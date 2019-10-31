Ay yıldızlı elma üretti! Talebe yetişemiyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sebze ve meyveleri mevsimi dışında da tüketebilmenin en sağlıklı yolu, evde yapılan katkısız konserveler. Konserve denince akla genellikle kış hazırlığı olarak kavanozlara doldurulan yaz sebzeleri ve meyveleri geliyor ancak kış aylarında da konserve hazırlayabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, kış konserveleri için tarif ve ipuçları paylaştı. İşte Şahin'in uyarıları...
Analı kızlı çorbası, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biri. Başlangıç olarak ikram edilen analı kızlı çorbası, oldukça ve doyurucu zahmetlidir. Peki, namını Türkiye’nin dört bir yanına yayan ve gibi bölgelerde ana yemek gibi tüketilen analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…