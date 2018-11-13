Antalya'ya gitmeden önce bu mekanları listenize ekleyin
Her ne kadar yaz aylarını geride bıraksak da Antalya'da hava sıcaklıkları halen yüksek. Her mevsimi ayrı güzel şehrimizde ziyaret edilecek tarihi ve turistik mekanlar ve birbirinden kaliteli restoranlar sizleri bekliyor. Antalya için biletlerinizi aldıysanız, bir kağıt kalem alın ve mutlaka gitmeniz gereken restoranları da not edin.
Özdoyum Restoran33 yıldır bir aile işletmesi olarak devam eden ve Antalya'nın en ünlü et lokantalarından biri olan Özdoyum, hem hesaplı hem de lezzetli menüleri ile karşınızda. Akdeniz mezeleri de günlük olarak taze bir şekilde bulabileceğiniz diğer lezzetler.
Seraser RestaurantAntalya'nın merkezinde tarihi bir konakta yer alan bu restoran, doğanın ve yeşilin birlikte olduğu, eşsiz manzaraya sahip bir yer. Her an bulabileceğiniz lezzetli zeytinyağlı mezeler, Akdeniz ülkelerine ait lezzetler tarihi bir konak içinde sizlere sunuluyor.
Pio BistroAntalya'nın en önemli noktalarından biri olan Kaleiçi'nde bulunan Pio, Avrupai dekorasyonu ile sizleri karşılıyor. Akdeniz kokteyllerinin yanı sıra beşamel soslu somon füme, baklava hamuruna sarılı ördek eti gibi spesiyaller de burada. Ayrıca jazz, funk groovy tarzı müzik grupları da gece sahne alıyor.
Club ArmaClub Arma, Antalya'nın en iyi balık restoranlarından biri olarak kabul ediliyor. Keyifli manzarası ve birbirinden farklı meze çeşitleriyle görmeniz gereken mekanlar arasında üst sıralarda bulunuyor. Antalya'nın Yat Limanı bölgesinde bulunan ve Beydağları manzarasıyla eşsiz bir akşam geçirmenizi sağlayan bu restoran, kalamar, ahtapot, somon ve daha pek çok taze deniz mahsulüyle menüyü zenginleştiriyor.
Turgay RestoranArjantin ve Amerikan mutfağı konseptli bir et lokantası olan Turgay Restoran'ın, özel pişirme teknikleriyle dana ve kuzu eti merkezli bir menüsü bulunuyor. Etler özel soslarla servis edilirken, füme peynir çeşitleri, ızgara, sosis, sucuk ve blok çikolatalı menü, ara sıcak olarak ikram ediliyor.