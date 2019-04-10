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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Haber: Sevin Turan Fotoğraflar: Reuters ve Instagram
10 Nisan 2019 - 12:58,

Avrupa'da bir ilk, dünyanın ise en büyüğü... Görenleri büyülüyor

Sizin için su altında yemeğinizi yerken etrafınızdaki deniz canlılarını izleyebileceğiniz ve böylece benzersiz bir deneyim yaşayabileceğiniz su altı restoranlarını derledik.

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Son dönemde ilginç yerlerde bulunan ya da müşterilerine farklı deneyimler yaşatan restoranların sayısında bir artış yaşanıyor. Özellikle su altı restoranlarına gösterilen ilgi günden güne artıyor. Bu ay başında kapılarını açan ve dünyanın en büyük su altı restoranı diye tanıtılan Under'la bu trendin zirvesine ulaşıldı.

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Sizin için su altında yemeğinizi yerken etrafınızdaki deniz canlılarını izleyebileceğiniz ve böylece benzersiz bir deneyim yaşayabileceğiniz su altı restoranlarını derledik. Yemekler bir yana sırf o derin maviliğin içinde olmanın bile çok keyif vereceği bu restoranları mutlaka görülecekler listenize kaydetmelisiniz.

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Öncelikle Under'la başlayalım. Norveç'in en güney ucunda, Kuzey Denizi kıyısında bulunan Under, dışarıdan bakıldığında denize batmış büyük bir beton tüp gibi görünüyor.

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Avrupa'nın ilk, dünyanın ise en büyük sualtı restoranı olan Under'da müşteriler mezgit, morina gibi balıkların yanı sıra yengeç, ıstakoz, kedibalığı gibi deniz canlılarının eşliğinde yemeklerini yiyebilecek.

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Under ismi, suyun 5 metre altındaki bu restoran için hem İngilizce "altında" hem de Norveççe "mucize" anlamına geldiği için seçilmiş.

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Under, Oslo'da bulunan Opera Evi işe New York'ta bulunan Ulusal 11 Eylül Anma Müzesi gibi binaların da tasarımıyla tanınan Norveçli mimarlık firması Snoehetta tarafından dizayn edildi.

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Snoehetta'nın kurucusu Kjetil Traedal Thorsen, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Binanın sizi suyun dışından içine doğru yürütmesi büyüleyici bir deneyim. Büyük pencere sayesinde gördüğünüz su akvaryum değil, gerçekten denize bakıyorsunuz" diye konuştu.

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Under'ın toplam uzunluğu 34 metre. 8 metrelik merdivenlerle yaklaşık 40 kişinin yemek yiyebileceği salona iniliyor. Bu salonun duvarlarından birini dev pencere oluşturuyor.

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Restoran cam duvarda en az sayıda yansıma olacak şekilde tasarlanmış. Buradan içeri gündüzleri deniz suyunun filtresinden geçmiş turkuaz rengi gün ışığı doluyor.

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Camın dışındaki yapay ışıklar da deniz canlılarını restorana doğru çekmeyi amaçlıyor.

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Thorsen inşaatın çok zorlu hava koşullarına direnebilecek şekilde yapıldığını ve "yüzyılın dalgası"na bile dayanabileceğini söyledi.

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Restoranın mutfağının başında Nicolai Ellitsgaard Pedersen yer alıyor. Pedersen yeme içme dünyasında Kristiansand'da bulunan gurme "Maltid" restoranın ve Danimarka'da bulunan Michelin yıldızlı Henne Kirkeby Kro'nun şefi olarak tanınıyor.

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Yerel malzemeler ve deniz ürünleri kullanılarak hazırlanmış 18 yemeklik menünün fiyatı 3700 kron (yaklaşık 440 dolar).

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Restoranın ve yakınlardaki bir otelin sahibi Gaute Ubostad ise, "Her yıl 12 bin kişiye servis yapmayı ümit ediyoruz. Amacımız restoranımızda yemek yiyenlerin yarısının da otelimizde kalması" diye konuştu.

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Ubostad hedeflerinin dünyanın dört bir yanından turistleri buraya çekmek olduğunu da sözlerine ekledi. Under'da daha açılmadan 7000'den fazla kişi rezervasyon yaptırmış.

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Restoran müşterilere kapalı olduğu dönemlerde de deniz araştırmalarına ev sahipliği yapacak.

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Ithaa Undersea Restaurant ise dünyanın ilk tamamı camdan oluşan su altı restoranı. Maldivlere bağlı Rangali Adası'nda bulunan ve su seviyesinin yaklaşık 5 metre altında yer alan Ithaa'da yemek yerken, 180 derece manzara izleyebiliyorsunuz.

