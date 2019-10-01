Bambaşka bir lezzet yarattı, bugün talebe yetişemiyor!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kıymadan yapılmasına alışkın olduğumuz dalyan köfteye yeni bir boyut getirdik, tavuklusunu yaptık. İçindeki malzemeler ve görüntüsü ile diğer tavuk yemeklerinden çok daha özel bir yere koyacağınız tavuklu dalyan köfteyi her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Tavuklu dalyan köfte nasıl yapılır? Tavuklu dalyan köfte tarifi
İspanya'nın ünlü cheesecake'i San Sebastian Cheesecake, son yıllarda ülkemizde de nam saldı. Adını İspanya'nın San Sebastian şehrinden alan cheesecake, 'yanmış cheesecake' olarak da bilinmektedir. Normal cheesecake'lerden farklı olarak, tabanı olmayan bu tatlıyı özel misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Peki, San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? San Sebastian Cheesecake tarifi...