Balıktan vazgeçemeyenler için her şeyiyle Lezizz yılbaşı menüsü

Lady finger ya da savoiardi diye de bilinen kedidili bisküvileriyle yapılan pastalar son yıllarda oldukça popüler. Çünkü hem yapımı çok kolay hem de çok leziz oluyor. Siz de son dakikada haber veren misafirlere karşı bu pastayı birkaç dakika içinde hazırlayıp zevkle tüketebilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kedidili pasta tarifi…