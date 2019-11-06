Asırlardır sürdürüyorlar! Daha lezzetli olsun diye...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Trileçe, son birkaç yılda ülkemizde de çok popüler olan bir Balkan tatlısıdır. Orjinalinde üç sütle yapılan ve üzerine karamel sos eklenen trileçenin böğürtlenli ve çikolatalı çeşitleri de mevcut. Peki, trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte, trileçe malzemeleri ve tarifi...
Karamel pek çok tatlıya lezzet katan bir sos. Şekerin yavaşça ısıtılması sonucu kahverengi bir renk alması ve güzel bir lezzet kazanmasıyla yapılan karamel ne kadar basit bir sos gibi görünse de yapışabiliyor, yanabiliyor, donabiliyor. Peki, karamel nasıl yapılır? Adım adım karamel sos tarifi…