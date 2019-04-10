Avrupa'da bir ilk, dünyanın ise en büyüğü... Görenleri büyülüyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sosyal medyada yemek fotoğraflarına sıkça rastlanıyor. Ancak bir yemeği profesyonel olarak fotoğraflamak ciddi eğitim gerektiriyor. Sosyal medyada yemeğin görüntüsünü iyi yakalamak isteyenlere ipuçları veren yemek stilisti Mustafa Dorsay, açının ve ışığın çok önemli olduğunu söyledi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde düzenlenen 2. Ayvalık Doğa Festivali başlıyor. Bu yıl “Akkızlı Günler” temasıyla 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin programında yeme içme meraklılarını mutlu edecek çok sayıda aktivite de bulunuyor.