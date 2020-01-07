Balıklar Arap ülkelerine, havyarları İtalya ve ABD'ye

DALKO Başkanı Arif Yalılı, "Ülke genelinde mumlanmış balık yumurtası rağbet görüyor. Kurutulup öğütülen balık yumurtası tozu, özellikle İtalyanların ve Amerikalıların çok rağbet gösterdiği bir ürün. Bu ürünü özellikle makarna ve birçok yemek ürünlerinde kullanıyorlar. 2019 yılında 600 ton kefal balığı üretimi yaptık. 400 tonunu Mısır ve Suriye’ye gönderdik. Amerika ve İtalya’ya 15 ton balık yumurtası ihraç ettik" dedi.