan yaz sebzeleri ve meyveleri geliyor ancak kış aylarında da konserve hazırlayabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, kış konserveleri için tarif ve ipuçları paylaştı. İşte Şahin'in uyarıları...

Fotoğraf: Ingimage /
Lezizz Öneriler

Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…

Analı kızlı çorbası, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biri. Başlangıç olarak ikram edilen analı kızlı çorbası, oldukça ve doyurucu zahmetlidir. Peki, namını Türkiye’nin dört bir yanına yayan ve gibi bölgelerde ana yemek gibi tüketilen analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git