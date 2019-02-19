Bafra pidesinin lezzetinin ünü Samsun sınırlarını aştı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türkiye’den Avustralya’ya göçün 50’inci yılı etkinlikleri kapsamında, geleneksel Türk lezzetleri arasında yer alan kıymalı ve peynirli pide hazırlanarak, katılımcılara ikram edildi.
Hem şık görünümü hem de enfes tadı ile damaklarınızı şenlendirecek bir lezzeti getirdik karşınıza: Yufka kebabı. Meşakkatli kebap tariflerine oranla çok daha pratik olan yufka kebabını tek başına ana yemek olarak sunabilirsiniz. Peki, yufka kebabı nasıl yapılır?