Balığın tazeliğini anlamanın püf noktaları
Balık çok sağlıklı ve besleyici bir gıda maddesidir ancak bayat balık yemek sağlığınızı tehdit edebilir. Balığın tazesini anlamanızı sağlayacak tavsiyeleri sizler için derledik...
Balığın sağlık için ne kadar faydalı olduğu hemen herkes tarafından biliniyor ve uzmanlarca haftada en az bir kere yenmesi tavsiye ediliyor.
Peki, balık alırken tazeliğinden nasıl emin olabilirsiniz? İşte taze balık seçebilmek için bilmeniz gereken bazı püf noktaları...
Balık tazeyken eti daha diriyken bayatladıkça yumuşamaya başlar. Balığın tazeliğini anlamak için etli kısmına yavaşça bastırın. Eğer içe çöktükten sonra tekrar eski haline geliyorsa balık taze demektir. Eski haline gelmiyor ve dokunulan yer içe çökük bir şekilde kalıyorsa balık bayat demektir.
Balığa dokunmak
Taze balıkların gözleri daha bombeli ve parlaktır. Balık bayatladıkça gözleri matlaşır ve düzleşir. Eğer balığın gözleri parlaklığını kaybetmiş ve düzleşmeye başlamışsa, bayatlamış olma ihtimali yüksektir.
Balığın gözlerine bakmak
Taze balıkların pulları çok daha parlak ve ete yapışık bir halde durur. Pulları dökülmüş ve parlak görünmeyen balıklar bayattır. Kafadan kuyruğa doğru elinizi sürttüğünüzde pulların dökülmemesi gerekir.
Balığın pullarını incelemek
Taze balıkların solungaçları canlı kırmızı bir renkte olur. Eğer solungaçlar yeterince kırmızı değilse balık bayatlamaya başlamıştır.
Solungaçların rengine bakmak