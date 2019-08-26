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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA
26 Ağustos 2019 - 10:48,

Baharat, hurma, tereyağı, sıfır şeker... Kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Mardin'e sığınan Suriyeli Fadıl El Azzavi, 12 çeşit baharat, hurma ve tereyağıyla ürettiği "Süryani çöreği"ni satarak geçimini sağlıyor.

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Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 28 yaşındaki Suriyeli Fadıl El Azzavi'nin, Mardin'de tereyağı, hurma ve 12 çeşit baharat kullanarak yaptığı "Süryani çöreği" geçim kaynağı oldu.

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Yaklaşık 5 sene önce Suriye'nin Deyrizor kentinden önce Şanlıurfa'ya, ardından da Mardin'e gelen, Türk Kızılayı Toplum Merkezi’nde Türkçe öğrenen El Azzavi, Mardin Artuklu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okumaya başladı.

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Suriye'de babasının işlettiği pastanede pasta yapmayı öğrenen El Azzavi, Mardin'de açtığı 4 metrekarelik yerde yaptığı, ülkesine ve Türkiye'ye özgü çörekleri satışa sundu.

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Kısa sürede işini büyüterek daha büyük bir iş yeri açan ve yanında 5 kişi çalıştıran El Azzavi'nin, şeker kullanmadan ürettiği Süryani çöreği yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

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Aynı zamanda İngilizce bilen El Azzavi, sosyal medya hesaplarında İngilizce yaptığı paylaşımlarla şehrin tanıtımına katkı sunuyor, gelen turistlere de kadim şehir hakkında bilgi veriyor.

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El Azzavi, AA muhabirine, Suriye’de bilgisayar mühendisliği okurken babasına ait işletmede de pasta ve çörek yaptığını söyledi.

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Mardin'de Süryani çöreğinin çok meşhur olduğunu gördüğünü anlatan El Azzavi, bu çöreğe Suriye'de yapılan çöreklerde kullandıkları tereyağı, hurma ve 12 çeşit baharatı ekleyerek farklı bir lezzet elde ettiğini aktardı.

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El Azzavi, yaptığı çöreği Mardinliler ile şehri gezmeye gelen ziyaretçilerin çok beğendiğini dile getirerek, "İl dışından çok müşterim var. İstanbul, Bursa, İzmir ve Adana'dan sipariş alıyorum. Kargoyla onlara gönderiyorum" dedi.

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Mardin'in otantik ve güzel bir şehir olduğunu, buraya yabancı turistleri çekmek için şehrin tanıtımına da katkı sunmaya çalıştığına dikkati çeken El Azzavi, "Sosyal medyada şehrin tanıtımını İngilizce yapıyorum. Yabancıların burası hakkında pek fazla bilgileri yok. Ayrıca buraya gelen turistlere kent hakkında bilgi veriyorum" ifadelerini kullandı.

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Türk Kızılayı Toplum Merkezi’ni ve burada yaşayan insanları çok sevdiğini, herkesin sıcakkanlı olduğunu vurgulayan El Azzavi, şöyle devam etti:

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"Türkiye'yi çok sevdim. Burada halimizi görüp, bizim için ağlayanlar var. Başka ülkelerde mültecilere böyle davranıldığını görmedim. Özellikle Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum. Bizlere çok yardımcı oldu. Sadece bize değil bütün mazlumlara destek oluyor. Ben daha buraya gelmeden önce onu seviyordum. Filistin için yaptıklarını gördük."

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El Azzavi, toplumda iyi ve kötülerin olduğunu, birinin hatasının o topluma mal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bir Suriyeli hata yaptı diye bütün Suriyeliler kötü değil. Bir Türk arkadaşım bana üzerinde Türk bayrağı olan yüzük hediye etti. Türkiye’yi çok sevdiğim için parmağımdaki Türk bayraklı yüzüğü hiç çıkarmıyorum" diye konuştu.

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Diyarbakır'dan kenti gezmeye gelen Ayfer Güzel de ilk defa yediği Süryani çöreğinin mükemmel bir lezzet olduğuna işaret ederek, "Nefis, harika, şahane bir tat. Buraya gelen herkes bu lezzeti tatmalı." değerlendirmesinde bulundu. Çanakkale'den gelen Sibel Akdoğan da hem şehri hem de El Azzavi'nin yaptığı yöresel lezzetleri çok beğendiğini kaydetti.

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