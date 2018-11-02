Asla çöpe atmamanız gereken 13 yiyecek
Büyükler "Vitamini kabuğunda" dediklerinde bir bildikleri varmış.
Mutfakta hepimizin yaptığı bir hata bu: Sebzeleri meyveleri soyup köklerini, kabuklarını hemen çöpe atıveriyoruz. Halbuki bu kısımlarda çok besleyici maddeler gizli. Dolayısıyla hem bu besin maddelerini hem de nice zorluklarla kazandığımız paralarmızı çöpe atmış oluyoruz.
Çöpe atılmayacak kadar kıymetli sebze meyve parçalarını sizin için araştırdık. Meğer büyüklerin "Vitamini kabuğunda" derken bir bildikleri varmış...
Portakal ve limon kabuklarıLimonu salataya sıkıp kabuğunu çöpe atıyorsunuz değil mi? Yapmayın! Onun yerine limon kabuklarını rendeleyip kekten çaya, salatadan yulaf lapasına birçok tarifte lezzet verici olarak kullanabilirsiniz. Çünkü limonun kabuğu aslında meyvesinden daha besleyici. İki kaşık rendelenmiş limon kabuğunda meyvesinden 5 kat fazla C vitamini ayrıca birçok faydalı mineral bulunuyor.
Karpuz kabukları ve çekirdekleriYaz aylarının en güzel meyvesi karpuzun kabukları ve çekirdeği de meyvesi kadar değerli. Meyvenin etrafındaki beyaz kalın kısım kan dolaşımınızı hızlandırıp bağışıklık sistemini güçlendiren arginine dönüşen bir aminoasit içeriyor. Ayrıca C ve B6 vitamini deposu. Bu beyaz kısımla reçel yapabileceğiniz gibi meyve salatasına, smoothie'ye, çorbalara ekleyebilir, turşu yapabilirsiniz.
Brokoli kökleriBrokolinin kökleri inflamasyonu önleme özelliği olan sulforafan isimli bir antioksidan madde içeriyor. Bu kısımları soyduktan sonra doğrayabilir ya da rendeleyebilir, çorbalara, yemeklere ve bebek mamalarına ekleyebilirsiniz. Tabii çiğ sebze seviyorsanız soyup kıtır kıtır yemek de mümkün.
Ananas göbeğiMarketten soyulmuş ve göbeği çıkarılmış ananas yerine bütün ananas alıp meyvenizi kendiniz doğrayın. Ortasını da kesinlikle çöpe atmayın. Bromelain deposu olan bu kısmı doğrayıp meyve salatasına ya da smoothie'lere ekleyebilirsiniz. Bu kısmı küp küp doğrayıp dondurabilir, çay yaparken demliğe ya da sürahide suya ekleyebilirsiniz. Küçük küçük doğrayıp zeytinyağında soteleyebilir, yoğurda ekleyip güzel bir meyveli yoğurt yapabilirsiniz.
Havuç kökleriHavuçların köklerini çöpe atmak yerine havucun geri kalan kısımlarını yediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Ancak tadı biraz daha buruk olacaktır. Bu nedenle bu kısımları çorbalarda ya da sebze suyu yaparken kullanmak daha mantıklı olabilir.
Soğan kabuklarıSoğanın kabuğu tansiyon düşürüp kalp sağlığını destekleyen kuersetin maddesiyle dolu. Kırmızı soğanların kabuklarındaki kuersetin oranı daha da yüksek. Çorba ya da sebze ve et suyu yaparken soğanları tencereye kabuğuyla atıp, piştikten sonra yerken kabuklarını çıkarabilirsiniz.
Pazı saplarıPazının yaprakları kadar sapları da değerlidir, bağışıklık sisteminizi güçlendiren glutamin maddesini içerir. Aynı zamanda büyük bir demir ve lif deposudur. Sapları hafifçe yağlayıp biraz tuzla fırında 180 derecede pişirebilirsiniz. Önce üzerini folyoyla kapatıp 10 dakika pişirin, sonra folyoyu çıkarıp 20 dakika daha pişirmeye devam edin.
Muz kabuklarıMuz mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin salgısını artıran bir madde olan triptofanla dolu bir meyve. Kabuğu da en az meyvesi kadar kıymetli. Özellikle olgun muzların kabukları daha yumuşak ve ince olduğundan daha çok işe yarıyor. Bu kabukları 10 dakika kadar suda haşlayıp smoothie'lere ya da çorbalara ekleyebilir, püre haline getirip kek hamurlarınıza katabilirsiniz. Muzu kabuklarıyla dilimleyip fırında pişirerek de yiyebilirsiniz.
Pancar yapraklarıPancarın genelde kökünü yeriz ama yaprakları da A, C ve K vitamini deposudur. Tıpkı ıspanak ya da pazı gibi pişirebilirsiniz. Hafif tatlı lezzetini ve pembemsi rengini çok seveceksiniz.
Maydanoz saplarıMaydanozların sadece yapraklarını kullanıp saplarını atıyor musunuz? Atmayın, bu çok büyük bir hata. Çünkü maydanozun sapları da yaprakları kadar faydalı. Onları da ince ince kıyıp salatalarda ve yemeklerde kullanabilirsiniz.