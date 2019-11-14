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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
İHA
14 Kasım 2019 - 10:30,

Bambaşka bir lezzet! Yiyen müdavimi oluyor

Adana’da sosyal medya sayesinde popüler hale gelen tavuk dönerci, 1 buçuk metrelik ‘piton döner’ ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor.

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Ailesinden aldığı dönercilik mesleğini 20 yıldır sürdüren Mehmet İkram Taş (36), yenilik yapmak için 30 santimetrelik dönerlerin aksine 1 ay önce 1 metrelik döner yapmaya karar verdi.

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Daha sonra döneri 1 buçuk metreye çıkaran Taş'ın, sosyal medyadan paylaştığı 'piton döner' videosu yüz binlerce kez izlendi.

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Döneri uzun ve kıvrımlı olarak servis etmelerinden dolayı adını ‘piton’ koyan Taş, ‘piton döner’ isminin de marka tescilini aldı.

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Mehmet İkram Taş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kaldığını bunun da nedeninin dönerlerin lezzetinden kaynaklandığını söyledi.

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Taş, “Bunu 1 ay önce kendi aramızda keşfettik. Farklılık oluşturmak istedik. Talep çok. Farklı bir ürün. Tüm Adana’dan talep var. İşimiz iyiydi ama şu an daha da arttı. 1 metre ile başladık ve şu an 1 buçuk metre” diye konuştu.

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‘Piton döner’in içerisine Adana’ya özgü soğan, domates, baharat, yağ ve yeşillikten oluşan tablacı salatası konulduğunu belirten Taş, “1 metrelik ‘piton döner’ 25, 1 buçuk metrelik ‘piton döner’ ise 45 lira. 1 metrelik dönere 300 gram, 1 buçuk metrelik dönere ise 400 gram tavuk katıyoruz. Marka tescilini de aldım. İstanbul ve Ankara’dan şube talebi var. Önce Adana’da duyuracağım sonra Türkiye’ye açılacağım” ifadelerini kullandı.

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‘Piton döner’ yiyen Levent Ejder isimli vatandaş ise, “Çok beğendim. Yerken, apayrı bir dünya yaşadım. Bu işi burası çözmüş. Bu dönerin dörtte birini gördüm şu uzunlukta ilk defa gördüm. Uzun olmasına rağmen tavuk döner baya lezzetli” dedi.

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