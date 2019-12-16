Bağcılar'da bir mekanda yapılıyor... Düğünü için sipariş vermeyi düşünen var!

Arkadaşlarının çiğ köfteden pasta istemesiyle bu fikrin ortaya çıktığını ifade eden Ramazan Aslan, “Çiğ köfte işini biz uzun zamandır yapıyoruz, çünkü bizim oralarda bu işin içinde büyüdük. İyi olduğumuzu iddia ediyoruz. Arkadaşlarımızla çiğ köfte yapar, doğum günleri kutlardık. Arkadaşlar çiğ köfte pastası yapmamızı istedi, oradan bir esinlendik. Baktık böyle baya bir ilgi gördü, bunu mekanımızda denemek istedik. Mekanda da ilgi gördü. Pastanın büyüklüğü küçüklüğü kabına göre değişiyor. Verilen siparişe göre biz onu ayarlıyoruz. Farklı olarak zaten çiğ köftenin tadı, kullandığımız malzemeler olsun farkını gösteriyor” dedi.