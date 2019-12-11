Balıktan vazgeçemeyenler için her şeyiyle Lezizz yılbaşı menüsü
Yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde, ailesiyle veya dostlarıyla güzel bir sofrada keyifli zaman geçirmek isteyenler, yılbaşı menüsü aramaya başladı bile. Yılbaşı sofraları deyince akla ilk olarak hindi gelse de sağlıklı ve hafif olmasının yanı sıra lezzetiyle de tercih edilen balık odaklı bir sofra kurabilirsiniz. Eğer bu özel gecede sofranızın yıldızının balık olmasını tercih ederseniz, yılbaşı menümüze bir göz atabilirsiniz. İşte çorbadan tatlıya her şeyiyle Lezizz balıklı yılbaşı menüsü...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Domateslerin tadı yazın bir başka oluyor ama bu kışın domates çorbası içemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Domates suyu kullanarak gayet nefis domates çorbaları yapmak mümkün. Hele ki domates suyunu kış gelmeden kendiniz evde hazırladıysanız, ortaya çıkacak lezzeti anlatmaya bile gerek yok. İşte nefis likopen deposu kremalı domates çorbası tarifi.
Hem görüntüsü hem de lezzeti ile sofralarınızı süsleyecek enfes bir tarifimiz var: Soslu çipura. Klasik ızgara çipuranın üzerine ekleyeceğiniz o sarımsaklı ve baharatlı sos o kadar farklı bir lezzet yaratacak ki inanamayacaksınız. İşte çok beğeneceğiniz soslu çipura tarifimiz...
Kebabın her türlüsüne bayılıyoruz; şişte pişmiş olması yeterli. Bu sevgimizi deniz ürünlerine de yansıtmaya karar verdik ve ortaya bu şişte karides tarifini çıkardık. Karidesin sebzelerle buluştuğu bu lezzetli ve sağlıklı tarifi çok beğeneceğinizden eminiz.
Büzgü börek olarak da bilinen nefis bir hamur işi, midye börek. Görüntüsü ile gözlerinize, lezzetiyle midenize bayram ettirecek bu böreği denemek isterseniz, leziz midye börek tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda… Yanında yeni demlenmiş mis kokulu bir çayla bu keyfe doyamayacaksınız.
Bir balıkçıdan ya da mezeciden lakerda alabilirsiniz elbette ama evde yaptığınız lakerdanın yerini tutar mı? Bizce tutmaz… Üstelik lakerda yapmak da aslında oldukça kolay. Sizin için palamutla yapabileceğiniz nefis bir lakerda tarifi hazırladık. Palamutun etini sert ve tatsız bulursanız, torik de kullanabilirsiniz. İşte nefis lakerda tarifimiz…
Mor lahana ya da kırmızı lahana, dört mevsim sofralarımızdan eksik etmememiz gereken antioksidan deposu mor renkli yiyeceklerden. Mor lahanayla yapacağınız salatanın içine elma da eklediğinizde çok daha farklı ve doyumsuz bir lezzet elde edeceğinizi biliyor musunuz? İşte herkesin bayılacağı elmalı kırmızı lahana salatası tarifi...
Lady finger ya da savoiardi diye de bilinen kedidili bisküvileriyle yapılan pastalar son yıllarda oldukça popüler. Çünkü hem yapımı çok kolay hem de çok leziz oluyor. Siz de son dakikada haber veren misafirlere karşı bu pastayı birkaç dakika içinde hazırlayıp zevkle tüketebilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kedidili pasta tarifi…