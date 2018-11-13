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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Haberler
13 Kasım 2018 - 16:00,

Antalya'ya gitmeden önce bu mekanları listenize ekleyin

Her ne kadar yaz aylarını geride bıraksak da Antalya'da hava sıcaklıkları halen yüksek. Her mevsimi ayrı güzel şehrimizde ziyaret edilecek tarihi ve turistik mekanlar ve birbirinden kaliteli restoranlar sizleri bekliyor. Antalya için biletlerinizi aldıysanız, bir kağıt kalem alın ve mutlaka gitmeniz gereken restoranları da not edin.

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Özdoyum Restoran

33 yıldır bir aile işletmesi olarak devam eden ve Antalya'nın en ünlü et lokantalarından biri olan Özdoyum, hem hesaplı hem de lezzetli menüleri ile karşınızda. Akdeniz mezeleri de günlük olarak taze bir şekilde bulabileceğiniz diğer lezzetler.

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Seraser Restaurant

Antalya'nın merkezinde tarihi bir konakta yer alan bu restoran, doğanın ve yeşilin birlikte olduğu, eşsiz manzaraya sahip bir yer. Her an bulabileceğiniz lezzetli zeytinyağlı mezeler, Akdeniz ülkelerine ait lezzetler tarihi bir konak içinde sizlere sunuluyor.

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Pio Bistro

Antalya'nın en önemli noktalarından biri olan Kaleiçi'nde bulunan Pio, Avrupai dekorasyonu ile sizleri karşılıyor. Akdeniz kokteyllerinin yanı sıra beşamel soslu somon füme, baklava hamuruna sarılı ördek eti gibi spesiyaller de burada. Ayrıca jazz, funk groovy tarzı müzik grupları da gece sahne alıyor.

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Club Arma

Club Arma, Antalya'nın en iyi balık restoranlarından biri olarak kabul ediliyor. Keyifli manzarası ve birbirinden farklı meze çeşitleriyle görmeniz gereken mekanlar arasında üst sıralarda bulunuyor. Antalya'nın Yat Limanı bölgesinde bulunan ve Beydağları manzarasıyla eşsiz bir akşam geçirmenizi sağlayan bu restoran, kalamar, ahtapot, somon ve daha pek çok taze deniz mahsulüyle menüyü zenginleştiriyor.

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Turgay Restoran

Arjantin ve Amerikan mutfağı konseptli bir et lokantası olan Turgay Restoran'ın, özel pişirme teknikleriyle dana ve kuzu eti merkezli bir menüsü bulunuyor. Etler özel soslarla servis edilirken, füme peynir çeşitleri, ızgara, sosis, sucuk ve blok çikolatalı menü, ara sıcak olarak ikram ediliyor.

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Il Vicino Pizzeria

İtalyan pizza ustası Alessandro Paoletti tarafından işletilen bu restoran, İtalya'da bile bulamayacağınız özel pizzalarla karşınızda. Restoran, et ve peynirin harika uyumuyla oluşuyla pizzaların yanı sıra tiramisu ile de meşhur.

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