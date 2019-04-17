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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA
17 Nisan 2019 - 10:26,

Babasından öğrendiği tarifle, 50 yıldır tirit lezzetini yaşatıyor

Şanlıurfa'da "Tiritçi Baba" olarak tanınan 70 yaşındaki Bedir Gül, "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerden tirit yemeğini 50 yıldır babasından öğrendiği asırlık tarifle yaşatıyor.

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Şanlıurfa'da "Tiritçi Baba" olarak tanınan 70 yaşındaki Bedir Gül, "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerden tirit yemeğini 50 yıldır babasından öğrendiği asırlık tarifle geleneksel yöntemlerle hazırlıyor.

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Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla tanınan gastronomi kenti Şanlıurfa'da, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olan ve giderek unutulmaya başlanan tirit yemeği, gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bu eşsiz lezzeti, tarihi Haşimiye Çarşısı'nda yaşatmaya çalışan 70 yaşındaki Bedir Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiridin Şanlıurfa'ya özgü bir tat olduğunu ve çoğu yerde bulunmadığını söyledi.

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En güzel tiridin Şanlıurfa'da yapıldığını savunan Gül, yemeğin geçmişte düğün ve davetlerde ikram edildiğini ve erkekler tarafından hazırlandığını dile getirerek, günümüzde bu geleneğin artık unutulmaya yüz tuttuğunu ifade etti.

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Gül, kentin yöresel yemeklerinin birçoğunun artık pişirilmediğini vurgulayarak, "Son yıllarda yöresel yemeklere olduğu gibi tirit yemeğine olan ilgi de azaldı. Ben yıllarca düğünlerde ve davetlerde binlerce kişiye yemek yaptım. Davetlere gelenler çok beğenirdi. Tiridi sonra burada yapmaya başladım. Yıllardan beri bu güzel ve önemli yemeği yaşatmaya çalışıyorum. Herkes bu yemeği yapamaz" diye konuştu.

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Tirit yemeğini kendisine has bir tarifle yaptığını anlatan Gül, şöyle devam etti: "Tirit zahmetli, herkes kıvamını tutturamaz. Babam ve büyüklerimden öğrendiğim asırlık tarifle yıllardan beri bu yemeği yapıyorum. Herkes beğeniyor. En güzel tirit yemeği kuzu etinden yapılır. Bakır kaplarda et yaklaşık 10 saat ateşte pişirilmeli, şimdilerde düdüklü tencerelerde yapıyorlar. Bu tiridin lezzetini kaybettirir. Bunun yanında 'sarı kök' (zerdeçal) dediğimiz bir kök var, onu katıyorum çok güzel oluyor. Bu kök çok faydalı ve çok güzel tat veriyor. Bunu çoğu kimse bilmiyor ve yapmıyor. Tirit yemeği birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Özellikle kışın hastalıklardan korunmak için çok tüketilirdi. Annelerimiz çoğu zaman evde hastalıklardan korumak için tiridi çok yaparlardı. Ne yazık ki artık yapan yok bu tür yemekleri. Yeni nesil bu yemekleri pek bilmiyor ama öğrenmeli. İnsanlar sağlıksız yiyeceklere yönelince hastalıklarda artı. Bu tür yemekleri özellikle yeni nesil öğrenmeli ve tüketmeli."

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Emin Aybar da tiridin Şanlıurfalıların bir geleneği olduğunu dile getirdi. Her gün tirit yemeğe çalıştığını anlatan Aybar, "Sabah namazından sonra gelip tirit yiyorum. Güne daha zinde başlıyorum. Bu yemeği Bedir Usta çok güzel yapıyor. Memlekette onunu gibi yapan yok. Herkese tavsiye ederim" dedi. Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Uğur Şanlı da Kahramanmaraş'ta okuduğunu belirterek, "Memleketime gelme fırsatı bulduğumda arkadaşlarımla mutlaka tirit yiyorum. Bu bizim buraya has bir yemek, fırsat buldukça tüketiyorum" ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerinden olan tiritin yapımı oldukça zahmetli. 10 saat ateşte pişen kuzu eti, kemik suyu, yoğurt ve sarımsak ile hazırlanan tirit, genellikle sabah namazından sonra tüketiliyor.

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