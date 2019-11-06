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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
06 Kasım 2019 - 14:57,

Asırlardır sürdürüyorlar! Daha lezzetli olsun diye...

Denizli’nin Buldan ilçesinde kestane hasadı başlarken, Arap ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen kestaneler daha lezzetli olması için eğrelti otunun altında bekletildikten sonra işlenmek üzere fabrikaya gönderiliyor. Yapılan ihracatla birçok ülkenin ağzı ‘şekercik kestane’ ile tatlanıyor.

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Buldan ilçesinde bin rakımlı Alandız Mahallesi’nde üretimi yapılan kestanede hasat dönemi başladı.

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Toplanan kestanelerin lezzetinin artması için mahalle sakinleri asırlardır süren ‘gömme’ adı verilen eğrelti otunun altında bekletme geleneklerine devam ediyor.

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Hasadı yapılan kestaneler yaklaşık 15 gün eğrelti otunun altında bekletildikten sonra kozalarından çıkarılarak toplanıyor.

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Ardından toplanan kestaneler işlenmek üzere mahallede kurulan kooperatife gönderiliyor.

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Burada sıcak su ve soyma işleme sonrası kestaneler katkı maddesi kullanılmadan ‘kestane şekeri’ yapılıyor.

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Üretilen kestane şekerlerinin Arap ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor.

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Bu sene ihracat talebinin az olmasına karşın iç piyasa taleplerinin ise yoğun olduğu belirtildi.

8BİN DÖNÜM ALANDAN 300 TONA YAKIN KESTANEMİZ VAR

"BİN DÖNÜM ALANDAN 300 TONA YAKIN KESTANEMİZ VAR"

Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Remzi Salman ‘şeker kestane’nin üretim, toplanma ve işlenme aşamasını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Bu sene bin dönümlük alanda yaklaşık 300 ton kestane rekoltesi aldıklarını ifade eden Salman, “Tesisimizi 2006 yılında kurduk yani kooperatif olarak tarımdan destek aldık. Tarımdan destekli bu tesisi yaptık. 2017 yılında da kestane şekeri fabrikasına çevirmeye başladık. Tarıma bir proje yapmıştık, yüzde 50’si tarımdan, yüzde 50’si de büyükşehir belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Bu kestane şekeri fabrikamızı kurduk. Kalan makinelerimizi de Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan (GEKA) karşıladık. Şu anda tesisimiz çalışır vaziyette, kestane şekeri üretiyoruz. Glikozsuz, katkısız, koruyucusuz kestane şekeri yapmaktayız. Bin dönüm alandan 300 tona yakın kestanemiz var. Kestanemiz soyulmaya elverişli, kestane şekercik olarak geçiyor ismi” diye konuştu.

9KESTANEMİZ ALANDIZ MAHALLESİNE ÖZGÜ BİR KESTANEDİR

"KESTANEMİZ ALANDIZ MAHALLESİ'NE ÖZGÜ BİR KESTANEDİR"

Gıda Mühendisi Müge Karcıer ise kestane şekerciğinin hiçbir katkı maddesi olmadan üretildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Kestanemiz buraya, Alandız Mahallesi'ne özgü bir kestanedir. Kestane şekeri yapımına uygundur. İridir, soyulması kolaydır ve cinsi şekerciktir. Bizim ürünümüzde hiçbir koruyucu madde yoktur. Bunun yanında glikoz içermez, sadece pancar şekeri ile yapılmıştır."

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Kestaneleri topladıktan sonra eğrelti otunun altında yaklaşık 15-20 gün bekletildikten sonra daha lezzetli bir tadın ortaya çıktığını söyleyen çalışanlar ise bu geleneğin mahallede asırlardır sürdüğünü ifade ettiler.

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