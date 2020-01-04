Antep mutfağı QR kod ile tanıtılacak

Tanıtım esnasında yurt dışı seyahatlerde kullanılacak bakır şekerlik içerisine yerleştirilen QR kod uygulama, kontak kurulan kişilere sunulacak. Pratikliğiyle faydalanılması öngörülecek. Bunun dışında yurt içinde de çeşitli makam ziyaretlerinde kullanılabilir. Bu aslında herkeste, her yemek masasında olması gereken bir çalışmadır. Bu yüzden yaygınlaşmasına çalışacağız. Hedefimiz, Gaziantep lezzetini gerek Dünya’ya gerekse de ülke içerisinde tanıtmak, bunu teknolojik bir dokunuşla gerçekleştirmektir. İnsanlar artık, tarif aramak yerine direkt kendileri herhangi bir tarif seçerek, bu tariflerin sahibi lezzetlere ulaşabilecek. Bu sayede Gaziantep lezzetler hem tanıtılmış olacak hem de bütün mutfaklara, yemek masalarına girmiş olacak. Yemek tariflerini GAZİKÜLTÜR AŞ’nin Dünya 2’nciliği almış bir kitabından aldık. Tamamen araştırmalar sonucu oluşturulmuş yerel ürünlerin olduğu kitaptan alarak yaptık. Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı olarak bu kitaptaki emekle kültüre, inovatif ve teknolojik bir dokunuşla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu projeyi, dışarıdan destek almadan tamamen kendi imkanlarımızla çıkarıyoruz. Böyle bir uygulama Türkiye’de ilk ve tek. Yemek tanıtımlarını teknolojiyi uygulayarak geliştirme ilk defa bizim elimizle yapılacak. Ev hanımları için yemek yapma zorlu bir süreç. Bu ürünle biz yemek isimlerini vermişiz onlar sadece yemek isimlerini seçecekler, QR kodu okutarak bu tariflere ve malzemelere ulaşacaklar. Estetik duruşuyla da hem görsel anlamda istedikleri yere koyacaklar hem de ellerinin altında olacak” dedi.