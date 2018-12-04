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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
04 Aralık 2018 - 13:26,

Balığın tazeliğini anlamanın püf noktaları

Balık çok sağlıklı ve besleyici bir gıda maddesidir ancak bayat balık yemek sağlığınızı tehdit edebilir. Balığın tazesini anlamanızı sağlayacak tavsiyeleri sizler için derledik...

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Balığın sağlık için ne kadar faydalı olduğu hemen herkes tarafından biliniyor ve uzmanlarca haftada en az bir kere yenmesi tavsiye ediliyor.

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Peki, balık alırken tazeliğinden nasıl emin olabilirsiniz? İşte taze balık seçebilmek için bilmeniz gereken bazı püf noktaları...

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Balığı koklamak

Balığın taze olup olmadığı en kolay koklayarak anlaşılır. Bayat balık normal balık kokusundan farklı olarak asitli ve ekşi bir koku yayar.

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Balığa dokunmak

Balık tazeyken eti daha diriyken bayatladıkça yumuşamaya başlar. Balığın tazeliğini anlamak için etli kısmına yavaşça bastırın. Eğer içe çöktükten sonra tekrar eski haline geliyorsa balık taze demektir. Eski haline gelmiyor ve dokunulan yer içe çökük bir şekilde kalıyorsa balık bayat demektir.

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Balığın gözlerine bakmak

Taze balıkların gözleri daha bombeli ve parlaktır. Balık bayatladıkça gözleri matlaşır ve düzleşir. Eğer balığın gözleri parlaklığını kaybetmiş ve düzleşmeye başlamışsa, bayatlamış olma ihtimali yüksektir.

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Balığın parlaklığına bakmak

Taze balıklar bayat balıklara oranla çok daha parlak bir görünüme sahip olurlar. Yeterince parlak görünmeyen balıkların bayat olma ihtimali yüksektir.

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Balığın pullarını incelemek

Taze balıkların pulları çok daha parlak ve ete yapışık bir halde durur. Pulları dökülmüş ve parlak görünmeyen balıklar bayattır. Kafadan kuyruğa doğru elinizi sürttüğünüzde pulların dökülmemesi gerekir.

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Solungaçların rengine bakmak

Taze balıkların solungaçları canlı kırmızı bir renkte olur. Eğer solungaçlar yeterince kırmızı değilse balık bayatlamaya başlamıştır.

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Balığın duruşunu kontrol etmek

Taze balıklar çok daha dik bir şekilde dururken bayatlamış balıklar esnek bir hal almaya başlar. Balık kafasından tutularak yukarı kaldırıldığında düz ve dik bir şekilde duruyorsa taze demektir.

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Balığın kesilişine dikkat etmek

Taze balıklar bayat balıklara oranla daha zor kesilir. Temizleme aşamasında balık kolayca kesiliyorsa bayatlamış demektir.

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Suya atılınca dibe çöküp çökmediğine dikkat etmek

Eğer balık tazeyse suya atıldığında dibe çöker ama bayatlamışsa suyun üstünde kalır.

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