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Dünyanın en pahalı restoranları arasında yerini alan Ithaa'da müşterilere yedi çeşitten oluşan bir yemek servis ediliyor.

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L'Oceanográfic Submarino Restaurant İspanya'nın Valencia şehrinde bir akvaryumun içinde bulunuyor ve yemek salonunun etrafı tabandan tavana balık tanklarıyla çevrili.

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Dolayısıyla burası için tam olarak su altında demek mümkün olmayabilir ancak listedeki diğer restoranlara benzer bir deneyim yaşayabileceğiniz kesin.

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Dubai'de 7 yıldızlı Burj Al Arab Jumeirah'nın içinde bulunan Nathan Outlaw at Al Mahara da tabandan tavana akvaryumun içinde yer alan bir restoran.

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Dubai'nin yapay adalarından birinde yer alan ve deniz ürünleriyle tanınan bu restoranı görenler dekorasyonundan da övgüyle bahsediyor.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Atrium Bar da bir akvaryumun içinde yer alıyor. Bu akvaryumun özelliği dünyanın en büyük silindir şeklindeki akvaryumu olması.

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Radisson Blu otelinin lobisinde bulunan Atrium Bar'ın menüsünde çeşitli içecekler ile ufak atıştırmalık yemekler var.

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Maldivlerde bulunan 5.8 Undersea Restaurant ise dünyanın en büyük tamamı camdan su altı restoranı diye biliniyor.

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Adını suyun 5,8 metre altında bulunmasından alan mercan manzaralı restoranın sadece 10 masası var. Dolayısıyla burada yemek yemek isterseniz rezervasyonda biraz zorlanabilirsiniz.

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ABD'nin dört farklı yerinde bulunan Aquarium Restaurant da adından anlaşılabileceği gibi etrafı akvaryumla çevrili mekanlardan.

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Bu restoranların ilginç tarafı Nashville, Denver gibi denize çok uzak şehirlerde yaşayanlara deniz altı deneyimi sunması ve deniz ürünleri servis etmesi.

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Maldivlerde bulunan bir diğer adres de Sea in the Maldives. Anantara Kihavah Villaları'nın içinde bulunan restoranın pencerelerinden Hint Okyanusu'nda yaşayan çeşit çeşit canlıyı görebilirsiniz.

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Burası aynı zamanda dünyanın ilk su altı mahzeni olmasıyla da dikkat çekiyor.

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Fiji'de bulunan Poseidon Resort özel bir adada konumlanmış durumda. Burada bulunan su sporları merkezinde sadece yemek yerken değil uyurken bile 360 derece denizle çevrili halde olabilirsiniz.

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Kişisel denizaltınızla dolaşmaya bile çıkabileceğiniz Poseidon henüz rezervasyon almıyor ancak bugün kayıt olup rezervasyonlar açıldığında öncelik elde edebilirsiniz.

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Cargo Hold Restaurant ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinde yer alıyor.

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uShaka Marine World eğlence parkının içinde bulunan Phantom Ship'in güvertesinde yer alan Cargo Hold'da okyanus manzaralarını ve deniz canlılarını izlerken yemeğinizi yiyebilirsiniz.

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Yine Maldivlerden bir restoran: Subsix. Hint Okyanusu'nun 6 metre altında bulunan Subsix aynı zamanda dünyanın ilk su altı club'ı. Buraya sadece sürat motorlarıyla ulaşım sağlanabiliyor.

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Yemeğinizi yedikten sonra uluslararası arenada tanınan DJ'lerin çaldıkları müziklerle dans ederken bir yandan da tabandan tavana camlardan aydınlatılmış okyanusu izliyorsunuz.

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Dubai'de bulunan Ossiano'da müşteriler hem denizi izliyor hem de taptaze deniz ürünlerini yeme şansı buluyor.

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Atlantis Palmiye üzerinde yer alan Ossiano'nun çevresi içinde 65 bin adet balık bulunan ve Ambassador Lagünü adı verilen bir akvaryumla çevrili. Canlı müzik de olan mekan dört yıl üst üste Dubai'nin en iyi deniz ürünleri restoranı seçilmiş.

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ABD'nin Florida eyaletinin Orlando şehrinde bulunan Sharks Underwater Grill ise tanınmış eğlence parkı SeaWorld'ün içinde yer alıyor.

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Etrafınız köpekbalıklarıyla çevriliyken yemeğinize konsantre olabilir misiniz bilemiyoruz ancak buranın deniz ürünleri menüsü de büyük övgü topluyor.

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Yine Orlando'dan bir adres: Coral Reef Restaurant Walt Disney World Resort'un içinde bulunuyor.

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Karadaki en büyük tuzlu su ortamı olan Coral Reef 4 bin deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.

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